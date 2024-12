Alexis Sanchez po 13 latach zagrał ponownie dla Udinese i wydaje się, że będzie to jego ostatnia europejska destynacja. W swojej bogatej przygodzie na Starym Kontynencie Chilijczyk grał m. in. dla Arsenalu, Barcelony, Interu czy Manchesteru United. Największa legenda ostatnich lat w swoim kraju przyznała, że bardzo żałuje czasu spędzonego w klubie z Old Trafford. Do tego stopnia, że chciał on uciekać z klubu… po pierwszym treningu!

Alexis Sanchez chciał odejść z United… praktycznie od razu

Alexis Sanchez zagrał dla Manchesteru United 45 spotkań i zanotował jedynie pięć trafień. Jego ruch z Arsenalu był dość zaskakujący, bowiem zapowiadało się na transfer do niebieskiej części Manchesteru (swoją drogą blisko City był nawet trzy razy w karierze). Wyprzedzenie „The Citizens” na finiszu negocjacji okazało się być finalnie nie do końca udanym posunięciem ze strony „Czerwonych Diabłów”. Do dziś w klubie z Old Trafford kibice śmieją się, że najlepszy występ piłkarz zanotował… podczas oficjalnej prezentacji, kiedy to zagrał na fortepianie.

Chilijczyk trafił na Old Trafford w ramach wymiany za Henricha Mychitariana. Zarabiający w klubie ponad 500 tysięcy funtów tygodniowo zawodnik chciał czym prędzej uciekać z nowego otoczenia. Wyznał o tym w wywiadzie dla „Daily Star”:

To było kuszące i z chęcią skorzystałem z tej okazji. Bardzo lubiłem ten klub, kiedy byłem dzieckiem. Ostatecznie podpisałem, ale nie prosiłem o jakikolwiek informacje o tym, co dzieje się tam aktualnie. To był błąd, ponieważ wiele rzeczy zrozumiałem potem. Pamiętam mój pierwszy trening, podczas którego uświadomiłem sobie wiele rzeczy. Po sesji wróciłem do domu, spytałem rodzinę i agenta, czy nie mogą zerwać porozumienia w sprawie transferu abym wrócił do Arsenalu. Zaśmiali się. Powiedziałem im, że coś tu nie gra… że ​​nie wygląda dobrze. Ale już podpisałem. Już tam byłem. Po kilku pierwszych miesiącach nadal miałem takie samo uczucie. W tamtym momencie nie byliśmy zjednoczeni jako drużyna.

Co najbardziej go zszokowało to fakt, że po kilku miesiącach posadzono go na ławce z powodu wyboru technicznego: – Nigdy tego nie doświadczyłem. Po tym byłem bardzo smutny, w związku z tym trenowałem razy dwa. To jednak finalnie nie poprawiło mojej sytuacji.

Niespełnione nadzieje

Alexis Sanchez zerwał w tamtym sezonie mięsień i praktycznie nie zapisywał się na liście strzelców. Nigdy nie „doskoczył” do takiego poziomu, jaki prezentował w Arsenalu. W United spędził dwa sezony i strzelił ledwie pięć goli we wszystkich rozgrywkach. Koszmarny pobyt w Manchesterze zakończył się przeprowadzką do Interu Mediolan, wstępnie na zasadzie wypożyczenia. Tam był znakomitym jokerem, który wygrał klubowi choćby Superpuchar Włoch. Dziś gra on w Udinese u Kosty Runjaicia.

Alexis Sanchez (ten z Arsenalu) był uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Można by rzec, że to jeden z najlepszych piłkarzy klubu w erze bez wygranej w Premier League, czy choćby odkąd „Kanonierzy” przenieśli się na Emirates Stadium. Jego wersja z Old Trafford to z kolei jeden z największych flopów transferowych w historii. Ole Gunnar Solskjaer określił wręcz Chilijczyka mianem „ładnego mebla, który nie pasuje do reszty wystroju mieszkania”.

Fot. PressFocus