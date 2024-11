Arsenal ma kolejny problem – reprezentant kraju kontuzjowany

Arsenal zdaje się mieć coraz poważniejsze problemy kadrowe. Po serii kilku ostatnich kontuzji, w trakcie trwania przerwy reprezentacyjnej, kontuzji nabawił się także inny czołowy zawodnik „Kanonierów” – Leandro Trossard – który opuścił przedwcześnie boisko w pojedynku Belgów z Izraelem.

Belgia z porażką i kontuzją Trossarda

Reprezentacja narodowa Belgii z pewnością nie zaliczy najnowszej odsłony Ligi Narodów UEFA do najbardziej udanych. Wystarczy wspomnieć, że Belgowie w sześciu kolejkach fazy grupowej sięgnęli jedynie po cztery punkty, co uplasowało ich jednocześnie na trzecim miejscu, za plecami Francuzów (13 punktów) oraz Włochów (13 punktów).

Bilans Belgów to z kolei raptem jedno zwycięstwo, jeden remis oraz cztery porażki – ostatnią z nich można zaliczyć do niemałych niespodzianek, albowiem podopieczni Domenico Tedesco przegrali 0:1 ze znacznie niżej notowanym i słabszym „na papierze” Izraelem. Pozostając jeszcze w temacie belgijskiej drużyny, notuje ona jeden z najsłabszych okresów na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat – w końcu mowa o zaledwie czterech wygranych na piętnaście ostatnich pojedynków (licząc wszystkie rozgrywki).

Jakby tego było mało, to w starciu z Izraelczykami, boisko przedwcześnie był zmuszony opuścić Leandro Trossard, czyli jeden z kluczowych zawodników londyńskiego Arsenalu.

Arsenal z kolejnym problemem

Była dokładnie 37. minuta pojedynku na Bozsik Arena w Budapeszcie, kiedy murawę boiska z powodu kontuzji opuścił Leandro Trossard. Belg od razu udał się do szatni, gdzie został poddany wstępnym badaniom. Póki co nie wiadomo jednak, jak poważnego urazu doznał doświadczony 29-letni pomocnik.

Nieoficjalnie mówi się, że dobrą wiadomością dla 41-krotnego reprezentanta Belgii jest to, że nie doznał on żadnej kontuzji mięśniowej, lecz mowa o kontuzji spowodowanej uderzeniem. Skrzydłowy lada moment ma wrócić do Londynu, gdzie zostanie poddany szczegółowym badaniom, które też pozwolą określić stopień kontuzji oraz szacunkowy czas powrotu zawodnika do pełnej sprawności. Nie ulega jednak wszelkiej wątpliwości, że Arsenal ma teraz kolejny problem, a nadchodzący terminarz nie napawa kibiców raczej zbyt dużym optymizmem.

Trossard dla ekipy „Kanonierów” gra od stycznia 2023 roku, kiedy to przeniósł się z Brighton za około 24 milionów euro. Od momentu swojego transferu, Leandro zaliczył już udział przy 33 golach londyńskiego klubu w 83 meczach o stawkę (biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki krajowe i europejskie). Jego dotychczasowy dorobek prezentuje się następująco:

83 spotkania

20 bramek

13 asyst

Udział przy bramce średnio co 127 minut

Superpuchar Anglii

Arteta i Arsenal drżą o skład

Ostatnie problemy kadrowe z pewnością budzą zaniepokojenie u trenera Mikela Artety przed nadchodzącymi meczami „Kanonierów”. Na dłuższy czas z gry zostanie wyłączony przede wszystkim Ben White, który przeszedł niedawno operację kolana. Tym bardziej Arsenal może drżeć o skład, albowiem kontuzjowani są także trzej inni defensorzy, a będąc dokładniejszym Riccardo Calafiori, Kieran Tierney oraz Takehiro Tomiyasu.

Co więcej – na zgrupowanie reprezentacji narodowej Anglii nie udali się Bukayo Saka oraz Declan Rice. Obaj piłkarze co prawda zdołali wrócić po kontuzjach do gry, ale ich ostatnie występy oraz ocena sztabu medycznego londyńskiego klubu sprawiły, że Arsenal postanowił wycofać ich z listopadowego zgrupowania „Synów Albionu”. Ogólnie rzecz biorąc, kontuzjowani są lub znak zapytania można postawić przy takich graczach jak:

Riccardo Calafiori

Kieran Tierney

Takehiro Tomiyasu

Ben White

Leandro Trossard

Bukayo Saka

Declan Rice

fot. PressFocus