FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za wygraną Realu Madryt z Osasuną
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Liga Mistrzów / Fenerbahce – Benfica – 20.08 – typy i zapowiedź

Fenerbahce – Benfica – 20.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 20 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Fenerbahce – Benfica

  • Rozgrywki: Eliminacje Ligi Mistrzów
  • Data i godzina: 20 sierpnia, 21:00
  • Stadion: Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu, Stambuł


W Stambule dojdzie do starcia dwóch znanych marek w ostatniej fazie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Fenerbahce pod wodzą Jose Mourinho podejmie Benficę. Atmosfera w Stambule będzie niezwykle gorąca, a gospodarze, napędzani głośnym dopingiem będą chcieli wypracować zaliczkę przed rewanżem. Benfica jest jednak ekipą bardzo doświadczoną w grze na najwyższym europejskim poziomie, co zapowiada pasjonujący pojedynek. Kto okaże się górą w tym pasjonującym pojedynku? Fenerbahce – Benfica.

Odbierz 760 złotych w bonusach od STS!

Baner promocyjny STS

Fenerbahce – Benfica – typy bukmacherskie

Fenerbahce – Benfica: BTTS

Spodziewam się meczu, w którym taktyczna gra w pierwszej połowie ustąpi miejsca bardziej otwartej i ofensywnej piłce po przerwie. Kluczowa będzie tu próba wypracowania przewagi przez Turków przed rewanżem w Lizbonie. Jako najbardziej prawdopodobną prognozę typuję BTTS. Stadion w Stambule często jest świadkiem wielkich emocji, co potwierdza fakt, że w ostatnich pięciu meczach gospodarzy, czterokrotnie doszło do trafień z obu stron. Obie ekipy są moim zdaniem na tyle silne, że znajdą drogę do siatki przeciwnika.

Uważam również, że zobaczymy w drugiej połowie powyżej 1,5 bramki. Pierwsze 45 minut w meczu o taką stawkę będzie raczej bardziej zachowawcze. Po przerwie, gdy zmęczenie zacznie dawać o sobie znać, a potrzeba zdobycia gola przed rewanżem wzrośnie, mecz powinien się otworzyć.

Pokusiłbym się także o typ na więcej oddanych rzutów rożnych przez Fenerbahce. Statystyka, zgodnie z którą Fenerbahce w ostatnich sześciu spotkaniach, pięć razy częściej wykonywało rzuty różne niż rywale, nie jest przypadkiem. Byłoby to potwierdzenie narzucenia swojego stylu gry drużynie z Lizbony.

Propozycje typów bukmacherskich na Fenerbahce – Benfica

  • BTTS @1.56
  • Fenerbahce więcej rzutów rożnych @1.98
  • 2. połowa powyżej 1,5 bramki @1.88

Fenerbahce – Benfica – zapowiedź meczu

  • Forma Fenerbahce

Na inaugurację sezonu w Turcji, gospodarze tego meczu zaledwie zremisowali na wyjeździe z Goztepe 0:0. Wynik ten może ukazywać brak stabilizacji na starcie sezonu. Jedyne spotkanie rozgrywane na swoim obiekcie padło jednak łupem podopiecznych trenera Mourinho. Było to zwycięstwo 5:2 w rewanżowym spotkaniu poprzedniej rundy eliminacyjnej przeciwko Feyenoordowi.

  • Forma Benfica

W pierwszej kolejce portugalskiej Primeira Ligi, Orły pokonały na wyjeździe Estrelę 1:0. Zwycięską bramkę zdobył z rzutu karnego Vangelis Pavlidis. Wcześniej na początek zmagań klubowych w Portugalii Benfice udało się pokonać swojego największego rywala, czyli Sporting, także po bramce Pavlidisa. Do fazy play-off Portugalczycy awansowali po dwukrotnym pokonaniu 2:0 Nicei.

Gdzie oglądać mecz Fenerbahce – Benfica

Mecz Fenerbahce – Benfica będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Fenerbahce – Benfica

  • Fenerbahce: Egribayat – Muldur, Skirniar, Oosterwolde – Semedo, Amrabat, Fred, Brown – Szymański – Duran, En-Nesyri
  • Benfica: Trubin – Dah, Silva, Otamendi, Dedić – Schjelderup, Barrenechea, Rios, Aursnes – Pavlidis, Ivanović

Statystyki na typy bukmacherskie Fenerbahce – Benfica

  • Benfica nie przegrała na wyjeździe od marca.
  • Fenerbahce w ostatnich sześciu spotkaniach, pięć razy częściej wykonywało rzuty różne niż rywale.
  • W ostatnich pięciu meczach na stadionie Fenerbahce, czterokrotnie miał miejsce BTTS.

fot. Press Focus, IMAGO

Liga MistrzówTypyTypy bukmacherskietypy piłkarskieZ kraju BenficaeliminacjeFenerbahceLiga Mistrzówtypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 300 złotych
za wygraną Realu Madryt z Osasuną
Sprawdź
Typ dnia
Real Madryt - Osasuna
Wygrana Realu (handicap -1.5)
kurs
1.66
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.