Obrzydliwe zachowanie kibica Sheffield Wednesday. Zażartował ze śmierci Baldocka

W miniony weekend Sheffield Wednesday przegrało na wyjeździe w pierwszych od ponad 5,5 roku derbach z Sheffield United. Jeden z przyjezdnych kibiców dopuścił się skandalicznego zachowania. Na swoim telefonie napisał ”Gdzie jest Baldock?” i skierował ten napis w kierunku fanów rywala. Za naigrywanie się z tragicznej śmierci byłego piłkarza ”The Blades” czekają go poważne konsekwencje.

Pierwsze derby Sheffield od ponad pięciu lat

Na początku październikowej przerwy reprezentacyjnej piłkarskim światem wstrząsnęła śmierć George’a Baldocka. Piłkarz Panathinaikosu zmarł w tragicznych okolicznościach, bowiem utopił się w basenie. Najwięcej meczów w karierze rozegrał dla Sheffield United – aż 219. W barwach ”The Blades” występował przez siedem lat i zaliczył z tym klubem dwa awanse do Premier League. Był absolutną ikoną tego klubu. Grał tu przez siedem lat.

W ostatnich latach drogi Sheffield United i Sheffield Wednesday nie przecinały się. W sezonie 2018/19 Sheffield United awansowało do Premier League, a kiedy spadło do Championship w sezonie 2020/21, to Sheffield Wednesday zaliczyło spadek do League One. ”Sowy” na zaplecze angielskiej ekstraklasy wróciły w 2023 roku, ale w tym samym czasie ”The Blades” po dwóch latach wrócili do elity.

W poprzednim sezonie Sheffield Wednesday na ostatniej prostej utrzymało się w Championship, a ich rywal zza miedzy już po roku pożegnał się z Premier League. Tym samym w sezonie 2024/25 doszło do pierwszych derbów miasta od marca 2019 roku. Na Bramall Lane Sheffield United wygrało 1:o po bramce Tyrese’a Campbella. Dla klubu z Hillsborough był to piąty mecz z rzędu bez zwycięstwa nad derbowym rywalem, a czwarty raz z rzędu nie zdołali strzelić gola rywalowi zza miedzy.

Skandaliczne zachowanie kibica Sheffield Wednesday

Tuż po meczu media społecznościowe bardziej niż zwycięstwem były zajęte bulwersującą sytuacją. Internet obiegło zdjęcie skandalicznego zachowania jednego z kibiców Sheffield Wednesday. Na swoim telefonie dużą czcionką napisał ”Gdzie jest Baldock?” i skierował ten napis w kierunku fanów ”The Blades”. Sheffield Wednesday zareagowało na te wydarzenia i w oficjalnym komunikacie poinformowało, że klub podjął już współpracę z miejscową policją w celu znalezienia sprawcy tego haniebnego czynu.

Personalia mężczyzny szybko zostały odnalezione. Okazało się, że pracuje w firmie zajmującej się utrzymywaniem dróg wodnych. Rzecznik firmy przekazał mediom, że sprawa traktowana jest niezwykle poważnie. Firma River Stewardship Company współpracuje w śledztwie prowadzonym przez policję w South Yorkshire oraz Sheffield Wednesday. Rzecznik prasowy dodał, że o zakończeniu śledztwa firma przedstawi pełne oświadczenie w tej sprawie. Głupota i chęć zabłyśnięcia będzie tego „kibica” sporo kosztować.

BRANDON PEDRYC Holding a phone with the words " WHERES BALDCOK ?" Get this scum bags name out there #SWFC #SUFC #SCUMBAG pic.twitter.com/GePZjoy9Jw — Mikey (@obie_mikey) November 10, 2024

fot. Twitter