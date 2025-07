Media: Jan Urban zostanie nowym selekcjonerem polskiej kadry narodowej

Cezary Kulesza wybrał! Według najnowszych doniesień Tomasza Włodarczyka z „Meczyków” za kilka dni na konferencji prasowej Jan Urban zostanie przedstawiony jako nowy trener reprezentacji narodowej. Są jeszcze wątpliwości w sprawie tego czy dokumenty zostały już przez szkoleniowca podpisane, ale wybór wydaje się być już dokonany.

Urban wybrańcem Kuleszy

Wiadomo już kto poprowadzi reprezentację Polski w meczach z Holandią (4.09) oraz Finlandią (7.09). Według doniesień Tomasza Włodarczyka wybrańcem na fotel selekcjonera kadry narodowej został Jan Urban. 63-latek jako kandydat do objęcia reprezentacji Polski przewijał się już w momencie końca kadencji Michała Probierza. 12 czerwca były szkoleniowiec Cracovii czy Jagiellonii Białystok podał się do dymisji parę dni po meczu z Finlandią w Helsinkach, który był pierwszą porażką dla kadry „Biało-Czerwonych” w eliminacjach do MŚ 2026.

Sam Cezary Kulesza przede wszystkim był zdecydowany na osobę Macieja Skorży. W tym celu poleciał do Stanów Zjednoczonych, aby przekonać uznanego szkoleniowca. Niestety nic z tego i najważniejszy działacz obecnie w polskiej piłce wrócił z Klubowych Mistrzostw Świata z pustymi rękami. Okazało się m. in. że Skorża ma klauzulę w wysokości 1,5 miliona euro. Do tego sam szkoleniowiec z powodów rodzinnych woli pozostać w obecnym miejscu pracy. W orbicie nazwisk wymieniano jeszcze choćby Adama Nawałkę, Jacka Magierę, Nenada Bjelicę czy Jerzego Brzęczka.

Prezentacja Urbana ma się odbyć 16 lub 17 lipca, w zależności od dostępności PGE Narodowego. W sztabie nowego selekcjonera ma znaleźć się według informacji Włodarczyka Juan Iribarren. To były trener przygotowania fizycznego wielu klubów hiszpańskich, tj. Atletico, Athletic Clubu czy Espanyolu. Finalny kształt sztabu Urbana nie jest jeszcze znany.

Urban w połowie kwietnia został zwolniony z Górnika Zabrze. Kilka tygodni wcześniej w mediach przebąkiwano, że wielokrotny mistrz Polski nie przedłuży z nim umowy. Po zakończeniu sezonu 2024/25 pojawiły się doniesienia m.in. ze strony Piotra Koźmińskiego z portalu „Goal.pl”, że doświadczony szkoleniowiec po ponad 11 latach może wrócić do Legii Warszawa, gdzie dość chwiejną posadę ma Goncalo Feio. Mieszkającego w Krakowie trenera łączono nawet z posadą w obecnym beniaminku Betclic 1. Ligi – Wieczystą, odrzucił on jednak taką ewentualność.

Media będą zadowolone

Wydaje się, że z tego co jest dostępne na rynku Urban to jedna z najlepszych możliwych opcji. To człowiek ceniony w środowisku, o którym nie mówi się źle. Jest on bardzo szanowany nie tylko jako piłkarz, ale także jako człowiek. Ciężko mimo to wyobrazić sobie dołączenie do sztabu szkoleniowego jego syna, Piotra, który pracuje na co dzień w Widzewie, a dokładnie w jego akademii – można też go czasem oglądać na antenach Eleven Sports przy transmisjach La Liga.

Urban ma za sobą udaną karierę piłkarską, której szczyt przypadł zdecydowanie na czas w hiszpańskiej ekstraklasie. Do dziś jest uważany za jedną z największych legend Osasuny. Były trener Górnika Zabrze, Legii Warszawa oraz Lecha Poznań ma też na koncie 57 meczów w kadrze narodowej i siedem trafień. Wystąpił na MŚ 1986. Będzie on pierwszym polskim selekcjonerem polskiej kadry od 2021 roku, który wcześniej dla niej grał – poprzednim był Jerzy Brzęczek.

Fot. PressFocus