Kat Realu Madryt oferuje swoje usługi FC Barcelonie: „To moje marzenie”

Do rozpoczęcia zimowego okienka transferowego jeszcze sporo czasu, ale zawodnicy już pośrednio oferują swoje usługi wielkim klubom, m.in. FC Barcelonie. Jednym z takich zawodników jest Jonathan David. Kanadyjczyk jest zawodnikiem francuskiego Lille niedawno udzielił wywiadu „The Athletic„, w którym wypowiada się na temat „Dumy Katalonii” w samych superlatywach i przyznaje, że gra w tym klubie to jego marzenie z dzieciństwa.

Już kilka lat czaruje we Francji

Reprezentant Kanady urodził się w Nowym Jorku, ale swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w stolicy Kanady – Ottawie. Stąd trafił do Belgii, konkretniej do KAA Gent gdzie szybko jego talent rozbłysnął. Szybko przebił się do wyjściowej jedenastki zespołu a jego pozycja w europejskim futbolu stale rosła.

W sumie dla KAA Gent rozegrał 83 mecze, w których strzelił 37 goli i zanotował 15 asyst. W belgijskim zespole grywał na wszystkich pozycjach w ofensywie, najczęściej będąc jednak ustawianym za plecami napastnika. Jego świetne występy w Jupiler League przyciągnęły uwagę potencjalnych nabywców – najkonkretniejsze okazało się francuskie Lille, które zapłaciło 27 milionów euro za usługi Kanadyjczyka.

Jonathan David rozgrywa właśnie piąty sezon w Ligue 1 i od dawna jest jedną z gwiazd ligi. Wraz z zespołem z północnej Francji sięgnął po mistrzostwo kraju w sezonie 2020/2021 i superpuchar sezon później. Dotychczas w 202 meczach trafił do siatki trafił 97 razy i asystował przy 20 trafieniach kolegów z zespołu będąc jednak przekwalifikowanym na pozycję środkowego napastnika.

Jonathan David chce grać w FC Barcelonie

Jego kontrakt z francuskim klubem wygasa z końcem obecnego sezonu, w związku z czym już zimą będzie mógł negocjować nową umowę z innym klubem, która zacznie obowiązywać 1 lipca. Wśród zainteresowanych wymieniało się AC Milan, Arsenal, Manchester United czy Bayern Monachium, ale swoimi wypowiedziami w wywiadzie dla „The Athletic” 24-letni napastnik wysłał czytelny sygnał FC Barcelonie.

FC Barcelona zawsze była drużyną, którą wspierałem w dzieciństwie. Kiedy dorastasz, wspierając drużynę, twoim marzeniem jest grać dla niej.

Nie wiadomo jednak czy „Blaugrana” jest zainteresowana usługami napastnika. Kibice „Dumy Katalonii” z pewnością z radością przyjęliby wiadomość o transferze reprezentanta Kanady – wszak w tym sezonie przy jego nazwisku powinni zapisać mały plusik. Jonathan David zdobył zwycięską bramkę w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, co z pewnością zostało dobrze odebrane w Barcelonie.

W kadrze FC Barcelony wyborem numer jeden na pozycję napastnika jest naturalnie Robert Lewandowski, ale jedyną naturalną opcją z ławki jest niedoświadczony Pau Víctor. Nie wiadomo czy po sezonie do klubu wróci Vitor Roque, który dobrze czuje się w Realu Betis i nie jest przekonany do ponownej walki o minuty w FC Barcelonie.

