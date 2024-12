Girona – Real Madryt: Typy bukmacherskie 07.12

Podstawowe informacje o meczu Girona – Real Madryt:

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 7 grudnia 21:00

Stadion: Estadio Municipal de Montilivi

Girona – Real Madryt – typy bukmacherskie

Girona – Real Madryt – wygrana Realu Madryt

Przed nami następna kolejka La Liga, która odbędzie się w najbliższy weekend. Girona zagra z Realem Madryt w jednym z ciekawszych meczów tej serii gier. Gospodarze byli bardzo pozytywnym zaskoczeniem w poprzednim sezonie, jednak w tym nie radzą już sobie aż tak dobrze. Ósme miejsce w tabeli i strata 11 punktów do Królewskich, wskazuje, że to właśnie Real Madryt jest zdecydowanym faworytem tego spotkania mimo, iż gra na wyjeździe. Goście z pewnością podejdą do meczu maksymalnie zdeterminowani, ponieważ ostatnio ponieśli dotkliwą porażkę w pojedynku z Athletic Bilbao 1:2. Stawiam, że Real Madryt szybko odkuje się i zanotuje zwycięstwo w sobotnim meczu z Gironą.

Typy na mecz Girona – Real Madryt

Wygrana Realu Madryt @1.70

Real Madryt strzeli powyżej 2.5 goli @2.90

Obie drużyny strzelą gola @1.62

Girona – Real Madryt: Statystyki i obecna forma

Forma Girony

Girona naprawdę mocno zawodzi swoich kibiców w ostatnich spotkaniach. Przegrana w Lidze Mistrzów z nisko notowanym Sturmem Graz, remis w La Liga z Villarrealem oraz ostatecznie porażka w Copa Del Rey z Logrones, grającą na co dzień w Segunda RFEF musi naprawdę boleć. Girona nie jest już drużyną z zeszłego sezonu i widać to również po miejscu w tabeli ligowej. 8. lokata pozwala na celowanie na koniec ligi w miejsca dające możliwość gry w europejskich pucharach, jednak, żeby to osiągnąć, gospodarze będą musieli poprawić znacząco swoją grę.

Forma Realu Madryt

Real Madryt jest aktualnie wiceliderem La Liga. Królewscy są jednak również, podobnie jak Girona, w tym sezonie w dość kiepskiej dyspozycji. Mimo tego punktują w lidze całkiem przyzwoicie. Więcej zarzutów kibice Realu mogą mieć do swoich piłkarzy o wyniki w Lidze Mistrzów, gdzie Królewscy „walczą o życie” i awans do fazy play-off. Ostatni mecz Realu to porażka z Athletic Bilbao na wyjeździe 1:2.

Historia spotkań Girona – Real Madryt

Mecze bezpośrednie pomiędzy Gironą a Realem Madryt na przestrzeni ostatnich lat odbywały się w La Liga. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z 5 ostatnich spotkań:

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Real Madryt – Girona 4:0 10.02.2024

Girona – Real Madryt 0:3 30.09.2023

Girona – Real Madryt 4:2 25.04.2023

Real Madryt – Girona 1:1 30.10.2022

Real Madryt – Girona 1:2 17.02.2019

Kursy bukmacherskie Girona – Real Madryt

Faworytem według analityków bukmacherskich faworytem tego meczu jest Real Madryt. Wyższy kurs bukmacher STS proponuje na remis oraz zwycięstwo Girony w tym spotkaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz Girona – Real Madryt.

Wygrana Girony – 4.30

Remis – 3.80

Wygrana Realu Madryt – 1.70

Przewidywane składy Girona – Real Madryt

Girona: Gazzaniga – Gutierrez, Blind, Lopez, Frances – Solis, Romeu, Martin – Danjuma, Ruiz, T, Miovski

Real Madryt: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Modric, Valverde, Bellingham, Guler; Rodrygo, Mbappe

Kontuzje i absencje zawodników Girona – Real Madryt

Girona: Asprilla, Herrera, Tsygankov

Real Madryt: Alaba, Camavinga, Carvalaj, Militao, Vinicius

Sędzia w spotkaniu Girona – Real Madryt

Jesus Gil Manzano – w aktualnym sezonie La Liga sędzia ten prowadził siedem spotkania, w których łącznie pokazał aż 51 żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz Girona – Real Madryt

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Oba zespoły w tym sezonie mają mieszane wyniki i ciężko jest jednoznacznie stwierdzić w jakiej są formie. Faworytem tego spotkania jest jednak bezapelacyjnie Real Madryt, który posiada w swoim składzie zdecydowanie większą jakość czysto piłkarską. Jeżeli Królewscy wykorzystają swoje atuty ofensywne, to powinni wygrać to spotkanie bez większych problemów, być może nawet różnicą dwóch lub też więcej goli.