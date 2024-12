Mateusz Klich znalazł nowy klub. Jednak nie Cracovia

Mateusz Klich opuści DC United, lecz pozostanie w Major Soccer League. Jak informuje Tom Bogert, polski pomocnik dogaduje właśnie warunki z nowym klubem, a ruch ten jest już pewny. Sporo mówiło się o potencjalnym powrocie Klicha do kraju, jednak na ten moment ten scenariusz jest raczej niemożliwy.

Klich dołączy do Slisza

Na łamach portalu „Givemesport.com” dziennikarz Tom Bogert poinformował, że Atlanta United jest na końcowym etapie finalizowania umowy Mateusza Klicha. W przypadku Major Leauge Soccer transfery rządzą się nieco innymi prawami, dlatego za Polaka Atlanta ma zapłacić w okolicach 300 tysięcy dolarów, ale także do DC United trafi 23. wybór w MLS SuperDraft 2025. Zawarto również dodatkowe zapisy, według których DC może otrzymać jeszcze 50 tysięcy dolarów bonusu.

Będące w dużej przebudowie DC United zdecydowało się pozbyć pomocnika, lecz ciągle utrzyma dużą część jego pensji. Co ciekawe, obie drużyny walczyły w ostatnim sezonie o wejście do fazy play-off, lecz ostatecznie to Atlanta była nieznacznie górą. Interu Miami z Leo Messim na czele został wyeliminowany po bramce Bartosza Slisza. Mateusz Klich będzie teraz dzielił szatnie właśnie ze Sliszem i kto wie, może w planach przyszłego nowego trenera zobaczymy ten duet razem w środku pola.

Mateusz Klich przez dwa lata był fundamentem składu DC United. Grał w podstawowej jedenastce i to bardzo często przez pełne 90 minut. W minionym sezonie (2024) był drugim najbardziej eksploatowanym graczem w drużynie (2908 minut), sezon wcześniej z kolei grał nawet jeszcze więcej – jako jedyny w klubie przekroczył 3000 minut i było to najwięcej w drużynie. W MLS gra się systemem wiosna-jesień, dlatego większość transferów odbywa się zimą.

Powrót do kraju? Jeszcze nie teraz

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o potencjalnym powrocie Mateusza Klicha do kraju, lecz na razie to się nie wydarzy. Mowa była o dołączeniu do Cracovii, z której zawodnik wypłynął na szerokie wody w 2011 roku. Urodzony w Tarnowie piłkarz najpierw trafił do Niemiec (Wolfsburg), gdzie przepadł, by później występować w Holandii oraz Anglii. W barwach Leeds na poziomie zarówno Championship, jak i Premier League był czołową postacią. Marcelo Bielsa uczynił z niego świetnego, intensywnie grającego zawodnika. Dzięki temu też powrócił do kadry narodowej.

W 2023 roku trafił do MLS, gdzie zasilił ekipę DC United. Przez dwa lata wystąpił w 70 spotkaniach, strzelając siedem bramek oraz notując 13 asysty (dane: „Transfermarkt.pl”). 34-latek na razie zdecydował się pozostać w Stanach Zjednoczonych, lecz w przypadku jego ewentualnego powrotu do kraju nic jeszcze nie jest przesądzone. Pierwsze mecze nowego sezonu już pod koniec lutego, a Atlanta zmierzy się z drużyną Montrealu.

