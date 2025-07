Polska K – Dania K. 12.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Polska K – Dania K

Rozgrywki: Mistrzostwa Europy Kobiet

Data i godzina: 12 lipca, 21:00

Stadion: Swissporarena (Lucerna)

W sobotę 12 lipca reprezentacja Polski kobiet zakończy swoje zmagania w fazie grupowej Euro 2025 meczem z Danią. Niestety, dla obu drużyn będzie to już tylko pojedynek o honor, zarówno Polki, jak i Dunki przegrały swoje dwa pierwsze spotkania i straciły szanse na awans do fazy pucharowej. Mimo to, spotkanie zapowiada się ciekawie. Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Polska K – Dania K.

Polska K – Dania K – typy bukmacherskie

Polska K – Dania K: Polki strzelą gola – TAK

Forma obu zespołów pozostawia wiele do życzenia. Reprezentacja Polski przegrała dotychczas z Niemcami 2:4 i ze Szwecją 0:3, pokazując momenty niezłej gry, ale jednocześnie rażąc nieskutecznością w ataku i brakiem zdecydowania w defensywie. Podopieczne Niny Patalon mimo kilku zrywów nie potrafiły nawiązać równej walki z rywalkami, co stawia je w trudnej sytuacji mentalnej przed ostatnim starciem grupowym.

Duńska drużyna również nie zachwyca. Po porażkach 1:2 z Niemcami i 0:1 ze Szwecją wciąż czeka na pierwsze punkty. Mimo obecności doświadczonych zawodniczek, jak Pernille Harder czy Amalie Vangsgaard, Dunki mają problem z kreacją sytuacji bramkowych i utrzymaniem intensywności przez pełne 90 minut. Choć z Niemkami momentami prezentowały się obiecująco, zabrakło im precyzji i wykończenia.

Bezpośrednie mecze między tymi reprezentacjami to rzadkość, do tej pory spotkały się ze sobą dwa razy w 2016, raz wygrały Dunki i raz padł remis. Mimo słabych rezultatów Pole, trenerka Nina Patalon uspokaja i radzi, by nie patrzeć tak surowo na występ Polek, w końcu to debiut naszych zawodniczek na Mistrzostwach Europy, dodatkowo trenerka zaznacza, jak duży sukces w ostatnich latach osiągnęła kadra, w porównaniu do sytuacji w jakiej znajdowała się jeszcze jakiś czas temu. Patalon jasno twierdzi, że celem Polek jest strzelenie bramki w ostatnim spotkaniu i zapisanie się na kartach meczowych turnieju tej rangi, dodatkowo zapowiedziała, by zawodniczki cieszyły się każdą chwilą spędzoną na boisku podczas tego piłkarskiego święta. Osobiście po raz kolejny próbuję postawić typ na bramkę Polek. W meczach z Niemkami swoje szansę miała Ewa Pajor, a ze Szwedkami w ostatnich minutach meczu padła poprzeczka, po atomowym strzale jednej z naszych zawodniczek. Widać, że Polki bardzo chcą strzelić bramkę i jest coraz bliżej, by da sztuka się udała. W sobotę ostatnia szansa i wierzę, że Polki znajdą drogę do Duńskiej bramki i dadzą sobie i nam jeszcze trochę radości, na końcowym etapie turnieju.

TYP : Polki strzelą bramkę

Propozycje typów bukmacherskich na Polska K – Dania K

BTTS – obie strzelą @1.64

Wygrana Polek @5.08

powyżej 3,5 bramki @2.45

Polska K – Dania K – zapowiedź meczu

Forma Polska K

Polki co prawda przegrały oba dotychczasowe mecze na Euro, jednak nie można odmówić im zaangażowania i chęci walki. Dodatkowo parę razy udało im się zagrozić bramce rywalek. W meczu z Dunkami również nie będziemy faworytami, jednak grające na luzie Polki powinny w końcu znaleźć drogę do bramki rywalek.

Dania K

Dunki podobnie jak Polki przegrały oba dotychczasowe mecze na Euro i nie mają już szans na awans. Dodatkowo na ostatnie 5 meczów wygrały one tylko jeden, przegrywając przy tym pozostałe 4. Słaba forma rywalek to szansa dla Polek, aby dobrze zakończyć przygodę z Euro i zapunktować w meczu z Dunkami.

Gdzie oglądać mecz Polska K – Dania K

Nadchodzące starcie Polska K – Dania K obejrzysz WVP1, TVP Sport, i aplikacji TVP Sport oraz ich stronie internetowej.

Przewidywane składy na mecz Polska K – Dania K

Polska K : Szemik – Matysik, Szymczak, Dudek, Wiankowska – Achcińska, Pawollek, Kamczyk – Padilla, Pajor, Tomasiak

: Szemik – Matysik, Szymczak, Dudek, Wiankowska – Achcińska, Pawollek, Kamczyk – Padilla, Pajor, Tomasiak Dania K: Ostergaard – Faerge, Ballisager, Vejo – Thogersen, Holmgaard, Snerle, Holmgaard – Thomsen, Vangsgaard, Harder

Statystyki na typy bukmacherskie Polska K – Dania K

Polki nigdy nie wygrały ze Szwedkami w oficjalnym meczu

Polki strzelały bramki w ostatnich 11 z 13 meczów we wszystkich rozgrywkach

Zarówno Polki jak i Szwedki nie mają już szans na awans do fazy pucharowej

