Świetne wieści ws. Polaka. Wrócił na boisko po ponad pół roku

W listopadzie br. Robert Gumny po siedmiu miesiącach wrócił na boisko. Pod koniec marca Polak podczas treningu Augsburga przed ligowym meczem z Kolonią zerwał więzadła krzyżowe. Na początku tego miesiąca zaliczył dwa występy w barwach IV-ligowych rezerw, a teraz znalazł się w wyjściowym składzie pierwszego zespołu na sparing z Ingolstadt.

Robert Gumny wrócił na boisko po ponad pół roku

Robert Gumny nie może uznać 2024 roku do udanych. Najpierw aż osiem z 10 meczów Bundesligi w pełni przesiedział na ławce rezerwowych, a kiedy już wchodził na boisko to raptem na kilka oraz kilkanaście minut. Następnie w trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie na jednym z treningów Augsburga przed ligowym meczem z FC Koeln. Wychowanek Lecha Poznań już wcześniej dwukrotnie musiał przechodzić operację kolana, a wiosną czekał go kolejny zabieg.

W cieniu #WALPOL fatalne wieści z Niemiec: Robert Gumny wczoraj na treningu zerwał więzadła krzyżowe. Dzisiaj operacja w Poznaniu. Niestety czeka go dłuższa przerwa w grze, a chciał powalczyć o miejsce w składzie… — Grzegorz Hałasik (@g_halasik) March 27, 2024

Po pół roku Polak wreszcie wrócił do zajęć z pierwszą drużyną Augsburga, ale ze względu na zaległości treningowe wciąż nie był uwzględniany w kadrze meczowej drużyny z Bawarii. Na początku listopada dostał szansę ogrania się w czwartoligowych rezerwach. Wszedł na ostatnie pół godziny zremisowanego 1:1 meczu z rezerwami Greuther Furth. Był to dla niego pierwszy występ od połowy lutego. Tydzień później wyszedł w pierwszym składzie na mecz z FV Illertissen (0:0), ale na drugą połowę już nie wybiegł.

W trakcie ostatniej w tym roku przerwy reprezentacyjnej pierwszy zespół Augsburga miał zaplanowany sparing z trzecioligowym Ingolstadt. Piłkarze, który nie pojechali na kadrę wystąpili w tym spotkaniu. Jednym z zawodników, których duński trener Jess Thorup umieścił w pierwszym składzie był Robert Gumny. Polak został wystawiony na lewej obronie i rozegrał 66 minut.

https://twitter.com/FCAugsburg/status/1857038296871768524

W 16. minucie był nawet bliski asysty, gdy po jego dośrodkowaniu Phillip Tietz oddał strzał głową w słupek. Kilka minut później Tietz otworzył już wynik tego sparingu. Gumny z boiska zszedł tuż po bramce Arne Maiera na 6:0. Po przerwie reprezentacyjnej Augsburg czekają derby Bawarii z Bayernem. To spotkanie odbędzie się w piątek 22 listopada o godzinie 20:30 na Allianz Arenie w Monachium. Być może właśnie wtedy po raz pierwszy od połowy marca w kadrze meczowej Augsburga zobaczymy Gumnego.

fot. PressFocus