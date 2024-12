Wolverhampton – Manchester United: Typy bukmacherskie 26.12

Podstawowe informacje o meczu Wolverhampton – Manchester United:

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 26 grudnia 18:30

Stadion: Molineux Stadium

Wolverhampton – Manchester United – typy bukmacherskie

Wolverhampton – Manchester United – wygrana Manchesteru United

Manchester United plasuje się na 13. miejscu w tabeli Premier League, co wyraźnie wskazuje, że klub zmierza w stronę kolejnego rozczarowującego sezonu. Pomimo ogromnych nakładów finansowych na transfery, „Czerwone Diabły” wciąż nie potrafią zbudować stabilnego składu ani znaleźć liderów ofensywy, którzy nie tylko zagwarantowaliby lepsze wyniki, ale także zdobyli uznanie kibiców. Sytuacja Wolverhampton jest jeszcze bardziej dramatyczna – „Wilki” znajdują się na 18. pozycji, co stawia ich w strefie spadkowej. Spotkania na własnym stadionie wydają się być ostatnią deską ratunku dla Wolves, jednak i tutaj trudno o optymizm – z ośmiu domowych meczów w tym sezonie wygrali zaledwie jeden. Nawet świetna forma Matheusa Cunhi, który może pochwalić się 9 bramkami i 3 asystami w bieżących rozgrywkach, nie wystarcza, by odmienić losy drużyny.

Trudno oczekiwać, że gospodarze zdołają uniknąć kolejnej porażki. Wolves przegrali dwa ostatnie spotkania na swoim stadionie, podczas gdy Manchester United musi bezwzględnie zdobyć trzy punkty, by zachować jakiekolwiek szanse na powrót do walki o europejskie puchary. Kurs na zwycięstwo „Czerwonych Diabłów” wynosi obecnie 1.88 i wydaje się to całkiem prawdopodobny scenariusz. Dla United ten mecz jest absolutnie kluczowy, jeśli chcą utrzymać kontakt z czołówką tabeli i przedłużyć swoje nadzieje na sukces w tym sezonie.

Typy na mecz Wolverhampton – Manchester United

Wygrana Manchesteru United @1.88

Obie drużyny strzelą gola @1.59

Powyżej 3.5 goli @ 2.49

Wolverhampton – Manchester United: Statystyki i obecna forma

Forma Wolves

Forma Wolverhampton Wanderers w ostatnich meczach była nieco niestabilna, choć drużyna pokazała, że potrafi odnosić przekonujące zwycięstwa. W swoim ostatnim spotkaniu, 22 grudnia, Wolves pokonali Leicester City aż 3:0. Był to mecz, w którym „Wilki” zdominowały rywala, prezentując skuteczność w ataku oraz solidną grę w defensywie, co pozwoliło im sięgnąć po trzy punkty w efektownym stylu. To zwycięstwo było jednak wyjątkiem w kontekście ich wcześniejszych wyników. 14 grudnia Wolves niespodziewanie ulegli Ipswich Town 1:2, co było zaskakującą porażką z niżej notowanym rywalem. W tym meczu brakowało skuteczności oraz koncentracji, co rywale bezlitośnie wykorzystali. Kilka dni wcześniej, 9 grudnia, Wolves przegrali również 1:2 z West Hamem. W tym spotkaniu drużyna starała się nawiązać walkę, ale nie była w stanie zneutralizować ofensywy „Młotów”, co ostatecznie kosztowało ich cenne punkty w lidze.

Forma Manchesteru United

Manchester United także ma za sobą mieszane wyniki, które odbiły się na nastrojach w klubie i wśród kibiców. 22 grudnia „Czerwone Diabły” doznały dotkliwej porażki 0:3 z Bournemouth na własnym stadionie. Mecz ten był wielkim rozczarowaniem, ponieważ United zostali całkowicie zdominowani przez rywala, który skutecznie wykorzystywał ich błędy w obronie i brak skuteczności w ataku. Zaledwie kilka dni wcześniej, 19 grudnia, drużyna odpadła z Pucharu Ligi Angielskiej (EFL Cup) po emocjonującym meczu z Tottenhamem, który zakończył się wynikiem 3:4. United pokazali w tym spotkaniu większą determinację w ofensywie, ale błędy defensywne ponownie zadecydowały o porażce. Nieco wcześniej, 15 grudnia, Manchester United odniósł jednak bardzo ważne zwycięstwo 2:1 nad Manchesterem City w derbach. To spotkanie było pokazem ich potencjału, a świetna gra w defensywie oraz kluczowe bramki w drugiej połowie pozwoliły im sięgnąć po prestiżowe zwycięstwo nad odwiecznym rywalem.

Historia spotkań Wolverhampton – Manchester United

Wolves 0raz Manchester United rywalizowali ze sobą w ostatnim czasie w rozgrywkach Premier League. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z pięciu ostatnich spotkań:

Wolverhampton – Manchester United 3:4 01.02.2024

Manchester United – Wolverhampton 1:0 14.08.2023

Manchester United – Wolverhampton 2:0 13.05.2023

Wolverhampton – Manchester United 0:1 31.12.2022

Manchester United – Wolverhampton 0:1 03.01.2022

Przewidywane składy Wolverhampton – Manchester United

Wolverhampton: Johnstone; Nelson Semedo, Bueno, Toti; Doherty, Andre, Lemina, R Gomes; Joao Gomes, Cunha, Strand Larsen

Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Fernandes, Garnacho; Hojlund

Kontuzje i absencje zawodników Wolverhampton – Manchester United

Wolverhampton: Gonzalez, Traore, Mosquera, Bueno, Kalajdzić, Meupiyou

Manchester United: Gore

Sędzia w spotkaniu Wolverhampton – Manchester United

Tony Harrington będzie sędzią w spotkaniu Tottenham – Liverpool. W tym sezonie arbiter ten prowadził 9 meczów Premier League w których pokazał łącznie 32 żółte kartki, 2 czerwone kartki oraz 3 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Wolverhampton – Manchester United

Mecz będzie można obejrzeć na antenie Viaplay oraz Canal + Sport.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Mecz Wolves z Manchesterem United zapowiada się jako ciekawe starcie, w którym goście muszą wręcz zainkasować trzy punkty, żeby wrócić do gry o miejsca w europejskich pucharach na koniec sezonu Premier League. Stawka jest duża. Gospodarze również pilnie potrzebują punktów, żeby wyjść w końcu ze strefy spadkowej. Można więc powiedzieć, że spotkanie jest o przysłowiowe „sześć punktów” dla obu stron.

Fot. PressFocus