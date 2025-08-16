10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Strona Główna / La Liga / Mallorca – Barcelona – 16.08 – typy i zapowiedź

Mallorca – Barcelona – 16.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 16 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Mallorca – Barcelona

  • Rozgrywki: La Liga
  • Data i godzina: 16 sierpnia, 19:30
  • Stadion: Son Moix, Palma di Mallorca

Na inaugurację sezonu La Liga, FC Barcelona rozpoczyna obronę tytułu od wyjazdowego starcia z RCD Mallorca. To spotkanie od samego początku naznaczone jest jednak istotnymi brakami kadrowymi w zespole mistrza Hiszpanii. Największym osłabieniem jest absencja Roberta Lewandowskiego, który z powodu kontuzji mięśniowej, odniesionej pod koniec okresu przygotowawczego, nie znalazł się w kadrze na ten mecz. Dodatkowo, kibice nie zobaczą w bramce Wojciecha Szczęsnego, który mimo podpisania kontraktu, zgodnie z doniesieniami hiszpańskich mediów, wciąż nie został oficjalnie zarejestrowany do rozgrywek z powodu problemów klubu z limitem płac. Jak poradzi sobie mistrz Hiszpanii w starciu na Balearach? Sprawdź typy na mecz Mallorca – Barcelona.

Mallorca – Barcelona – typy bukmacherskie

Mallorca – Barcelona: wygrana Barcelony z handicapem -1,5

Biorąc pod uwagę klasę obu zespołów, faworyt tego starcia wydaje się oczywisty. Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka wchodzi w sezon ligowy po niezwykle udanym okresie przygotowawczym. Katalończycy imponowali siłą rażenia, co udowodnili w ostatnich sparingach, gromiąc 5:0 koreańskie Daegu FC oraz w takim samym stosunku pokonując Como w meczu o towarzyski Puchar Gampera. Te wyniki, choć na rywalach o trochę słabszej marce niż Barca, pokazują, że machina do zdobywania bramek ma się doskonale, a apetyty na obronę mistrzowskiego tytułu są ogromne.

Historia bezpośrednich starć również przemawia za gośćmi. Barcelona wygrała dziewięć z ostatnich dzisięciu pojedynków z Mallorcą, a ostatnia wizyta na Son Moix zakończyła się dla niej efektownym zwycięstwem 5:1. To pokazuje, że drużyna z archipelagu Balearów jest dla nich wygodnym rywalem. Choć gospodarze również notowali dobre wyniki w sparingach, pokonując chociażby 2:0 HSV, starcie z mistrzem Hiszpanii będzie dla nich ciężko przeprawą.

Spodziewam się wygranej Barcelony co najmniej dwoma bramkami. Różnica w potencjale ofensywnym obu drużyn jest zbyt duża. Po drugie, stawiam na gola Lamine’a Yamala. Młody gwiazdor dobrze spisywał się w grach przedsezonowych, czy w reprezentacyjnej Lidze Narodów. Na koniec, typuję powyżej 2,5 gola w całym spotkaniu. Ofensywny styl Barcelony i historia jej pojedynków z Mallorcą sugerują, że i tym razem możemy być świadkami festiwalu strzeleckiego na inaugurację najwyżej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii.

Propozycje typów bukmacherskich na Mallorca – Barcelona

  • wygrana Barcelony z handicapem -1,5 @2.05
  • Lamine Yamal zdobędzie bramkę @3.50
  • powyżej 2,5 bramki w meczu @1.60

Mallorca – Barcelona – zapowiedź meczu

  • Forma Mallorki

Forma gospodarzy przed startem sezonu jest trudna do jednoznacznej oceny, a okres przygotowawczy przyniósł mieszane rezultaty. Zespół trenera Arrasate odwrócił losy meczu i wygrał 2:1 z dubajskim Al-Ahli. Z drugiej strony doznali bolesnej porażki aż 0:4 z Olympique Lyon, co obnażyło ich problemy w grze defensywnej. Ostatnie sparingi z drużynami z niższych lig kończyły się zwycięstwami, jednak dopiero starcie z Barceloną będzie prawdziwym testem siły i pokaże, czy Mallorca jest gotowa na wyzwania nowego sezonu ligowego.

  • Forma Barcelony

Barcelona wchodzi w nowy sezon z ogromnym impetem, a jej forma strzelecka w meczach towarzyskich mogła robić wrażenie. Podopieczni Hansiego Flicka zaprezentowali siłę ofensywną, zamykając okres przedsezonowy dwoma efektownymi zwycięstwami po 5:0. Najpierw z koreańskim Daegu FC, a następnie z włoskim Como w meczu o Puchar Gampera. Ofensywny styl gry i wysokie wyniki pokazują, że mimo braku Lewandowskiego, Katalończycy dysponują ogromną siłą ognia i są gotowi, by od pierwszej kolejki walczyć o najwyższe cele.

Gdzie oglądać mecz Mallorca – Barcelona

Mecz Mallorca – Barcelona będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 1.

Przewidywane składy na mecz Mallorca – Barcelona

  • Mallorca: Roman – Morey, Raillo, Valjent, Mojica – Morlanes, Mascarell – Asano, Darder, Torre – Muriqi
  • Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres

Statystyki na typy bukmacherskie Mallorca – Barcelona

  • Barcelona wygrała dziewięć z ostatnich dziesięciu meczów bezpośrednich.
  • Barcelonie tylko raz nie udało się wygrać w tym roku na wyjeździe w meczu ligowym.
  • W pięciu ostatnich meczach w Mallorce, cztery razy padały powyżej 2,5 bramki.

fot. Press Focus, pressinphoto

La LigaTypyTypy bukmacherskietypy piłkarskieZe świata BarcelonaLa LigamallorcaPrimera Divisiontypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

