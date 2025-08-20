Fenerbahce – Benfica – 20.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Fenerbahce – Benfica

Rozgrywki: Eliminacje Ligi Mistrzów

Data i godzina: 20 sierpnia, 21:00

Stadion: Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu, Stambuł



W Stambule dojdzie do starcia dwóch znanych marek w ostatniej fazie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Fenerbahce pod wodzą Jose Mourinho podejmie Benficę. Atmosfera w Stambule będzie niezwykle gorąca, a gospodarze, napędzani głośnym dopingiem będą chcieli wypracować zaliczkę przed rewanżem. Benfica jest jednak ekipą bardzo doświadczoną w grze na najwyższym europejskim poziomie, co zapowiada pasjonujący pojedynek. Kto okaże się górą w tym pasjonującym pojedynku? Fenerbahce – Benfica.

Fenerbahce – Benfica – typy bukmacherskie

Fenerbahce – Benfica: BTTS

Spodziewam się meczu, w którym taktyczna gra w pierwszej połowie ustąpi miejsca bardziej otwartej i ofensywnej piłce po przerwie. Kluczowa będzie tu próba wypracowania przewagi przez Turków przed rewanżem w Lizbonie. Jako najbardziej prawdopodobną prognozę typuję BTTS. Stadion w Stambule często jest świadkiem wielkich emocji, co potwierdza fakt, że w ostatnich pięciu meczach gospodarzy, czterokrotnie doszło do trafień z obu stron. Obie ekipy są moim zdaniem na tyle silne, że znajdą drogę do siatki przeciwnika.

Uważam również, że zobaczymy w drugiej połowie powyżej 1,5 bramki. Pierwsze 45 minut w meczu o taką stawkę będzie raczej bardziej zachowawcze. Po przerwie, gdy zmęczenie zacznie dawać o sobie znać, a potrzeba zdobycia gola przed rewanżem wzrośnie, mecz powinien się otworzyć.

Pokusiłbym się także o typ na więcej oddanych rzutów rożnych przez Fenerbahce. Statystyka, zgodnie z którą Fenerbahce w ostatnich sześciu spotkaniach, pięć razy częściej wykonywało rzuty różne niż rywale, nie jest przypadkiem. Byłoby to potwierdzenie narzucenia swojego stylu gry drużynie z Lizbony.

Propozycje typów bukmacherskich na Fenerbahce – Benfica

BTTS @1.56

Fenerbahce więcej rzutów rożnych @1.98

2. połowa powyżej 1,5 bramki @1.88

Fenerbahce – Benfica – zapowiedź meczu

Forma Fenerbahce

Na inaugurację sezonu w Turcji, gospodarze tego meczu zaledwie zremisowali na wyjeździe z Goztepe 0:0. Wynik ten może ukazywać brak stabilizacji na starcie sezonu. Jedyne spotkanie rozgrywane na swoim obiekcie padło jednak łupem podopiecznych trenera Mourinho. Było to zwycięstwo 5:2 w rewanżowym spotkaniu poprzedniej rundy eliminacyjnej przeciwko Feyenoordowi.