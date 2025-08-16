10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Wolves – Manchester City – 16.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 16 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Wolves – Manchester City

  • Rozgrywki: Premier League
  • Data i godzina: 16 sierpnia, 18:30
  • Stadion: Molineux Stadium, Wolverhampton

Manchester City, podrażniony utratą mistrzostwa w poprzedniej kampanii, przyjeżdża do Wolverhampton z jasnym celem – odzyskać dominację w lidze. Pep Guardiola musi jednak radzić sobie bez kilku kluczowych graczy, w tym kontuzjowanych Edersona i Mateo Kovacicia. Dla gospodarzy jest to szansa, by pod udowodnić swoją siłę na własnym terenie i zasygnalizować, że w tym sezonie chcą walczyć o znacznie wyższe cele niż o utrzymanie. Jak City rozpocznie walkę o odzyskanie tytułu? Sprawdź typy na mecz Wolves – Manchester City.

Wolves – Manchester City – typy bukmacherskie

Wolves – Manchester City: Manchester City wygra + 1,5 bramki w meczu

W sobotni wieczór będziemy świadkami starcia, które zapowiada się niezwykle interesująco, mimo że na papierze faworyt jest jeden. Manchester City przyjeżdża na Molineux, by od początku narzucić swoje warunki. Jednak drużyna Pepa Guardioli nie jest pozbawiona problemów. Brak kluczowych postaci w środku pola, takich jak kontuzjowani Rodri i Mateo Kovačić, może wpłynąć na ich dominację i kontrolę nad meczem. To stwarza szansę dla gospodarzy.

Historia ostatnich spotkań na Molineux nie jest zbyt korzystna dla Wolves. Na dziesięć ostatnich spotkań bezpośrednich, aż dziewięć razy górą byli piłkarze z Manchesteru. Wilki w poprzednim sezonie ledwo uniknęły degradacji, zapewniając sobie utrzymanie dopiero w ostatnich kolejkach. Teraz, po letniej przebudowie i stracie swojego najlepszego zawodnika, Matheusa Cunhi, stają przed jeszcze większym wyzwaniem. Mimo to, przy wsparciu własnych kibiców, będą liczyć na sprawienie niespodzianki rywalom.

Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że City wygra to spotkanie, a padnie w nim ponad 1,5 bramki. Ich jakość w ataku powinna przeważyć szalę. Naturalną koleją rzeczy jest więc typ na gola Erlinga Haalanda. Norweg, będzie zdeterminowany, by od pierwszego gwizdka rozpocząć walkę o odzyskanie korony króla strzelców.

Propozycje typów bukmacherskich na Wolves – Manchester City

  • Manchester City wygra + 1,5 bramki w meczu @1.65
  • Erling Haaland zdobędzie bramkę @1.70
  • BTTS @1.82

Wolves – Manchester City – zapowiedź meczu

  • Forma Wolves

Wolverhampton wchodzi w nowy sezon z nienajlepszymi wynikami z okresu przygotowawczego. Zespół Vítora Pereiry nie zdołał wygrać żadnego z czterech letnich sparingów, co może budzić obawy wśród kibiców. Seria meczów bez zwycięstwa, w tym porażki z hiszpańskimi Celtą Vigo i Gironą oraz francuskim Lens, uwidoczniła problemy klubu. Wilki muszą szybko odnaleźć właściwy rytm, jeśli chcą uniknąć nerwowej walki o utrzymanie, która była ich udziałem w poprzedniej kampanii.

  • Forma City

Manchester City ma za sobą nietypowy, ale intensywny okres przygotowawczy, zdominowany przez udział w Klubowych Mistrzostwach Świata w USA. Tam drużyna Pepa Guardioli rozegrała kilka meczów o stawkę, notując wysokie zwycięstwa m.in. z Juventusem. Jedyną niespodziewaną porażkę ponieśli w zaciętym starciu z Al-Hilal. Mimo mniejszej liczby tradycyjnych sparingów, City wydaje się być w dobrej formie meczowej i, jak zawsze, z ogromnym apetytem na odzyskanie mistrzowskiego tytułu.

Gdzie oglądać mecz Wolves – Manchester City

Mecz Wolves – Manchester City będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Wolves – Manchester City

  • Wolves: Sa – Doherty, Agbadou, Toti – Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe – Lopez, Arias – Strand Larsen
  • Manchester City: Trafford – Nunes, Dias, Ake, Ait-Nouri – Bernardo, Gundogan, Reijnders – Foden, Haaland, Marmoush

Statystyki na typy bukmacherskie Wolves – Manchester City

  • W dziesięciu ostatnich krajowych meczach Machesteru City, ośmiokrotnie padało mniej niż 2,5 bramki
  • Wolves nie wygrało żadnego spotkania przedsezonowego, ani czterech ostatnich spotkań w Premier League
  • City wygrało dziewięć z dziesięciu ostatnich meczów bezpośrednich.

fot. Press Focus, IMAGO

