Tyrell Malacia wrócił do gry po półtora roku przerwy

Piłkarz Manchesteru United Tyrell Malacia – po prawie półtora roku rehabilitacji i wizyt w gabinetach lekarskich, w końcu wrócił do gry. Holender zmagał się z problemami z kolanem i musiał przejść dwie operacje. Na razie nie jest jednak jasne czy będzie mógł zagrać po przerwie na reprezentacje już w pierwszej drużynie, pod wodzą nowego już trenera – Rubena Amorima.

Tyrell Malacia był pierwszym sprowadzonym piłkarzem przez zwolnionego niedawno Erika ten Haga do Manchesteru United. Obrońca trafił na Old Trafford w 2022 roku za 15 milionów euro z Feyenoordu, jako perspektywiczny zawodnik oraz zmiennik Luka Shawa. Pierwszy sezon w Anglii mógł on zaliczyć do udanych. Zagrał w 39 meczach, z czego 29 razy zaczynał grę od pierwszej minuty. Imponował zwłaszcza swoją walecznością.

W debiutanckich rozgrywkach razem z „Czerwonymi Diabłami” wygrał mecz o Tarczę Wspólnoty oraz dotarł do finału Pucharu Anglii. Obydwa spotkania oglądał jednak z pozycji ławki rezerwowych. Na początku 2023 roku Holendrowi doskwierał ból w kolanie, ale w obawie przed utratą miejsca w składzie, zdecydował zgłosić się swoje problemy dopiero w kwietniu. Po kilku meczach absencji zdołał jeszcze rozegrać parę spotkań w końcówce sezonu.

Malacia sustained the knee injury last season and the club initially looked to manage it with pain injections, but surgery was eventually required. It's understood the player was on crutches after the injury and he spent some time in the Netherlands to recover. He's now back in… pic.twitter.com/NGrXXdJ3W1

