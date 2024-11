PSG przedłużyło kontrakt ze swoją gwiazdą

PSG przedłużyło umowę z marokańskim obrońcą, a więc Achrafem Hakimim, który od momentu pojawienia się w Paryżu stał się postacią niezwykle ważną. Francuskie media są zgodne, że 26-latek podpisze nowy długoterminowy kontrakt, obowiązujący do 2029 roku. Co więcej, dziennikarze podkreślają, iż swoją nową umowę ma podpisać także Nuno Mendes.

Hakimi zostaje w Paryżu

Achraf przyszedł do Francji w 2021 roku, kiedy to Paris Saint-Germain zdecydowało się zapłacić za niego 68 milionów euro Interowi. Po jednym sezonie spędzonym we Włoszech Hakimi szybko zmienił otoczenie, lecz wydaje się, że jak najbardziej znalazł swoje miejsce. Do tej pory Marokańczyk zdołał rozegrać 133 spotkania w barwach paryskiej drużyny, strzelając przy tym 16 bramek, stając się nieodłącznym miejscem układanki poszczególnych trenerów.

Jego nazwisko nie od dzisiaj łączone było z praktycznie większością gigantów na europejskiej scenie, czemu dziwić się nie można. Wielokrotnie łączony był z powrotem do Realu Madryt, gdzie w swoich początkach ciężko miał z przebiciem się do składu. Jednak aktualnie taka opcja wydaje się już wręcz niemożliwa, o czym świadczy podpis na nowej umowie. Jak podaje „LeParisien” rozmowy odnośnie nowego kontraktu rozpoczęły się już w marcu tego roku, natomiast dopiero w ostatnich dniach doszły do skutku. Natomiast na łamach dzienniku „ParisFans” możemy przeczytać o zadowoleniu z takiego przebiegu rzeczy.

To naprawdę bardzo dobra wiadomość, że zawodnik takiego kalibru jest szczęśliwy w Paris Saint-Germain. W dodatku jest zaangażowany i myśli o klubie długoterminowo.

Nie tylko Hakimi z nową umową?

Francuskie media podkreślają, że nowy kontrakt Hakimiego nie będzie jedynym w najbliższym czasie. Kolejnym zawodnikiem, który na dłużej pozostanie w Paryżu ma być Nuno Mendes. Portugalczyk zasilił szeregi PSG w 2022 roku i od tamtej pory wystąpił w 93 spotkaniach. Wywodzący się ze Sportingu piłkarz, byłby kolejnym bocznym obrońcą, który podpisze nową umowę.

Jak na razie media informują, iż rozmowy są na zaawansowanym poziomie, więc oficjalne informacje potwierdzające podpisanie mają być kwestią czasu. PSG chce budować swoją kadrę na młodych zawodnikach, co na pewno cieszy Luisa Enrique, którego ogromnym zaufaniem darzy Nasser al-Khelaïfi. W Ligue 1 Paryżanie radzą sobie bardzo dobrze, ponieważ po 11 kolejkach mają na koncie 29 punktów (6 oczek przewagi nad drugim Monaco). Nieco gorzej idzie w rozgrywkach Ligi Mistrzów – PSG ma jedno zwycięstwo, jeden remis i dwie porażki.

Fot. PressFocus