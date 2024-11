FC St. Pauli to doskonale znany wielu kibicom klub piłkarski zza zachodniej granicy. Scena kibicowska drużyny z Hamburga kojarzy się głównie z brakiem bojaźni wobec wyrażania swoich mocno lewicowych poglądów. W związku z trendami panującymi na portalu X i nadchodzącymi wyborami do niemieckiego parlamentu, klub zdecydował się zrezygnować z dalszego użytkowania konta na platformie.

St. Pauli opuszcza portal X – winowajcą… Elon Musk

St. Pauli cieszy się sporym zainteresowaniem jako gruba kibicowska z powodu jej lewicowego charakteru – hamburczycy mocno trzymają z opcjami lewicowymi. Kibice mają nawet swoją konstytucję. Od lat, stanowisko jest niezmienne – kibice drużyny są przeciwko rasizmowi, faszyzmowi, seksizmowi, homofobii. Ostatnio także stanęła po stronie antysemityzmu w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie.

Tym razem klub zdecydował się na dość nietypowy krok. Wszystko z powodu osoby Elona Muska. Kontrowersyjny miliarder to od kilku lat właściciel platformy X, która po przejęciu przez niego stała się swego rodzaju bałaganem, a także miejscem promowania przez algorytmy aplikacji idei politycznych bliskich samemu biznesmenowi. St. Pauli nie chce więc dalej uczestniczyć w życiu na X (dawniej Twitter).

Klub uważający to za sprzeczne ze swoimi ideałami, w swoim oświadczeniu napisał: Właściciel platformy zamienił debatę na maszynę do hejtu, która może też wpłynąc na wybory do Bundestagu. Ponadto po wygranej w wyborach, Donald Trump ogłosił Muska szefem nowoutworzonej agencji. Musk otwarcie wspierał Trumpa w trakcie kampanii wyborczej, także z pomocą platformy X. Można więc założyć, że platforma ta promuje wartości autorytarne, antyludzkie a także skrajnie prawicowe, manipulując w ten sposób dyskursem publicznym.

Ponadto, zdaniem klubu portal X promuje bez przeszkód teorie spiskowe, a wszystko to pod przykrywką wolności słowa, choć w opinii Niemców – rzadko są te groźne treści sankcjonowane. Drużyna nie będzie usuwać konta, po prostu zaprzestanie jego używania – chodzi o wartość historyczną wpisów. Będzie za to bardziej aktywna na portalu BlueSky, największej konkurencji dla X.

FC St. Pauli to tegoroczny beniaminek Bundesligi – klub zajmuje w lidze aktualnie barażowe, 16. miejsce. W poprzednim sezonie, wywalczyli po ponad dekadzie kolejny awans do niemieckiej elity. Wygrali oni 2. Bundesligę o punkt nad historycznym beniaminkiem – Holstein Kiel, w którym gra aktualnie Tymoteusz Puchacz.

Do glorii i chwały doprowadził ich 30-letni Fabian Hurzeler, urodzony w Pensylwanii trener młodego pokolenia, który po sukcesie na północy Niemiec trafił do Brighton jako zastępstwo Roberto De Zerbiego. Niemiecki szkoleniowiec ostatnio pokonał Manchester City Pepa Guardioli, a jego „Mewy” zajmują szóstą lokatę w Premier League.

