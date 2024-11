Frank Lampard wróci do trenowania? Zaawansowane rozmowy

John Percy z ”The Daily Telegraph” poinformował, że Frank Lampard prowadzi zaawansowane rozmowy ws. przejęcia Coventry City. Władze ”The Sky Blues” kilka tygodni temu podjęły szokującą decyzję o zwolnieniu Marka Robinsa po niemal ośmiu latach jego kadencji. Coventry byłoby czwartym klubem w karierze trenerskiej Lamparda, z czego drugim na poziomie Championship.

Szokująca decyzja władz Coventry

Na początku listopada władze Coventry podjęły szokującą decyzję o zwolnieniu Marka Robinsa. W momencie zwolnienia był on trzecim najdłużej pracującym trenerem w Anglii. Jego kadencja trwała siedem lat i 244 dni. W tym czasie Robins przebył z Coventry drogę od League Two do baraży o awans do Premier League. Do tego ”The Sky Blues” pod jego wodzą dotarli do półfinału ubiegłorocznej edycji FA Cup, co jest drugim najlepszym wynikiem klubu w tych rozgrywkach – po triumfie w Pucharze Anglii z 1987 roku.

Moment zwolnienia również był zaskakujący, bowiem Coventry nie znajdowało się w fatalnej sytuacji. Robinsa pogrążyła domowa porażka 1:2 z beniaminkiem Championship Derby County, ale poprzedzała ją pierwsza od niemal trzech miesięcy seria dwóch zwycięstw z rzędu. Zespół tymczasowo przejął asystent Robinsa Rhys Carr, jednak pod jego wodzą Coventry nie odniosło ani jednego zwycięstwa w trzech meczach. Dwukrotnie zremisowało po 2:2 (z Sunderlandem i Sheffield United), a ostatnio przegrało 0:2 z Burnley.

Frank Lampard wróci na ławkę trenerską?

Władze klubu mają ambicję awansu do Premier League, choć na razie zespół musi skupić się na walce o utrzymanie, bowiem przewaga nad strefą spadkową zmalała już do dwóch punktów. Strata do strefy barażowej zwiększyła się zaś już do 10 punktów. Według Johna Percy’ego z ”The Daily Telegraph” faworytem do przejęcia Coventry jest Frank Lampard. W tej sprawie mają toczyć się zaawansowane rozmowy. Byłby to jego powrót do ”trenerki” po półtora roku, bowiem po raz ostatni na ławce zasiadł w końcówce sezonu 2022/23.

Tymczasowo przejął wówczas Chelsea, która zwolniła Grahama Pottera. Jego druga kadencja na Stamford Bridge była jednak fatalna, bowiem w 11 meczach ”The Blues” zanotowali średnią punktów na poziomie… 0,45. Chelsea odniosła wówczas tylko jedno zwycięstwo i aż osiem razy przegrała. Do tego piłkarze strzelili zaledwie dziewięć goli, a stracili aż 21 bramek. Ten okres położył się cieniem na jego pierwszą kadencję w Chelsea, gdzie z czwartą najmłodszą kadrą w Premier League zajął czwarte miejsce i dotarł do finału FA Cup.

W międzyczasie przez niemal rok prowadził Everton, gdzie w 44 meczach zanotował średnią jednego punktu na mecz. Niemal do końca sezonu 2021/22 ”The Toffees” z Lampardem u sterów bili się o utrzymanie w Premier League. W czasie jego kadencji Everton wygrał zaledwie 12 razy, a porażek poniósł równo dwa razy więcej. Największym pozytywem w jego karierze trenerskiej jest kadencja w Derby. Prowadził ”The Rams” w sezonie 2018/19 i dotarł z nimi do finału baraży o awans do Premier League, notując średnio 1,63 pkt./mecz.

