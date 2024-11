Jagiellonia się nie zatrzymuje! Kolejny kluczowy piłkarz z nowym kontraktem

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Jagiellonia Białystok przedłużyła kontrakty z Jesusem Imazem oraz Sławomirem Abramowiczem. „Duma Podlasia” nie zamierza na tym poprzestawać i właśnie ogłosiła parafowanie nowej umowy z Adrianem Dieguezem. Hiszpański środkowy obrońca związał się z klubem umową do czerwca 2026 roku.

Ważna postać

Adrian Dieguez trafił do Białegostoku w lipcu 2023 roku z hiszpańskiej SD Ponferradiny. Jest wychowankiem Getafe i zanim trafił do Ekstraklasy grał tylko w hiszpańskich klubach. Zanim trafił do Ponferradiny reprezentował barwy AD Alcorcón, CF Fuenlabrada, Deportivo Alaves i SD Hueski. Środkowy obrońca zanotował 15 występów w La Liga – sześć w barwach Deportivo Alaves i dziewięć dla Hueski.

W barwach Jagiellonii dotychczas Hiszpan rozegrał 56 spotkań, w których raz wpisał się na listę strzelców i czterokrotnie asystował przy bramkach kolegów z drużyny. Adrian Dieguez był kluczowym zawodnikiem mistrzowskiej drużyny z sezonu 2023/2024 opuszczając tylko cztery mecze. We wszystkich innych spotkaniach wychodził w wyjściowej jedenastce drużyny Adriana Siemieńca.

🆕 @adriandieguez zostaje na dłużej w Jagiellonii Białystok. 🟡🔴 Środkowy obrońca będzie występował w zespole mistrza Polski do 2026 roku. 🔗 Czytaj: https://t.co/tHmOtFHIHR 🇪🇸 Adrian, cieszymy się, że zostajesz z nami! pic.twitter.com/7hayYXpV8m — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) November 12, 2024

W obecnie trwającej kampanii 28-letni środkowy obrońca również jest kluczowym elementem układanki mistrzów Polski. Jagiellonia Białystok zdecydowała o przedłużeniu umowy z hiszpańskim defensorem do czerwca 2026 roku.

Jagiellonia wraca na dobre tory

W poprzednim sezonie „Duma Podlasia” sensacyjnie sięgnęła po mistrzostwo Polski. Dzięki temu mogła grać w eliminacjach do europejskich pucharów. Jagiellonia rozpoczęła dobrze, bo od wyeliminowania litewskiego FK Poniewież. Później było jednak o wiele gorzej – dwukrotnie mistrzowie Polski przegrali z norweskim FK Bodø/Glimt i holenderskim Ajaksem Amsterdam.

O wiele gorzej Adrian Dieguez i spółka radzili sobie w lidze. Po trzech zwycięstwach na inaugurację rozgrywek przyszedł czas na dwie wysokie porażki z Cracovią i GKS-em Katowice, wymęczone zwycięstwo z Widzewem Łódź oraz sromotną porażkę 0:5 z Lechem Poznań.

Mecz z „Kolejorzem” był ostatnią, jak to tej pory, porażką podopiecznych Adriana Siemieńca. Jagiellonia Białystok wygrała 10 spośród 12 oficjalnych spotkań w tym z FC Kopenhagą, i Molde w Lidze Konferencji. Dwa pozostałe wyniki to remisy z Legią Warszawa, oraz w kontrowersyjnych okolicznościach z Rakowem Częstochowa. W tym drugim meczu „bohaterem” największej kontrowersji był właśnie hiszpański obrońca.

fot. PressFocus