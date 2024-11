Serie A: Dodatkowe okienko transferowe

W Serie A potwierdzono właśnie dość zaskakującą nowinę. FIFA podjęła decyzję, że kluby grające w nowych Klubowych Mistrzostwach Świata (i nie tylko) będą mogły dokonywać ruchów transferowych w czasie od 1 do 10 czerwca. Rada Federalna już dała zielone światło, by wdrożyć to w życie. Po przełomowym ogłoszeniu FIFA o możliwości otwarcia wczesnego okna transferowego dla klubów uczestniczących w nowych Klubowych Mistrzostwach Świata 2025, Włosi zadziałali od razu.

Piłkarska rewolucja

Klubowe Mistrzostwa Świata odbędą się w Stanach Zjednoczonych na koniec tego sezonu. Turniej ma się odbyć na 12 arenach jedenastu miast w dniach od 15 czerwca do 13 lipca 2025 r. Ma to być pierwszy turniej rozgrywany w rozszerzonym formacie z udziałem 32 drużyn, w tym także zwycięzców czterech poprzednich mistrzostw kontynentalnych z danej strefy. Resztę uczestników tworzyć mają poszczególne drużyny wyróżniające się wysokim współczynnikiem za ostatnie cztery lata. Nie będzie tam jednak wielu europejskich mocnych ekip – FC Barcelony, Liverpoolu, Arsenalu, AC Milanu.

Jeśli chodzi o włoskie kluby, w imprezie wystąpią dwa z nich – Inter Mediolan oraz Juventus. Serie A sformalizowała swój wniosek o przyjęcie nadzwyczajnego okna transferowego zaproponowanego przez FIFA, a wszystko w celu pomocy rodzimym klubom, by mogły zarejestrować nowych piłkarzy jeszcze przed rozpoczęciem amerykańskiego turnieju klubowego. Na zmianie skorzystają też pozostałe kluby z Półwyspu Apenińskiego.

Serie A zadziałała natychmiast

Posunięcie to ma na celu zapewnienie, że nowe transfery dokonane w dniach 1-10 czerwca mają pomóc od razu swoim nowym zespołom w rywalizacji na turnieju. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku należała do Rady Federalnej, która natychmiast dała zielone światło Serie A, zatwierdzając wniosek złożony przez kluby. Oto oświadczenie Rady Federalnej:

Rada Federalna, biorąc pod uwagę edycję Klubowych Mistrzostw Świata 2025, na wniosek Lega Serie A i w oczekiwaniu na definicję konkretnego przepisu, postanowiła zezwolić na dodatkowe okno transferowe od 1 do 10 czerwca 2025 r. (będzie ono dotyczyć wszystkich klubów, a nie tylko tych zainteresowanych Klubowymi Mistrzostwami Świata). Ponadto, w swojej informacji, Sekretarz Generalny FIGC zilustrował ogólne wytyczne dotyczące definicji krajowego podręcznika licencyjnego na sezon 2025/26, mając na celu zatwierdzenie go na posiedzeniu Rady Federalnej w grudniu.

Każda federacja w ramach FIFA będzie miała możliwość otwarcia krótkiego okna rejestracji, ważnego dla wszystkich zrzeszonych klubów – od 1 do 10 czerwca 2025 r. Decyzja o przystąpieniu do tej inicjatywy lub nie pozostaje jednak w gestii każdej ligi krajowej. Przepisy przewidują również dalszy ograniczony okres rejestracji w trakcie turnieju, od 27 czerwca do 3 lipca 2025, aby umożliwić klubom zastąpienie zawodników, których kontrakty wygasają w trakcie rozgrywek. Możliwe, że wprowadzane zmiany będą miały spore reperkusje na rynku transferowym w letnim okienku.

Fot. PressFocus