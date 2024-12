Guardiola: „Manchester City to mój ostatni klub w karierze”

Pep Guardiola to jeden z najlepszych szkoleniowców w historii futbolu. Nie tak dawno wyjaśniła się przyszłość Hiszpana, podpisał nowy kontrakt z Manchesterem City, który zatrzyma go w klubie do końca czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia pobytu o kolejny rok. Teraz były trener FC Barcelony czy Bayernu Monachium stwierdził, że praca w niebieskiej części Manchesteru będzie jego ostatnim klubowym wyzwaniem w karierze trenerskiej.

Guardiola zostawia otwartą furtkę

W kuluarach od kilku miesięcy zastanawiano się nad przyszłością szkoleniowca. Wielu sądziło, że wraz z końcem sezonu (kiedy wygasał jego poprzedni kontrakt) Pep Guardiola zrezygnuje z prowadzenia „Obywateli”. Mówiło się, że Hiszpan ma być zainteresowany objęciem reprezentacji Brazylii i – przynajmniej częściowym – zwolnieniem wymagającego trybu życia, jaki wymagany jest od trenera klubowego. Kilka dni temu Guardiola pojawił się w hiszpańskojęzycznym podcaście, gdzie wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

– Nie będę prowadził żadnego innego klubu po Manchesterze City. Nie mówię o długoterminowej przyszłości, ale nie zamierzam odchodzić i jechać do innego kraju, żeby robić to samo, co teraz. Nie miałbym energii… Myśl o zaczynaniu gdzie indziej, cały ten proces treningowy i tak dalej… Nie, nie, nie! – powiedział Pep Guardiola w podcaście u Daniego Garcii.

Nie oznacza to jednak, że po wygaśnięciu jego umowy z Manchesterem City hiszpański trener zakończy trenerską karierę. Hiszpan zostawił sobie otwartą furtkę, aby w przyszłości móc spróbować swoich sił jako selekcjoner jednej z reprezentacji. Jego nazwisko w przeszłości pojawiało się również w kontekście objęcia reprezentacji Hiszpanii, Angliii czy Argentyny.

– Może drużyna narodowa, ale to co innego – stwierdził 47-krotny reprezentant Hiszpanii.

Guardiola jako szkoleniowiec Manchesteru City pracuje od lipca 2016 roku i wygrał 18 trofeów. Do tego zalicza się: sześć mistrzostw kraju, czterokrotny triumf w Pucharze Ligi Angielskiej, trzykrotne zwycięstwo w meczu o Tarczę Wspólnoty, dwukrotne wygranie FA Cup, a także po jednym trofeum w rozgrywkach upragnionej w Manchesterze Ligi Mistrzów, Klubowych MŚ oraz Superpucharu Europy.

W obecnie trwającym sezonie „Obywatele” nie radzą sobie najlepiej. Nie tak dawno zanotowali serię pięciu porażek z rzędu we wszystkich rozgrywkach, oraz siedmiu meczów bez zwycięstwa. Po 15 kolejkach Premier League Manchester City zajmuje 4. pozycję w tabeli ze stratą ośmiu punktów do lidera.

fot. screen YouTube/Dani Garcia