Newcastle – West Ham – Typy bukmacherskie 25.11

Typy i kursy bukmacherskie na mecz Newcastle – West Ham. Jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej, która na nasze szczęście szybko dobiegła końca, ponieważ Biało-Czerwoni nie popisali się w Lidze Narodów. Poniedziałek wcale nie oznacza dnia wolnego od futbolu, ponieważ poważne granie mamy w angielskiej Premier League. Przez wielu uważana za najlepszą ligę na świecie, więc w każdym meczu emocje gwarantowane!

W ten weekend mieliśmy kilka niespodzianek, między innymi trzecia porażka ligowa Manchesteru City u siebie z Tottenhamem aż… 0:4! W poniedziałkowy wieczór o godzinie 21:00 dokończenie 12. kolejki, gdzie na St. James’ Park Newcastle United powalczy o trzy punkty z West Hamem. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz u jednego z najlepszych bukmacherów.

Newcastle – West Ham – typy bukmacherskie

Dwa lata temu Newcastle wszystkich pozytywnie zaskoczył, gdzie finiszował w Premier League na czwartym miejscu, dzięki czemu zakwalifikowali się do elitarnej Ligi Mistrzów. Tam może nie odnieśli wielkiego sukcesu, ale trafili do „grupy śmierci”, więc nie ma się co dziwić. Ubiegły sezon już jednak był „bardziej przejściowy”, bo kończyli na 7. miejscu, więc poza pucharami. Ale nie ma się co dziwić, skoro przegrywa się aż czternaście spotkań. Tą kampanię rozpoczęli nieźle, bo od zdobycia dziesięciu punktów w czterech meczach, a w tym czasie pokonali między innymi Tottenham czy Wolves, a podzielili się punktami z Bournemouth. Od września ich gra trochę kulała, bo pięć kolejek byli bez zwycięstwa, ale nie można mieć większych pretensji, bo grali między innymi z Manchesterem City czy Chelsea. Aktualnie wrócili na zwycięską ścieżkę, ponieważ dwa ostatnie mecze wygrali: wygrali z Arsenalem 1:0, a ostatnio na wyjeździe 3:1 z Nottingham, czyli rewelacją początku tego sezonu. Na własnym obiekcie przegrali tylko z Brighton, ale można to uznać za wypadek przy pracy.

West Ham jest mocno nieprzewidywalny jak szóstka w totka. Na 11. kolejek zdążyli już pięć spotkań przegrać, ale generalnie ratują się grą u siebie, bo na trzy zwycięstwa ligowe, które odnieśli do tej pory, dwa były w meczach domowych. Ich gra na wyjeździe wygląda fatalnie, gdzie schemat powtarza się od lat. Rok temu może wygrali siedem razy, ale stracili aż 46 bramek, co było jednym z najgorszych wyników! Teraz do tej pory mają na swoim koncie zaledwie jedną wygraną w delegacjach przeciwko Crystal Palace. Ponadto w ostatnim czasie przegrali w Londynie z Tottenhamem 1:4 i z Nottingham Forest 0:3. DO tego dołóżmy jeszcze ostatni remis bezbramkowy z przeciętnym Evertonem i mamy pełen obraz kiepskiej gry „Młotów”.

Newcastle jakościowo wygląda zdecydowanie lepiej, ponadto grają u siebie, a West Ham na wyjazdach nie potrafi się odnaleźć i traci sporo bramek. Gram zwycięstwo gospodarzy w handicapie.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Newcastle – West Ham

Betters standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku na pojedynek Newcastle – West Ham! Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca w tym meczu! Jest to z pewnością nie lada wyzywanie, jednak typer, który będzie w stanie trafić, kto strzeli gola, może liczyć na spory benefit w postaci wysokiego kursu bukmacherskiego. Największe szanse ma oczywiście Alexander Isak najlepszy strzelec gospodarzy w tym sezonie po kursie 1.86. Drugi w kolejce jest Callum Wilson – 2.03.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony będą chciały zgarnąć trzy punkty. Za nami już 11 kolejek i żadna ze stron nie będzie chciała stracić kontaktu z czołówką. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Newcastle – West Ham

West Ham wygrał tylko jeden mecz wyjazdowy w tym sezonie

Czyste konto zachowali w dwóch meczach ligowych

Pięć ostatnich pojedynków bezpośrednich to dwa zwycięstwa Newcastle i trzy remisy

BTTS pokryty 5/5!

Przewidywane składy na mecz Newcastle – West Ham

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Kelly, Hall; Willock, Guimaraes, Longstaff; Gordon, Isak, Joelinton

Pope; Livramento, Schar, Kelly, Hall; Willock, Guimaraes, Longstaff; Gordon, Isak, Joelinton West Ham: Fabiański; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Soucek, Summerville; Antonio

fot. Pressfocus