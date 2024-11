Awaryjne powołanie Probierza na mecz ze Szkocją

Michał Probierz ma ogromny ból głowy przed spotkaniem ze Szkocją, które odbędzie się 18 listopada i zakończy fazę grupową Ligi Narodów. Przed rozpoczęciem się meczu 5. kolejki grupowej, kontuzji doznał Sebastian Szymański. Podczas spotkania z Portugalią, z gry wypadło kolejnych minimum dwóch zawodników. Na ten moment wiemy, że jak Probierz obiecał tak zrobił – dowołał na mecz z wyspiarzami Mateusza Wieteskę z Cagliari.

Probierz dowołał zawodników na mecz ze Szkocją

Klęską zakończył się mecz 15 listopada w Porto z Portugalią. Mimo obiecującej pierwszej połowy spotkania, w drugiej połowie podopieczni Michała Probierza totalnie zostali „odcięci od prądu”. Rafael Leao, dwukrotnie Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes oraz Pedro Neto i Polacy po meczu schodzili z boiska pokonani stosunkiem 1:5, mimo bezbramkowego remisu do przerwy. To drugi mecz Polaków w Lidze Narodów, gdzie stracili oni pięć bramek w jednej połowie – poprzednia taka sytuacja to Bruksela i mecz kadry Czesława Michniewicza z Belgami (1:6).

Dodatkowe powołanie na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. 🇵🇱 Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz poinformował o dodatkowym powołaniu na listopadowe zgrupowanie kadry narodowej. Dołączy do niego Mateusz Wieteska (Cagliari Calcio). Biało-czerwoni 18… pic.twitter.com/LYAZFiOd5m — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 16, 2024

Poza wstydliwą drugą połową, powodem do zmartwień jest sytuacja z urazami. Przed samym meczem, na rozgrzewce „rozsypał się” Sebastian Szymański. W jego miejsce w Porto zagrał od pierwszej minuty Mateusz Bogusz. W trakcie spotkania z gry wypadł też Bartosz Bereszyński, najlepszy Polak na placu – zszedł po 30 minutach gry. Przed końcem pierwszej połowy, po starciu z Cristiano Ronaldo ucierpiał także Jan Bednarek, który nie wrócił na Estadio do Dragao po przerwie. Zasugerował on jeszcze problemy Tarasa Romanczuka.

Polacy po pięciu spotkaniach walczą o pozostanie w Lidze Narodów w swojej grupie. W ostatnim meczu ze Szkocją rozstrzygnie się, kto spadnie z dywizji A – obie drużyny mają bowiem po cztery punkty. Portugalia wygrała grupę z 13 oczkami na 15 możliwych.

Oto co w związku z tym powiedział sam selekcjoner, na konferencji prasowej po blamażu w Lidze Narodów:

Przed meczem musieliśmy zrobić jedną zmianę, Sebastian Szymański zgłosił uraz (…) Bartek Bereszyński zszedł z powodu kontuzji i Janek Bednarek zszedł w przerwie z powodu kontuzji. Wiedzieliśmy, że Portugalia na nas ruszy (…) potem z kontrataku straciliśmy bramkę i boli to, że była to kontra perfekcyjna. (…) Nie wiemy jeszcze co z Tarasem. Na pewno jakieś dowołania będą.

Dowołania – to sugeruje więcej niż jedno nazwisko, a na moment pisania tego teksty ogłoszono tylko jednego zastępcę – Mateusza Wieteskę. 4-krotny reprezentant kraju po raz ostatni wystąpił w kadrze w eliminacjach EURO 2024 za kadencji Fernando Santosa z Albanią, gdzie także zastępował Bednarka. Po tym meczu, Santos został zwolniony.

W obecnym sezonie Serie A środkowy obrońca rozegrał 106 minut w dwóch meczach, do tego zagrał 90 minut w Pucharze Włoch.

fot. PressFocus