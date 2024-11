Juventus: Kolejny piłkarz zerwał więzadła

Juventus w tym sezonie notuje nowe rozdanie. Massimiliano Allegriego na stanowisku trenera pierwszej drużyny zastąpił Thiago Motta. Póki co „Stara Dama” praktycznie nie przegrywa, aczkolwiek notuje sporo remisów – na pochwałę zasługuje jednak boiskowe powrócenie do łacińskiego znaczenia nazwy klubu czyli młodzież. Jeden z piłkarzy młodego pokolenia, który wywalczył sobie po transferze skład, zerwał właśnie więzadła w kolanie – mowa o Juanie Cabalu.

Kolumbijczyk zanotował początek bardzo w kratkę – rozpoczął kilka meczów w pierwszym składzie, następnie co nieco zniknął i cztery razy z rzędu przesiedział spotkania Serie A na ławce rezerwowych, ale potem ponownie wrócił do pierwszego składu na lewą stronę defensywy. Z Interem, w (prawdopodobnie) najlepszym meczu ostatniej dekady Serie A, zanotował znakomitą asystę drugiego stopnia przy bramce Dusana Vlahovicia.

Po przyjeździe na zgrupowanie reprezentacji swojego kraju okazało się, że doznał bardzo poważnej kontuzji. Jako pierwszy informował o niej Giovanni Albanese. Według licznych doniesień jest to koniec sezonu dla Kolumbijczyka. Rozegrał on w tym sezonie dla Juve łącznie dziewięć spotkań – siedem w lidze oraz dwa w Lidze Mistrzów. Przeniósł się on tego lata za 12,8 mln euro z Hellasu Verona.

To drugi w tym sezonie zawodnik Juventusu, który zerwał więzadła w kolanie. Poprzednikiem Cabala w tym nieszczęściu był inny piłkarz z Ameryki Południowej, Gleison Bremer. Urazu doznał on w spotkaniu Champions League z RB Lipskiem po starciu z Loisem Opendą.

Juventus, intervention for Bremer: the press release

“Bremer had left the field during the match between Leipzig and Juventus only after six minutes of play. The defender had appeared sore right away from an unnatural knee movement following an aerial contrast with Openda. pic.twitter.com/NLme9DYTCq

— Amazing Sport (@AmazingSportN) October 8, 2024