Legia wykupi gwiazdę, by natychmiast ją sprzedać?

Portugalskie media, m.in. „A Bola” informują, że Legia Warszawa zapłaci klauzulę wykupu umieszczoną w umowie wypożyczenia Rubena Vinagre ze Sportingu. Portugalczyk nie zabawi jednak zbyt długo w stolicy, gdyż lewym wahadłowym interesują się kluby z Wysp Brytyjskich oraz z Niemiec.

Legia ubije złoty interes?

Latem „Wojskowi” wypożyczyli Rubena Vinagre z Lizbony na sezon 2024/2025. W umowie wypożyczenia 25-letniego wahadłowego zawarto kwotę jaką Legia Warszawa musi zapłacić, by Portugalczyk przeniósł się do Warszawy na zasadzie transferu definitywnego. Kwota, o której mowa to 2,5 miliona euro, co uczyniłoby go najdroższym piłkarzem kiedykolwiek sprowadzonym do Ekstraklasy. Obecnie najdroższym nabytkiem w historii polskiej elity jest Irańczyk Ali Golizadeh z Lecha Poznań, za którego „Kolejorz” zapłacił 1,8 miliona euro.

Od początku sezonu Ruben Vinagre udowadnia, że jest wart tych pieniędzy. Portugalczyk długo nie mógł sobie znaleźć miejsca na świecie – w trakcie swojej kariery grał już w lidze portugalskiej (Académica Coimbra, Famalicão, Sporting), w ligach angielskich (Wolverhampton, Everton, Hull City), w lidze francuskiej (AS Monaco), greckiej (Olympiakos) oraz włoskiej (Hellas Verona). Wreszcie trafił do Polski i wydaje się, że tutejsza liga mu odpowiada.

Vinagre z miejsca stał się zawodnikiem wyjściowej jedenastki stołecznego zespołu. Jego umiejętności bardzo ceni jego rodak – Gonçalo Feio. Wychowanek Sportingu znalazł się w pierwszym składzie Legii w każdym meczu w tym sezonie poza dwumeczem z walijskim Caernarfon Town w 2. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Dotychczas rozegrał 23 spotkania, w których zanotował osiem asyst. Warto odnotować, że selekcjoner reprezentacji Portugalii przyznał ostatnio, że śledzi postępy piłkarza Legii i zastanawiał się nad jego powołaniem.

Roberto Martinez, selekcjoner reprezentacji Portugalii: – Rozważaliśmy powołanie Rubena Vinagre z Legii. Przyglądamy mu się. Dobrze mu idzie. Konkurencja na jego pozycji jest jednak duża. Potwierdza się info od @Marciniak_k. pic.twitter.com/rJxK1rAgbp — Jan Mazurek (@jan_mazi) November 14, 2024

Jak donosi portugalska „A Bola” – Legia jest zdeterminowana, by aktywować klauzulę wykupu. Musimy jednak odrobinę tonować nastroje wśród kibiców warszawskiego klubu. Świetna dyspozycja Rubena Vinagre w polskiej lidze, oraz w europejskich pucharach nie przeszła bez echa za granicą. Już teraz docierają do nas informacje z Niemiec czy z Anglii o rzekomym zainteresowaniu piłkarzem. Według nieoficjalnych informacji Legia chciałaby otrzymać za byłego młodzieżowego reprezentanta Portugalii kwotę powyżej 5 milionów euro.

