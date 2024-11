Hoffenheim skompletowało tercet ze Sturmu Graz

TSG Hoffenheim przechodzi ostatnimi tygodniami radykalne zmiany na różnych stanowiskach. Po tym jak zmieniono dwóch członków w kierownictwie sportowym, klub z Sinsheim zdecydował się rozstać także z dotychczasowym trenerem Pellegrino Matarazzo oraz jego asystentem. Niemniej jednak poszukiwania następcy Amerykanina nie trwały zbyt długo, albowiem nowy szkoleniowiec został już wybrany – to Christian Ilzer, do tej pory pracujący w Sturmie Graz.

Na początku października 2024 roku, klub z Sinsheim dokonał pierwszej ważnej zmiany z myślą o długofalowym projekcie, który zakłada dalszy rozwój oraz budowę marki Hoffenheim nie tylko na niemieckim, ale i również europejskim podwórku. W TSG pierwszym krokiem było zatrudnienie nowego dyrektora sportowego – Andreasa Schickera, który w przeszłości pracował w austriackim Sturm Graz.

Jak zakomunikowali szefowie „Hoffe” ma on być jednym z liderów nowego projektu Hoffenheim na lata. Krótko po tym zdecydowano się wyciągnąć kolejną osobę z wyżej wspomnianego klubu z Austrii grającego aktualnie w Lidze Mistrzów – idąc za ciosem TSG zatrudniło także Paula Pajducha jako nowego dyrektora technicznego. Smaczku dodaje fakt, że duet Schicker i Pajduch przez długi czas miał okazję współpracować razem w klubie z Grazu.

Wydawać się mogło, że to póki co koniec tych „radykalnych zmian”, ale 11 listopada zwolniony z posady trenera został Pellegrino Matarazzo, którego tymczasowo w zespole zastąpi duet Frank Froehling oraz Benjamin Huebner. Wybór nowego trenera nie był zbyt skomplikowany bowiem „Wieśniacy” wybrali Christiana Ilzera z ekipy… jakże by inaczej! Sturm Graz!

− Decyzja ta nie była dla mnie łatwa, zwłaszcza że w ciągu kilku tygodni od objęcia stanowiska prowadziłem z Rino bardzo dobry i otwarty dialog. Jednak kilka czynników skłoniło nas do zakończenia współpracy z Rino jako głównym trenerem. Nie tylko mamy obecnie zbyt mało punktów w Bundeslidze z dziewięcioma punktami po 10 meczach, ale brak spójności w naszych występach w tym sezonie również przyczynił się do naszej decyzji. Chcielibyśmy podziękować Rino i Michaelowi za ich zaangażowanie w czasie ich pracy w TSG Hoffenheim i życzyć im wszystkiego najlepszego w przyszłości – powiedział Andreas Schicker, dyrektor zarządzający ds. sportu TSG.

− O mojej decyzji zadecydowało kilka rzeczy. To nie było łatwe, ale ostatecznie miałem jasność w sprawie swojej decyzji o przyszłości. Po pierwsze, TSG Hoffenheim to bardzo ekscytujący klub z ogromnym potencjałem, podobnie jak sama drużyna. Ponadto TSG gra również na arenie międzynarodowej i, co nie mniej ważne, mam wyjątkową okazję ponownie pracować z zaufaną osobą, jaką jest Andreas Schicker. Znamy się już z naszej wspólnej przygody w Sturm Graz. Po kilku burzliwych dniach naprawdę nie mogę się doczekać nowego wyzwania i nie mogę się doczekać, aby poznać zawodników i personel – powiedział nowy szkoleniowiec „Hoffe” w rozmowie dla klubowej TV.

Jeszcze nie tak dawno temu spekulowano, że Christian Ilzer jest najgorętszym kandydatem na stanowisko nowego trenera Hoffenheim i jeśli nie uda się go pozyskać w tym sezonie, to klub z Sinsheim poczeka do lata przyszłego roku. Jednakże udało się to już teraz i Ilzer rozpocznie prace od razu, w listopadzie.

Christian Ilzer to Hoffenheim is a sensational move—had him down to replace Hoeness if he left but this may act similarly for his career

Perfect for Stach too, Ilzers FBs push high up leaving a makeshift/staggered back 3

we’ll see his name linked to some top clubs within a year pic.twitter.com/ON92H8eLie

— C F (@ConnorF1878) November 11, 2024