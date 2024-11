Weghorst krytykowany za celebrację. Koeman: „To ludzie bez mózgu”

Wout Weghorst strzelił gola na 1:0 w meczu z Węgrami, ale… został bardzo skrytykowany za celebrację. Otóż trafił on z rzutu karnego dosłownie dwie minuty po reanimacji Adama Szalaia i dramatycznych scenach przy ławce „Madziarów”. Nawet w Holandii kibice i dziennikarze uważają, że snajper zachował się kompletnie bez szacunku. Swojego gracza broni Ronald Koeman.

Wout Weghorst wykorzystał rzut karny, który został podyktowany po niemal 20-minutowej przerwie spowodowanej reanimacją. Sędzia Jesus Gil Manzano podbiegł do monitora od razu po długiej pauzie i wznowieniu gry, by sprawdzić zagranie ręką jeszcze sprzed przerwania meczu. Dosłownie chwilę wcześniej trzeba było reanimować węgierskiego asystenta. – Zmienił to w całe przedstawienie Wouta Weghorsta. To było naprawdę bardzo niewłaściwe – mówił holenderski dziennikarz sportowy Valentijn Driessen w „Telegraaf”.

– Nie powinieneś tego robić w tej chwili. Wszyscy o tym mówili, a nie o jego golu czy piłce na jedenastym metrze. Sam prosił o uwagę. Driessen uważa za dziwne, że napastnik Ajaksu nie miał w tym momencie poczucia, że ​​brak kibicowania byłby bardziej odpowiedni. – W takim razie po prostu świętujesz to bardzo powściągliwie. Jego koledzy też nie byli w siódmym niebie – zauważył dziennikarz. — Weghorst nie trafia w takt. Nie mogę sobie z tym poradzić.

Rafael van der Vaart, słynący często z dość ostrych wypowiedzi, powiedział, że rozbolał go brzuch po tym, jak Weghotst cieszył się w nieodpowiednim momencie jak po zdobyciu mistrzostwa świata, a Pierre van Hooijdonk przyznał bardziej kulturalnie, że przydałaby się bardziej stonowana celebracja w takiej sytuacji. W mediach społecznościowych też można zauważyć krytykę napastnika za sposób celebracji bramki w tym momencie.

weghorst after scoring a pen when the ex Hungarian national team captain mightve died on the bench pic.twitter.com/oCU78cbCWM

Ronald Koeman za to całkowicie stanął po stronie napastnika i kompletnie nie uważa celebracji Wouta Weghorsta wkrótce po nagłej sytuacji medycznej za niewłaściwą. Według trenera reprezentacji wszystko było pod kontrolą i logiczne jest, że holenderski napastnik jest zadowolony ze zdobytej bramki: – Sytuacja jest pod kontrolą i on nie walczy już o życie. Skoro decydują się kontynuować grę, to myślę, że można kibicować i każdy interpretuje to na swój sposób. Zrozumiałem też, że w mediach społecznościowych są ludzie bez mózgu.

• People on Social Media are very negative about Weghorst celebrating like that..

🚨🗣️ – Koeman: "Nobody should care about people's opinion on Social Media, the people that are on Social Media are imbeciles." [ziggo] pic.twitter.com/UWYijUkAa0

— TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 17, 2024