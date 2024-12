Premier League: Klub Polaka zwolnił trenera

W ciągu jednego weekendu doszło do dwóch zwolnień trenerów w Premier League. Najpierw z posadą szkoleniowca Wolverhampton pożegnał się Gary O’Neil, a jeszcze tego samego dnia Southampton rozstało się z Russellem Martinem. Szkot został zwolniony tuż po porażce jego zespołu z Tottenhamem 0:5.

Dwa zwolnienia trenerów jednego dnia

W ciągu ostatniego weekendu w Premier League doszło do takiej samej liczby zwolnień trenerów, co przez poprzednie cztery miesiące. Najpierw z posadą szkoleniowca Wolverhampton pożegnał się Gary O’Neil. Decyzja władz klubu nastąpiła kilkanaście godzin po porażce Wolves z Ipswich 1:2. Jeszcze szybciej zdecydowano o zwolnieniu Russella Martina, bowiem oficjalny komunikat klub wydał już godzinę po porażce Southampton z Tottenhamem 0:5. ”Święci” takim wynikiem przegrywali już do przerwy.

25 minutach na tablicy świetlnej ukazywał się wynik 4:0 dla Spurs. Część zdegustowanych kibiców beniaminka Premier League już w tym momencie zaczęła opuszczać St. Mary’s Stadium. Fani Southampton mogli mieć wówczas w głowie czarne myśli, bowiem dokładnie wynikiem 0:5 ich klub przegrywał także w słynnym meczu z Leicester z 2019 roku, który zakończył się klęską 0:9. Takim samym rezultatem Southampton w 2021 roku zostało także zmiażdżone przez Manchester United, ale do przerwy przegrywało 0:4.

Jan Bednarek bez trenera

Po porażce z Tottenhamem liczba straconych bramek w tym sezonie Premier League wzrosła do 36. Aż dziesięć bramek piłkarze ”Świętych” stracili bezpośrednio po własnych błędach, co jest absolutnie najgorszym wynikiem nie tylko w angielskiej ekstraklasie, ale w pięciu najlepszych europejskich ligach. Mimo to Southampton nie jest najgorszą defensywą Premier League, bowiem w 16 meczach jeszcze więcej bramek straciło Wolverhampton – 40.

Pod względem ofensywnym zaś nie ma już w tym sezonie Premier League gorszej drużyny od Southampton. Beniaminek strzelił tylko 11 goli, a aż siedem z 16 ligowych meczów piłkarze z St. Mary’s Stadium kończyli ”na zero z przodu”. Zdobyli zaledwie pięć punktów i do bezpiecznej strefy tracą już dziewięć punktów. Na jedyne ligowe zwycięstwo czekali aż do 10. kolejki, a po dziewięciu kolejkach mieli na koncie zaledwie punkt. Co więcej, owa wygrana była jedyną odniesioną przez Southampton w ich ostatnich 28 meczach Premier League.

Russell Martin prowadził Southampton od początku sezonu 2023/24, gdy klub po raz pierwszy od 11 lat klub znalazł się na poziomie Championship. Mimo falstartu w postaci pięciu porażek w pierwszych dziewięciu meczach na ławce ”Świętych”, następnie jego zespół nie przegrał żadnego z 25 kolejnych meczów (18 zwycięstw, siedem remisów). Dzięki tej znakomitej serii Southampton włączyło się do walki o bezpośredni awans do Premier League, a ostatecznie wróciło już po roku do ekstraklasy dzięki wygranej w finale baraży z Leeds 1:0.

Najbliższy mecz Southampton zagra już w środę 18 grudnia. W ćwierćfinale Pucharu Ligi ”Święci” przed własną publicznością podejmą lidera Premier League – Liverpool. W starciu z ”The Reds” Jana Bednarka i jego kolegów poprowadzi dotychczasowy trener rezerw Simon Rusk. Nie wiadomo, czy do czasu kolejnego ligowego meczu władze klubu znajdą następcę Martina. Następny mecz Premier League Southampton zagra w sobotę 22 grudnia. Beniaminek zagra na Craven Cottage z Fulham.

