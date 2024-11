Kontuzja Vicario poważniejsza niż się spodziewano – ogromne osłabienie Tottenhamu

Guglielmo Vicario odkąd trafił do Tottenhamu szturmem zdobył Premier League. Stał się z miejsca jednym z najlepszych bramkarzy w lidze angielskiej i stanowi o sile drużyny z Tottenham Stadium. Ange Postecoglou, trener „Kogutów”, powiedział jednak na konferencji, że uraz kostki z jakim do czynienia ma Włoch jest poważniejszy niż początkowo sądzono. Jak zdradził Australijczyk – przerwa wyniesie wiele miesięcy. Klub planuje zaufać Fraserowi Forsterowi.

Kontuzja Vicario poważniejsza niż się spodziewano

Guglielmo Vicario podpisał z Tottenhamem pięcioletnią umowę latem 2023 roku. Przybył on z włoskiego średniaka, Empoli – za 20 milionów euro. Był on tam jednym z najlepszych bramkarzy w całej lidze, a viralem stała się jego potrójna interwencja w meczu z Romą.

Od przybycia na Tottenham Stadium, Włoch mający za sobą przeszłość w takich zespołach jak Fontanafredda, Venezia czy Cagliari – rozegrał komplet meczów ligowych w tym czasie – 50 z 50 (w klubie zagrał łącznie 55 razy). Wkrótce się to zmieni ponieważ Vicario uszkodził sobie w meczu z Manchesterem City swoją kostkę.

Przed meczem Ligi Europy z AS Romą, na konferencji prasowej Ange Postecoglou zdradził szczegóły absencji czterokrotnego reprezentanta Włoch.

To dość szokujące. Widzieliśmy, że miał uraz w trakcie meczu, także w przerwie nie było wątpliwości czy będzie grał. Był trochę obolały po meczu, ale mimo wszystko… To jednak dowód na to, że to mężczyzna twardy jak skała. Znając go, będzie przekraczać swoje granice, aby wrócić.”

Dodał on, że nie planuje zimowego transferu i ruszenia na rynek w celu wzmocnieniu pozycji bramkarza. Jest Fraser Forster i koniec.

– Fraser jest świetny. Jest zaangażowany w nasze ćwiczenia dotyczące podań, a Rob Burch pracuje z nim od 18 miesięcy, to nie tak, że pracuje nad tym tylko w tym tygodniu (…) Ja chcę grać od tyłu, ale nie wymagam by bramkarz był jak Maldini czy Platini – mówię naszym piłkarzom, by nie podawali do tyłu, bo oni są tymi, co noszą rękawice.

Fraser Forster jest w klubie od 2022 roku. Po kontuzji Hugo Llorisa zastąpił go 14 razy w bramce „Totków”. 36-letni bramkarz po raz kolejny jest gotowy zastąpić kontuzjowaną jedynkę w klubie. Pierwszy test już w meczu z Romą. W fazie ligowej Ligi Europy, „Koguty” zajmują miejsce numer siedem, mając dziewięć oczek po czterech meczach.

Tottenham to aktualnie szósta drużyna Premier League, która w weekend pokonała na Etihad Stadium Manchester City aż 4:0. Trwa ogromny kryzys Manchesteru City – w meczu z Feyenoordem zanotowali szósty z rzędu mecz bez wygranej.

