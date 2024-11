FC Barcelona – Brest: Typy bukmacherskie 26.11

Podstawowe informacje o meczu FC Barcelona – Brest:

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 26 listopada 21:00

Stadion: Estadio Olímpico

FC Barcelona – Brest – typy bukmacherskie

FC Barcelona – Brest – obie drużyny strzelą gola

Przed nimi historyczne, pierwsze spotkanie z Brestem. Barcelona może zapisać się w historii Ligi Mistrzów jako piąty zespół, który wygra przynajmniej cztery mecze z rzędu różnicą trzech bramek. Statystyki z ostatnich sześciu meczów na ich tymczasowym stadionie, Estadi Olímpic Lluís Companys, gdzie padło łącznie 25 goli, sugerują, że cel ten jest w zasięgu ręki. Brest jednak bardzo dobrze spisuje się w tej edycji Ligi Mistrzów i w 4 meczach z rzędu w tych rozgrywkach strzelali przynajmniej jednego gola nawet z wyżej notowanymi rywalami. Dlatego też decyduję się postawić na to, że obie drużyny strzelą przynajmniej po jednym golu.

➡️ Kliknij poniższy baner, załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i zgarnij bonus 200% od wpłaty! ⬅️

Typy na mecz FC Barcelona – Brest

Obie drużyny strzelą gola @2.01

Wygrana Barcelony z handicapem 0:2 @2.01

Barcelona wygra pierwszą połowę @1.48

FC Barcelona – Brest: Statystyki i obecna forma

Forma Barcelony

W ciągu czterech szalonych minut Barcelona została zredukowana do dziesięciu zawodników i straciła dwie bramki, co zakończyło się remisem 2:2 z Celtą Vigo. Był to ich pierwszy remis w tym sezonie, który uniemożliwił odkupienie po zaskakującej porażce 0:1 z Realem Sociedad przed przerwą na mecze reprezentacyjne. Teraz Barcelona koncentruje się na utrzymaniu miejsca w czołowej ósemce Ligi Mistrzów, gdzie obecnie się znajduje, dzięki trzem kolejnym zwycięstwom różnicą co najmniej trzech goli po przegranej w pierwszej kolejce.

Forma Brest

Forma Brestu ostatnio jednak budzi pewne wątpliwości – w czterech ostatnich spotkaniach wygrali tylko raz (3 porażki), a przegrana 2:3 z Monaco przybliżyła ich bardziej do strefy spadkowej niż czołowej szóstki Ligue 1. Kluczem do sukcesu może być mocny start, ponieważ Brest zdobywał bramki w pierwszej połowie wszystkich swoich dotychczasowych meczów w Lidze Mistrzów. Brest to jednak wymagający przeciwnik. Francuzi zajmują miejsce w TOP 4 fazy grupowej i są jednym z sześciu niepokonanych zespołów w tej edycji Ligi Mistrzów (3 zwycięstwa, 1 remis). Jeśli zdobędą punkt, staną się pierwszym francuskim klubem od Bordeaux ponad 20 lat temu, który nie przegra żadnego z pierwszych pięciu spotkań w tych rozgrywkach. Ich osiągnięcia są tym bardziej godne uwagi, że to ich debiut w europejskich pucharach.

Historia spotkań FC Barcelona – Brest

Obie drużyny jak dotąd nie rozegrały jeszcze ze sobą ani jednego meczu bezpośredniego.

Kursy bukmacherskie FC Barcelona – Brest

Faworytem według analityków bukmacherskich tego meczu jest Barcelona. Wyższe kursy bukmacher Betfan proponuje na remis oraz zwycięstwo gości. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz Barcelona – Brest.

Wygrana Barcelony – 1.14

Remis – 3.20

Wygrana Brest – 11.00

Przewidywane składy FC Barcelona – Brest

FC Barcelony: Pena – Balde, Martinez, Cubarsi, Kounde – Casado, Pedri, Raphinha, Olmo, Lopez – Lewandowski

Brest: Bizot – Amavi, Ndiaye, Chardonnet, Zogbe – Martin, Lees Melou, Magnetti – Salah, Balde, Faivre

Kontuzje i absencje zawodników FC Barcelona – Brest

FC Barcelona: Ansu Fati, Ferran Torres, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Ter Stegen

Brest: Coulibaly, Faivre, Haidara, Locko, Less-Melou

Sędzia w spotkaniu FC Barcelona – Brest

Irfan Peljto w aktualnym sezonie Ligi Mistrzów sędziował trzy spotkania w których łącznie pokazał 5 żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Brest

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Extra 1 w telewizji. Spotkanie będzie również można oglądać za pośrednictwem internetu na Canal + Online.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Barcelona i Brest spotykają się w ważnym dla układu tabeli meczu Ligi Mistrzów. Obie drużyny walczą o miejsca w czołowej ósemce, jednak to Barcelona, grająca przed własną publicznością jest zdecydowanym faworytem. Blaugrana powinna wygrać ten mecz, ponieważ dysponuje zdecydowanie większą jakością piłkarską od przeciwnika.