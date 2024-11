Francja tylko zremisowała z Izraelem. Niespodzianka na Stade de France

Francja mierzyła się przy praktycznie pustych trybunach na Stade de France z Izraelem. Spotkanie to miało dość mocne podłoże geopolityczne, przez co jeszcze przed spotkaniem było sporo zamieszek oraz protestów przed stadionem. Po 90 bezbarwnych minutach obie drużyny podzieliły się punktami. Wynik 0:0 jest zdecydowaną niespodzianką, ponieważ Francuzi byli wyraźnymi faworytami.

Mecz Francji z Izraelem rozpoczął się tak naprawdę na długo przed pierwszym gwizdkiem. W Paryżu wybuchło sporo zamieszek oraz protestów związanych z sytuacją geopolityczną. Podczas tego starcia francuskie władze zaangażowały cztery tysiące policjantów, o czym informowaliśmy rano.

Rywalizacja w drugiej grupie dywizji A rozgrywa się przede wszystkim między Włochami oraz Francją. Izrael przed tym spotkaniem nie uzbierał jeszcze żadnych punktów, tracąc 13 bramek w czterech spotkania. Dlatego, mimo braku Mbappe w kadrze, gospodarze byli zdecydowanymi faworytami. Ostatecznie jednak mecz kompletnie nie porwał poziomem.

Składy:

Francja: Maignan – Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez – Zaire-Emery (78′ M. Thuram), Kante, Camavinga (71′ Rabiot) – Olise (70′ Coman), Kolo Muani, Barcola (71′ Nkunku)

Izrael: Daniel Peretz – Nachmias, Goldberg, Shlomo – Jehezkel (84′ Khalaili), Jaber, Abu Fani, Abada (80′ Haziza) – Solomon (72′ Saba) – Turgeman (73′ David), Gloukh (84′ Dor Peretz)

Od samego początku tego meczu Francja przeszła do ofensywy i bardzo mocno naciskała swojego rywala. Już w 3. minucie bardzo dobrą pozycję do strzału miał Michael Olise, który jednak w ostatnim momencie został zablokowany. Jednak mimo wyraźnej przewagi optycznej, Francuzi nie do końca potrafili znaleźć sposób na dobrze broniącą się drużynę Izraela.

W 19. minucie blisko pokonania Daniela Peretza był Kolo Muani, lecz golkiper gości zdążył zainterweniować po strzale głową. Krótko po tym swoją szansę miał także Kante, ale ponownie izraelski bramkarz był górą. Zawodnicy na pewno w specyficzny sposób przeżywali to spotkanie, ponieważ zwykle wypełnione po brzegi Stade de France, było dziś w większości puste. Mimo małej liczby obserwatorów, wśród kibiców i tak obserwowano zamieszki. Spotkanie oglądało łącznie 16,5 tysiąca widzów.

