Wolves – Manchester City – 16.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Wolves – Manchester City

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 16 sierpnia, 18:30

Stadion: Molineux Stadium, Wolverhampton

Manchester City, podrażniony utratą mistrzostwa w poprzedniej kampanii, przyjeżdża do Wolverhampton z jasnym celem – odzyskać dominację w lidze. Pep Guardiola musi jednak radzić sobie bez kilku kluczowych graczy, w tym kontuzjowanych Edersona i Mateo Kovacicia. Dla gospodarzy jest to szansa, by pod udowodnić swoją siłę na własnym terenie i zasygnalizować, że w tym sezonie chcą walczyć o znacznie wyższe cele niż o utrzymanie. Jak City rozpocznie walkę o odzyskanie tytułu? Sprawdź typy na mecz Wolves – Manchester City.

Wolves – Manchester City – typy bukmacherskie

Wolves – Manchester City: Manchester City wygra + 1,5 bramki w meczu

W sobotni wieczór będziemy świadkami starcia, które zapowiada się niezwykle interesująco, mimo że na papierze faworyt jest jeden. Manchester City przyjeżdża na Molineux, by od początku narzucić swoje warunki. Jednak drużyna Pepa Guardioli nie jest pozbawiona problemów. Brak kluczowych postaci w środku pola, takich jak kontuzjowani Rodri i Mateo Kovačić, może wpłynąć na ich dominację i kontrolę nad meczem. To stwarza szansę dla gospodarzy.

Propozycje typów bukmacherskich na Wolves – Manchester City

Manchester City wygra + 1,5 bramki w meczu @1.65

Erling Haaland zdobędzie bramkę @1.70

BTTS @1.82

Wolves – Manchester City – zapowiedź meczu

Forma Wolves

Wolverhampton wchodzi w nowy sezon z nienajlepszymi wynikami z okresu przygotowawczego. Zespół Vítora Pereiry nie zdołał wygrać żadnego z czterech letnich sparingów, co może budzić obawy wśród kibiców. Seria meczów bez zwycięstwa, w tym porażki z hiszpańskimi Celtą Vigo i Gironą oraz francuskim Lens, uwidoczniła problemy klubu. Wilki muszą szybko odnaleźć właściwy rytm, jeśli chcą uniknąć nerwowej walki o utrzymanie, która była ich udziałem w poprzedniej kampanii.

Forma City

Gdzie oglądać mecz Wolves – Manchester City

Mecz Wolves – Manchester City będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Extra 1.

Przewidywane składy na mecz Wolves – Manchester City

Wolves: Sa – Doherty, Agbadou, Toti – Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe – Lopez, Arias – Strand Larsen

Sa – Doherty, Agbadou, Toti – Hoever, J. Gomes, Andre, Wolfe – Lopez, Arias – Strand Larsen Manchester City: Trafford – Nunes, Dias, Ake, Ait-Nouri – Bernardo, Gundogan, Reijnders – Foden, Haaland, Marmoush

Statystyki na typy bukmacherskie Wolves – Manchester City

W dziesięciu ostatnich krajowych meczach Machesteru City, ośmiokrotnie padało mniej niż 2,5 bramki

Wolves nie wygrało żadnego spotkania przedsezonowego, ani czterech ostatnich spotkań w Premier League

City wygrało dziewięć z dziesięciu ostatnich meczów bezpośrednich.

fot. Press Focus, IMAGO