Liverpool – Fulham: Typy bukmacherskie 14.12

Podstawowe informacje o meczu Liverpool – Fulham:

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 14 grudnia 16:00

Stadion: Anfield Road

Liverpool – Fulham – typy bukmacherskie

Liverpool – Fulham – Trent Alexander-Arnold strzeli gol

Trent Alexander-Arnold, który w poprzednim sezonie strzelał bramki przeciwko Fulham zarówno na Anfield, jak i na wyjeździe. Liverpool nie przegrał żadnego z ostatnich 17 ligowych meczów, w których Anglik zaliczył gola lub asystę. Typ bukmacherski ten trzeba przyznać, że jest dość ryzykowny, jednak naprawdę warty uwagi i moim zdaniem też ryzyka. Kurs bukmacherski na gola Alexandra-Arnolda jest bardzo wysoki u polskiego, legalnego bukmachera BETFAN, więc dla odmiany, można spróbować pomnożyć swoje pieniądze prawie x10!

Typy na mecz Liverpool – Fulham

Trent Alexander-Arnold strzeli gola @9.20

Liverpool wygra z handicapem 0:1 @1.84

Obie drużyny strzelą gola @1.77

Liverpool – Fulham: Statystyki i obecna forma

Forma Liverpoolu

Po przełożeniu derbów Merseyside z Evertonem, liderujący w tabeli Liverpool wraca do zmagań w Premier League. Zespół przystępuje do meczu, zdając sobie sprawę, że ich główni rywale w wyścigu o mistrzostwo – Manchester City i Arsenal – ostatnio stracili cenne punkty. Tymczasem Chelsea, korzystając z dobrej passy, awansowała na drugą lokatę, zmniejszając przewagę „The Reds” do czterech punktów. Podopieczni Arne Slota mogli złapać oddech po emocjonującym remisie 3:3 w starciu z Newcastle oraz wywalczonym zwycięstwie 1:0 nad Gironą w Lidze Mistrzów, które umocniło ich pozycję lidera w grupie. Powrót na Anfield po trudnych wyjazdach napawa optymizmem – Liverpool wygrał 12 z ostatnich 13 domowych spotkań, zachowując osiem czystych kont w tym czasie.

Forma Fulham

Goście z Fulham, którzy niedawno zremisowali 1:1 z Arsenalem, mogą ponownie odegrać rolę kluczowego gracza w walce o tytuł. Choć londyński klub jest jednym z zaledwie czterech zespołów, które od marca 2021 roku pokonały Liverpool na Anfield, ich ogólny bilans w ostatnich 14 meczach przeciwko „The Reds” to zaledwie jedno zwycięstwo (3 remisy, 10 porażek). Mimo to Fulham może podejść do tego spotkania z pewnością siebie. Ich dorobek 23 punktów po 15 kolejkach to drugi najlepszy wynik w historii ich występów w Premier League na tym etapie sezonu, ustępujący jedynie rekordowi z kampanii 2003/04 (25 punktów). Marco Silva zdaje sobie jednak sprawę, że wyjazdy są piętą achillesową jego drużyny, która zdobyła zaledwie dziewięć punktów poza domem. Dodatkowo, portugalski trener w 11 spotkaniach przeciwko Liverpoolowi zdołał odnieść tylko jedno zwycięstwo.

Historia spotkań Liverpool – Fulham

Liverpool oraz Fulham rywalizowały ze sobą w ostatnim czasie w rozgrywkach Premier League oraz EFL Cup. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z pięciu ostatnich spotkań:

Fulham – Liverpool 1:3 21.04.2024

Fulham – Liverpool 1:1 24.01.2024

Liverpool – Fulham 2:1 10.01.2024

Liverpool – Fulham 4:3 03.12.2023

Liverpool – Fulham 1:0 03.05.2023

Przewidywane składy Liverpool – Fulham

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Diaz – Nunez

Fulham: Leno – Tete, Diop, Castagne, Robinson – Berge, Lukić – Iwobi, Smith Rowe, Traore – Jimenez.

Kontuzje i absencje zawodników Liverpool – Fulham

Liverpool: – Bradley, Chiesa, Diogo Jota, Konate, Mac Allister, Tsimikas

Fulham: Andersen, Bassey, Cairney, Nelson, Reed

Sędzia w spotkaniu Liverpool – Fulham

Tony Harrington poprowadzi ten mecz. W aktualnym sezonie Premier League sędziował osiem spotkań w których łącznie pokazał 25 żółtych kartek, 1 czerwoną oraz 3 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Fulham

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport, Viaplay oraz w internecie na Canal + Online.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Fulham w Premier League. Gospodarze są naturalnie faworytem, ponieważ grają niesamowicie dobry sezon, który tak naprawdę miał być sezonem zmian, a The Reds przewodzą w lidze angielskiej oraz Lidze Mistrzów. Kapitalna dyspozycja powinna wskazywać na to, że zwycięzca tego starcia może być tylko jeden. My, kierując się statystykami, stawiamy również na gola Trenta Alexandra-Arnolda, ponieważ Anglik trafiał w zeszłym sezonie w dwóch meczach przeciwko Fulham.

