Szachtar – Bayern Monachium 10.12 – Typy bukmacherskie

Podstawowe informacje o meczu Szachtar – Bayern Monachium



Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 10 grudnia 21:00

Stadion: Veltins Arena

Szachtar Donieck – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Na Ukrainie każdy wie co się dzieje i zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. To mocno dobija się na klubach, ich zawodnikach oraz bliskich. Jeśli chodzi o Szachtar Donieck to tak naprawdę przemieszczają się między różnymi stadionami, a teraz w roli gospodarza zagrają w Gelsenkirchen w Niemczech. W lidze ukraińskiej spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań i zajmują dopiero trzecią pozycję tracąc do Dynama Kijów siedem punktów. Zespół z Doniecka zdążył już zgubić punkty w pięciu spotkaniach ligowych. Strzelają sporo bramek, jednak zapominają o defensywie i tracą. W Lidze Mistrzów dotychczas wygrali tylko jeden mecz: 2:1 z Young Boysami, a punkt urwali Bolonii (0:0). W reszcie przypadków ponosili już porażki: 0:3 z Atalantą Bergamo, 0:1 z Arsenalem i ostatnio 2:3 z PSV Eindhoven.

Bayern Monachium przede wszystkim odbudował się na krajowym podwórku i pewnie zmierza po tytuł mistrzowski. Jako jedyni jeszcze nie przegrali żadnego meczu, a ostatnio w hicie sezonu zremisowali 1:1 z Borussią Dortmund. Pokonali także Heidenheim 4:2 czy Augsburg 3:0. Bilans bramkowy zdecydowanie najlepszy w Bundeslidze 41:10, także Vincent Kompany wykonuje kawał dobrej roboty. Co ciekawe, Bawarczycy zdecydowanie więcej bramek strzelają na wyjazdach niż przed własną publicznością. W Champions League między innymi rozbili Dinamo Zagrzeb 9:2, ale za to przegrali z 0:1 z Aston Villą i 1:4 z Barceloną. Dwie ostatnie kolejki to powrót na zwycięską ścieżkę: 1:0 z PSG oraz 1:0 z Benficą.

Typy na mecz Szachtar – Bayern Monachium

Wygrana Bayernu w handicapie @1.41

Poniżej 3.5 goli @1.84

Obie drużyny strzelą gola – NIE @1.66

Szachtar – Bayern Monachium: Statystyki i obecna forma

Forma Szachtara



Szachtar nieco lepiej spisuje się w lidze ukraińskiej po słabym starcie, ale niedawno znowu zgubili punkty remisując 1:1 z Ruchem Lwów. W Lidze Mistrzów zdecydowanie poniżej oczekiwań, a pokonali tylko szwajcarskie YB. Mogli spokojnie wygrać z PSV czy Bolonią, ale jak widać ich dyspozycja pozostawia wiele do życzenia. Poza pierwszą kolejką w każdym spotkaniu tracą golę.

Forma Bayernu

Bayern Monachium na krajowym podwórku rządzi i przy tym strzela seryjnie bramki. Bayern przeważnie strzela co najmniej dwa gole w meczu, często to jest znacznie więcej. Na pewno też są podrażnieni przegraną w Pucharze Niemiec z Bayerem Leverkusen 0:1.

Historia spotkań Szachtar – Bayern Monachium



Mecze bezpośrednie pomiędzy Szachtarem, a Bayernem na przestrzeni ostatnich lat odbywa się przeważnie na płaszczyźnie europejskich pucharów. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z 2 ostatnich spotkań:

Ostatnie mecze bezpośrednie:

Bayern Monachium – Szachtar 7:0 11.03.2015

Szachtar – Bayern Monachium 0:0 17.02.2015

Kursy bukmacherskie Szachtar – Bayern Monachium



Faworytem według analityków bukmacherskich tego meczu jest Bayern Monachium. Wyższy kurs bukmacher Betters proponuje na remis oraz zwycięstwo Szachtaru w tym spotkaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz Szachtar – Bayern Monachium

Wygrana Szachtara – 19.00

Remis – 9.20

Wygrana Bayernu – 1.14



Przewidywane składy Szachtar – Bayern Monachium

Szachtar: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kevin

Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Zubkov, Sikan, Kevin Bayern Monachium: Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Muller

Kontuzje i absencje zawodników Szachtar – Bayern Monachium

Po stronie Szachtara nie zagrają: Pedrinho (czerwona kartka) oraz Puzankov (kontuzja kolana). W Bayernie zabraknie: Coman (kontuzja kolana), Davies (kontuzja mięśnia), Gnabry (kontuzja kolana) i Neuer (kontuzja żebra)

Sędzia w spotkaniu Szachtar – Bayern Monachium

Głównym arbitrem tego spotkania będzie Turek Halil Umut Meler. Poprowadził do tej pory 14 spotkań w Lidze Mistrzów.

Gdzie oglądać mecz Szachtar – Bayern Monachium



Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Extra 5. Spotkanie będzie również można oglądać za pośrednictwem internetu na Canal + Online.

Podsumowanie i prognoza na mecz Szachtar – Bayern Monachium

Bayern mimo kilku kluczowych kontuzji dalej jest faworytem w tym spotkaniu. Będą chcieli za wszelką cenę przebić się jak najwyżej w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mimo wszystko grają w Niemczech, więc nie czeka ich zbyt długa podróż. Szachtar też ma swoje problemy, jedno zwycięstwo do tej pory to zdecydowanie za mało, żeby postraszyć Bawarczyków.

Fot. PressFocus