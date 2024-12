Klub Polaków ma nowego trenera. To wielokrotny mistrz kraju

Atlanta United, w barwach której od sezonu 2025 grać będzie nie tylko Bartosz Slisz, ale i Mateusz Klich, ogłosiła nowego trenera. Zwycięzcy MLS z 2018 roku zatrudnili Norwega Ronny’ego Deilę, który w przeszłości wygrał MLS Cup. Oprócz mistrzostwa Stanów Zjednoczonych 49-latek został także mistrzem kraju w dwóch innych państwach.

Bartosz Slisz i Mateusz Klich z nowym trenerem

Nie tylko Mateusz Klich został w piątek 20 grudnia zakontraktowany przez Atlantę United. Tego samego dnia klub Bartosza Slisza ogłosił, że od sezonu 2025 trenerem pierwszego zespołu będzie Ronny Deila. Atlanta jest drugim amerykańskim klubem w karierze trenerskiej Norwega. Od sezonu 2020 do połowy sezonu 2022 prowadził New York City, z którym w 2021 roku wygrał MLS Cup.

Po mistrzostwo kraju sięgnął także w 2013 roku z norweskim Strømsgodset, w którym zakończył piłkarską karierę i zaczynał trenerską. Po ponad ośmiu latach spędzonych w tym klubie został szkoleniowcem Celtiku i w 2014 oraz 2015 roku sięgnął z nim po mistrzostwo Szkocji. To właśnie pod jego wodzą Celtic przegrał słynny dwumecz eliminacji Ligi Mistrzów z Legią Warszawa 1:6, choć przez wejście na boisko w rewanżu nieuprawnionego do gry Bartosza Bereszyńskiego ”The Bhoys” awansowali do fazy play-off z powodu walkowera.

Kim jest Ronny Deila?

Po zakończeniu sezonu 2015/16 odszedł z Celtiku i po dwóch latach wrócił do Norwegii. Przez 3,5 roku prowadził Valerengę Oslo. Następnie został szkoleniowcem New York City, o czym mowa była wyżej, a latem 2022 roku trafił do Belgii i spędził tam niemal dwa lata. W sezonie 2022/23 prowadził Standard Liege, a w sezonie 2023/24 został szkoleniowcem Club Brugge z Michałem Skórasiem w kadrze.

Mimo awansu z Brugią do ćwierćfinału Ligi Konferencji został zwolniony tuż po zakończeniu sezonu zasadniczego belgijskiej ekstraklasy. Powodem było aż 19 punktów straty do prowadzącego w tabeli Royale Union, choć dzięki podziałowi punktów Brugia ostatecznie odrobiła straty i została mistrzem kraju. Ostatnie miesiące spędził w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie prowadził Al Wahdę FC.

Przed Atlantą United już dziewiąty sezon w Major League Soccer. Największe sukcesy klub ze stolicy stanu Georgia ma na razie dawno za sobą. W 2018 roku, już w drugim sezonie gry w MLS, Atlanta wygrała MLS Cup, a rok później dotarła do półfinału. Od tamtego czasu jednak Atlancie nie udało się nawiązać do tych wyników. W 2020 i 2022 roku nie zagrała nawet w play-offach, a w 2021 i 2023 roku odpadła już w pierwszej rundzie. Dopiero w 2024 roku po raz pierwszy udało się dotrzeć do ćwierćfinału, po drodze sensacyjnie eliminując Inter Miami.

fot. PressFocus