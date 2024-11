Robert Lewandowski nie przyjedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski!

Robert Lewandowski podczas niedawnego meczu z Realem Sociedad (0:1) był bohaterem licznych dyskusji nad pracą VAR-u w Hiszpanii. Nie pojawiał się w nich jednak temat urazu kapitana reprezentanta Polski. Jednak według oficjalnego stanowiska przekazanego przez związek, ”Lewy” odczuwa ból pleców po spotkaniu La Ligi, który wykluczy go z gry w kadrze podczas najbliższych meczów z Portugalią oraz Szkocją. Powrót kapitana do zdrowia ma zająć ponad tydzień.

Lewandowski z kontuzją

Spotkanie 13. kolejki La Liga pomiędzy FC Barceloną a Realem Sociedad (0:1) przyniosło wiele emocji, szczególnie w przypadku jednej sytuacji, kiedy bramkę zdobył kapitan naszej reprezentacji. Po analizie VAR uznano, iż Polak był na pozycji spalonej, natomiast jak ukazano w powtórce, system VAR nie do końca dobrze zinterpretował tę sytuację. W sieci wybuchła spora dyskusja na ten temat. Dzień po tym meczu w polskim środowisku dyskusja na temat ”Lewego” przeszła jednak z nieuznanej bramki do urazu, którego doznał.

De Jong ha salido cojeando del vestuario, Lewandowski también por un golpe en la espalda. @carrusel pic.twitter.com/T2Gj2U1UIN — Adrià Albets (@AdriaAlbets) November 10, 2024

Już po przegranym meczu w San Sebastian dziennikarze zauważyli, że Robert prawdopodobnie odczuwa mocny ból pleców. Widać to było po jego sposobie poruszania się, co było dowodem, iż starcie z Realem Sociedad mocno dało się mu we znaki. Niestety, wszystkie domysły o potencjalnym urazie stały się prawdziwe, co potwierdził oficjalny komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. O tym, ile może zająć powrót do zdrowia, poinformował Adam Sławiński z „Kanału Sportowego„.

Sytuacja wygląda w następujący sposób, że to będzie jakieś 10 dni przerwy reprezentanta Polski. Jest to uraz jednego z mięśni, przez co Lewandowski w ogóle nie pojawi się na zgrupowaniu.

Co to oznacza dla reprezentacji?

Michał Probierz bez wątpienia będzie miał przed sobą kilka dni bardzo mocnych namysłów, w jaki sposób poukłada drużynę bez swojego kapitana. Oczywiście Roberta nie da się zastąpić, szczególnie patrząc na jego niesamowitą dyspozycję w tym sezonie. Warto tutaj podkreślić, że do tej pory Lewandowski zdobył już w tym sezonie 19 goli we wszystkich rozgrywkach.

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA z Portugalią oraz Szkocją. Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał… pic.twitter.com/8ZlSXrDgTW — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 11, 2024

Ostatnie spotkanie Ligi Narodów przeciwko Chorwacji (3:3) nasza kadra zaczynała bez „Lewego” w wyjściowym składzie, natomiast wszyscy odczuli, ile dało jego wejście w drugiej połowie. Przed drużyną Probierza dwa bardzo wymagające starcia. O ile w Portugalii to, oczywiście, gospodarze będą zdecydowanymi faworytami, tak spotkanie ze Szkocją będzie kluczowe w kontekście utrzymania w dywizji A Ligi Narodów.

Pierwszy mecz Polaków już w piątek 15 listopada w Porto, a więc selekcjoner czasu do namysłu dużo nie ma. W gronie powołanych napastników pozostają Krzysztof Piątek, Karol Świderski, czy Adam Buksa. Kto znajdzie się w pierwszej jedenastce na mecz z Portugalią okaże się dopiero kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem.

Fot. screen/Youtube