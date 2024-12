Fabiański ustanowi nowy rekord Premier League? Brakuje niewiele

Łukasz Fabiański może wkrótce ustanowić nowy rekord Premier League. Mowa o liczbie interwencji w tych rozgrywkach. Polak dokonał ich prawie 1200 w 367 meczach. Do prowadzącego w tej klasyfikacji Bena Fostera brakuje mu już tylko niemal 70 skutecznych interwencji.

Fabiański polską legendą Premier League

Od debiutu Łukasza Fabiańskiego w Premier League minęło ponad 16 lat. To jego 18. sezon w angielskiej ekstraklasie, choć de facto 17., bowiem w sezonie 2011/12 nie zaliczył w tych rozgrywkach ani jednego występu. Do tej pory rozegrał w Premier League 367 meczów, co jest absolutnym rekordem wśród polskich zawodników. Przed tym sezonem miał na koncie 94 czyste konta w tych rozgrywkach, a w bieżącej kampanii dorzucił kolejne dwa mecze ”na zero z tyłu”.

Przed miesiącem wskoczył w miejsce Alphonse’a Areoli na mecz z Manchesterem United. Polak zaliczył w tym starciu statystykę ”powstrzymanych goli” na poziomie 1,00 (według portalu SofaScore). Głównie dzięki niemu West Ham pokonał na London Stadium – choć w kontrowersyjnych okolicznościach – Manchester United 2:1, a następstwem tej porażki ”Czerwonych Diabłów” było zwolnienie ten Haga.

Wkrótce ustanowi nowy rekord?

Od tamtego czasu Polak nie oddał już miejsca w bramce, choć Areola przy okazji ostatniego ligowego meczu z Newcastle znów był obecny w kadrze ”Młotów”. Zespół Julena Lopeteguiego wygrał na St. James’ Park 2:0, a Fabiański po raz pierwszy od października 2021 roku zaliczył dwa z rzędu mecze Premier League z czystym kontem. W meczach z Nottingham (0:3), Evertonem (0:0) i Newcastle (2:0) zaliczył łącznie dziewięć udanych interwencji, a statystyka ”powstrzymanych goli” wyniosła u niego 0,82.

W pięciu meczach tego sezonu Premier League zanotował 15 skutecznych interwencji, a łącznie w angielskiej ekstraklasie zaliczył 1179 obron. W klasyfikacji wszechczasów Premier League zajmuje drugie miejsce, a do pobicia prowadzącego w tym zestawieniu niegrającego już Bena Fostera brakuje mu 70 interwencji. Patrząc na to, że w tym sezonie odnotowuje średnio trzy skuteczne interwencje na mecz Premier League, musiałby podtrzymać tę średnią w 24 meczach angielskiej ekstraklasy.

Pobicie rekordu Fostera jest możliwe jeszcze w tym sezonie, jeśli Polak wystąpiłby w 24 z 26 pozostałych ligowych meczów West Hamu. Najbliższa okazja do podbicia tej statystyki już w sobotę 30.11. o godz. 18:30 czasu polskiego, gdy West Ham podejmie u siebie Arsenal. Od sezonu 2023/24 w bramce ”Młotów” nastąpiła zmiana hierarchii i to Areola stał się podstawowym golkiperem kosztem ”Fabiana”. Być może jednak przyzwoitą postawą przekona Julena Lopeteguiego do pozostawienia go w wyjściowej XI.

Ustanowienie nowego rekordu jeszcze w tym sezonie byłoby dla Fabiańskiego znakomitym prezentem na 40. urodziny, które obchodzić będzie w kwietniu 2025 roku. Wraz z końcem tego sezonu wygasa jego umowa z klubem z wschodniego Londynu. Do ostatniego przedłużenia kontraktu z Polakiem doszło w grudniu 2023 roku, gdy jego umowa wygasała wraz z końcem sezonu 2023/24.

fot. West Ham United FC / YouTube