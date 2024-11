Amine Adli nagrodzony nową umową

Amine Adli może mówić o wielkim pechu – w meczu Ligi Mistrzów ze Stade Brestois, młody pomocnik Bayeru 04 Leverkusen doznał kontuzji, która jak się później okazało, wyklucza go z gry na minimum kilkanaście tygodni. Niemniej jednak „Aptekarze” postanowili okazać swojemu graczowi najlepsze możliwe wsparcie, przedłużając z nim umowę do końca czerwca 2028 roku. To bardzo miły gest wobec piłkarza, który ma gorszy czas.

Adli wróci dopiero w lutym

Dokładnie 23 października 2024 roku, Bayer 04 Leverkusen zremisował 1:1 z ekipą Stade Brestois w Lidze Mistrzów UEFA. Podopieczni Xabiego Alonso nie tylko stracili punkty, ale i również jednego z ważniejszych piłkarzy – Amine’a Adliego. U 24-latka początkowo nie podejrzewano nic poważnego, ale jakiś czas później okazało się, że reprezentant Maroka złamał kość strzałkową i był zmuszony poddać się operacji…

Początkowo spekulowano, że skrzydłowy wróci na początku 2025 roku, ale najnowsze prognozy sugerują, że może to nastąpić dopiero w połowie lutego, o ile proces leczenia i rehabilitacja będą przebiegać zgodnie z planem.

− Będziemy bez Amine Adliego przez resztę tego roku. Napastnik złamał lewą kość strzałkową podczas spotkania z Brestem i oczekuje się, że wróci do gry dopiero w 2025 roku. Głowa do góry Amine, wkrótce do nas wrócisz! – napisano w oświadczeniu Bayeru krótko po kontuzji piłkarza.

Bayer wspiera i pamięta o nim – nowa umowa nadeszła

Mimo poważnego urazu i trudnego czasu w karierze młodego Marokańczyka o francuskich korzeniach, Bayer 04 Leverkusen nie pozostawił swojego zawodnika na pastwę losu. Jak się okazało, Simon Rolfes i spółka dotrzymali niedawnej obietnicy i przedłużyli kontrakt z byłym piłkarzem Tuluzy do końca czerwca 2028 roku. Warto nadmienić, iż Adli gra dla „Aptekarzy” od lata 2021 roku, po tym jak wcześniej odrzucił między innymi ofertę gry dla Bayernu Monachium czy Milanu, będącego jeszcze wtedy klubem Ligi Europy.

− Podpisaliśmy kontrakt z Adlim w 2021 roku jako dużym talentem z drugiej ligi we Francji. Zgodnie z naszymi nadziejami i oczekiwaniami rozwinął się teraz w czołowego gracza Bundesligi. Amine ma wielki wpływ na naszą grę, ale także wniósł znaczący wkład w sukces Bayeru 04 jako ważny czynnik w szatni. Cieszymy się, że w przyszłości będziemy mogli wykorzystać jego sportowe i osobiste umiejętności – powiedział dyrektor sportowy Bayeru 04, Simon Rolfes.

− To dla mnie wielka przyjemność móc kontynuować drogę, którą obrałem w Bayerze 04. Mamy wyjątkowego ducha zespołu w szatni, na boisku i z naszymi fanami. Moje oczekiwania zostały więcej niż spełnione i dam z siebie wszystko, abyśmy w przyszłości osiągnęli wielkie rzeczy i byli w stanie zdobywać tytuły. Jestem dumny z noszenia koszulki tego klubu – skomentował po przedłużeniu umowy Amine Adli.

Obecnie Amine Adli przechodzi rehabilitację w centrum wydajnościowym Bayeru 04 Leverkusen. Na ten moment nie można przewidzieć, kiedy 24-latek wznowi treningi biegowe, ale oczekuje się, że jeszcze w tym roku powinien on wrócić do treningów z piłką. Bez względu na wszystko, klub zapewnił zawodnika, że ten otrzyma tyle czasu, ile tylko będzie to konieczne, aby odzyskał on pełną sprawność.

Amine Adli w Leverkusen

Od momentu swojego transferu do Bayeru 04 Leverkusen (klub zapłacił w sierpniu 2021 roku łącznie 7,5 miliona euro Tuluzie) miał okazję rozegrać już w sumie 126 spotkań. W tym czasie Adli zaliczył udział przy ponad 40 bramkach „Aptekarzy” oraz sięgnął po trzy trofea. Ponadto w minionym sezonie 2024/25, Amine został także królem strzelców Pucharu Niemiec, zdobywając łącznie pięć goli. Dotychczasowy dorobek Marokańczyka prezentuje się następująco:

Mistrz Niemiec

Superpuchar Niemiec

Puchar Niemiec

Król strzelców Pucharu Niemiec

126 spotkań

21 bramek

22 asysty

Udział przy bramce średnio co 148 minut

