Pep Guardiola jest uznawany za jednego z najlepszych szkoleniowców w historii futbolu. Jego kariera usłana jest różami i nigdy nie był on w swojej przygodzie zwolniony z jakiegokolwiek klubu, co jest godne uznania. Szkoleniowiec pochodzący z Katalonii wie już co będzie robił w przyszłości. Guardiola zgodził się podpisać nową umowę z Manchesterem City, która na jej finiszu oznaczać będzie dziesięciolecie pracy na Etihad Stadium, choć ma to być kontrakt 1+1.

Pep Guardiola: Przyszłość szkoleniowca wyjaśniona

Według Sama Lee z serwisu „The Athletic” (jedno z najlepszych, a może i najlepsze klubowe źródło) Pep Guardiola zaakceptował nową umowę, która pozostawi go w klubie do końca czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia pobytu o kolejny rok. W kuluarach od kilku miesięcy zastanawiano się nad przyszłością szkoleniowca z Barcelony.

Ten sezon jest bowiem ostatnim na jego jeszcze aktualnym kontrakcie, a mówiło się też o możliwej zmianie pracy Guardioli na tryb reprezentacyjny. Spekulowano bowiem o możliwości objęcia przez niego kadry Brazylii. Hiszpan, który poprowadził w swojej karierze 247 razy Barcelonę, 161-krotnie Bayern Monachium, nie zakończy więc epizodu w Manchesterze na 490 meczach. Będzie ich wiele więcej.

Już bez przyjaciela

Nowa umowa oznacza, że Hiszpan nie odejdzie z klubu wraz z dotychczasowym dyrektorem sportowym Txiki Begiristainem i prywatnie przyjacielem, który z końcem czerwca 2025 roku odchodzi ze swojej funkcji. To zresztą było jasne już od dawna. Begiristain wiele razy wewnątrz klubu zaznaczał, że będzie pracował maksymalnie do 60. roku życia. Rolę byłego dyrektora także z czasów wspólnej pracy z Pepem w Barcelonie przejmie od nowego roku Hugo Viana, który współpracował do tej pory z… Rubenem Amorimem, nowym trenerem Manchesteru United.

Portugalski szkoleniowiec dopiero co „zlał” swojego przyszłego derbowego rywala 4:1 w meczu Ligi Mistrzów. Ruben Dias na gali sportowej w Lizbonie „wygadał się”, że Viana opuści Sporting dokładnie w lutym 2025 roku. Zatem będzie przez pierwszą część roku wdrażany w swoje obowiązki. Namiastkę pracy Begiristaina można zobaczyć TUTAJ.

Hugo Viana będzie miał sporo pracy na rynku transferowym. Klub potrzebuje wzmocnienia kilku pozycji. Manchester City mimo drugiej lokaty w lidze ma aktualnie bardzo newralgiczny moment – wszystko z powodu czterech porażek z rzędu drużyny Guardioli. To pierwsza taka sytuacja w karierze Hiszpana, a w samym klubie – pierwsza od 18 lat. Klub nie ma jednak wątpliwości, że Pep wyprowadzi klub z kryzysu i wygra jeszcze wiele trofeów na Etihad.

Guardiola jako szkoleniowiec Manchesteru City pracuje od lipca 2016 roku i wygrał 18 trofeów. Do tego zalicza się: sześć mistrzostw kraju, czterokrotny triumf w Pucharze Ligi Angielskiej, trzykrotne zwycięstwo w meczu o Tarczę Wspólnoty, dwukrotne wygranie FA Cup, a także po jednym trofeum w rozgrywkach upragnionej w Manchesterze Ligi Mistrzów, Klubowych MŚ oraz Superpucharu Europy. Przede wszystkim jako jedyny w historii angielskiego futbolu zdobył cztery mistrzostwa z rzędu, a teraz walczy o piąte.

Najbliższe spotkanie City rozegra u siebie z Tottenhamem 23 listopada – to właśnie z podopiecznymi Ange’a Postecoglou „The Citizens” odpadli już w Carabao Cup. Następny mecz Ligi Mistrzów to z kolei 26 listopada – domowe starcie z Feyenoordem.

Fot. PressFocus