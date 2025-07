Były kapitan Liverpoolu ponownie zagra w Premier League

Zdecydowana legenda Liverpoolu po dwóch latach na obczyźnie zdecydowała się na powrót do angielskiej ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu. Jordan Henderson niewątpliwie zapisał się w historii „The Reds”, ale mimo 35 lat na karku ciągle pragnie nowych wyzwań, a w dodatku był bardzo rozchwytywany podczas tego letniego okienka. Znów zobaczymy go w Premier League.

Legenda Liverpoolu zasili Brentford

Jordan Henderson bardzo dobrze znany na boiskach Premier League opuścił Liverpool w 2023 i przeszedł do saudyjskiego Al-Ettifaq. Oczywiście w kontekście wyjazdu kartą przetargową była wysoka pensja. Jednak długo tam Anglik nie zagościł, ponieważ już w styczniu 2024 roku przeniósł się do holenderskiego Ajaxu, gdzie prezentował się bardzo dobrze. Zimą tego roku pojawił się na celowniku AS Monaco i już miał praktycznie pakować walizki do Francji, tak ostatecznie z przenosin wyszły nic.

Teraz po zakończeniu kontraktu z Ajaxem stał się on wolnym agentem i nie ma co, był bardzo kuszącym kąskiem dla wielu klubów Premier League – w tym kierunku był zdecydowany Henderson. 35-latek pojawił się na liście życzeń Brentfordu i wedle najnowszych informacji, które przekazał David Ornstein z „The Athletic” Anglik trafi właśnie do drużyny z Londynu. Doświadczony pomocnik i kluczowy piłkarz Liverpoolu Jurgena Kloppa ma podpisać dwuletnią umowę, a formalności w postaci badań medycznych i finalizacji transferu mają zakończyć się w przyszłym tygodniu. Ma to też związek z uszanowaniem rodziny tragicznie zmarłego Diogo Joty.

Defensywny pomocnik w swojej karierze na wyspach razem z Liverpoolem wywalczył mistrzostwo Anglii w sezonie 2019/20, rok wcześniej tryumfując w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów. W swojej gablocie ma także Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwa Świata, czy Puchar Anglii. Mimo iż Gareth Southgate nie widział dla niego miejsca w kadrze, tak teraz pod wodzą Thomasa Tuchela ponownie odzyskał zaufanie.

Brentford w przebudowie?

Liczba zmian i roszad przed tym sezonem w drużynie z Gtech Community Stadium daje prawo stwierdzić, iż jest to pewnego rodzaju przebudowa. Przede wszystkim zmienił się kapitan tego statku. Po tym jak Thomas Frank przeszedł do Tottenhamu zastępując tam Ange’a Postecoglou, stery w tej części Londynu przejął Keith Andrews. Z drużyną pożegnał się także w ostatnich dniach wieloletni pomocnik – Christian Norgaard, który zdecydował się na przenosiny do Arsenalu. Ben Mee odszedł po zakończeniu swojego kontraktu, nie był to gracz pierwszoplanowy, ale 35-latek odgrywał istotną rolę w szatni.

Można zatem szybko wywnioskować, że dopięcie Jordana Hendersona to odpowiedź na utratę Norgaarda. Legenda Liverpoolu będzie współpracować w środku pola, chociażby z Janeltem, czy Damsgaardem. Mimo 35-lat na karku były kapitan „The Reds” ciągle jest w bardzo dobrej dyspozycji i na pewno nie można mówić, iż już odcina kupony. Jego ogromne doświadczenie w postaci 492 występów w Liverpoolu sprawi, że Brentford wcale nie musi odczuć aż tak mocno odejścia wspomnianego wcześniej Duńczyka.

Fot. screen/Youtube