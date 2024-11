Gwiazda Serie A wywołała burzę cieszynką. Nawiązał do Trumpa

Jeden z najlepszych piłkarzy Serie A Christian Pulisic wywołał niemałe zamieszanie. W meczu USA – Jamajka wykonał taniec nawiązujący do Donalda Trumpa po strzeleniu gola na 1:0. Piłkarzowi zarzucono przynależność polityczną. On sam stwierdził zaś, że wykonał taniec, bo ”po prostu myślał, że to zabawne”.

Gwiazda Serie A nawiązała do Trumpa

W nocy z 18 na 19 listopada czasu polskiego reprezentacja USA pokonała Jamajkę 4:2 w rewanżowym meczu Ligi Narodów strefy CONCACAF. Amerykanie w pierwszym meczu wygrali na wyjeździe 1:0 i awansowali do półfinału tego turnieju. Wynik tego meczu w 14. minucie otworzył Christian Pulisic. Piłkarz Milanu swoją cieszynką wywołał burzę, bowiem wykonał viralowy taniec Donalda Trumpa, który prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych prezentował podczas swojej kampanii wyborczej.

Do Pulisicia dołączyli się Weston McKennie i Ricardo Pepi. Piłkarzowi zaczęto przypisywać przynależność polityczną, choć on sam przyznawał, że wykonał taniec tylko ze względu na jego popularność. ”Timing” tej celebracji był o tyle niefortunny, że Trump na założonym przez jego firmę portalu Truth Social przyznał, że jest gotowy wprowadzić w kraju stan nadzwyczajny w celu deportowania nielegalnych imigrantów. Przeciwnicy Trumpa zwracali uwagę, że w reprezentacji USA gra wielu potomków imigrantów.

– Oczywiście, wiem, że to jest taniec Trumpa. Ale to po prostu taniec, który wszyscy wykonują. A Trump jest tym, który go wykreował. Po prostu myślałem, że to zabawne. Wczoraj widziałem wszystkich robiących to w NFL, widziałem Jona Jonesa (zawodnik UFC – przyp. red.) robiącego to. Dobrze spędzamy czas [na zgrupowaniu] więc myślałem, że to będzie zabawny taniec – mówił Pulisic.

– Nie, wcale nie. To nie jest polityczny taniec. To było tylko dla zabawy. Widziałem mnóstwo osób robiących to. Pomyślałem, że to zabawne, więc to wykonałem. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym się to podobało – dodał zapytany, czy jest zmartwiony, że ludzie w mediach społecznościowych zareagują na jego taniec inaczej niż to sobie zakładał.

Pulisic rozgrywa drugi sezon w barwach Milanu i na ten moment jest na dobrej drodze do przynajmniej zbliżenia się do dobrego wyniku z poprzedniego sezonu. Po 15 meczach tego sezonu w barwach klubowych ma na koncie siedem goli i cztery asysty. W poprzednim sezonie zdobył zaś 15 bramek i zaliczył 10 asyst w 50 meczach dla ”Rossonerich”.

fot. Concacaf / YouTube