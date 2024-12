Zapomniana gwiazda Serie A pierwszy raz w kadrze meczowej

Serie A uwielbia przyciągać ludzi, którzy są po trzydziestce. To dobre miejsce, aby ostatnie lata kariery spędzić w ciekawym miejscu za dobre pieniądze. Z takiego założenia wychodzi Alexis Sanchez, który po powrocie do Interu, zdecydował się niedawno powrócić w inne znane sobie miejsce – chodzi o włoskie Udine. Alexis Sanchez będzie dostępny do gry dla trenera Kosty Runjaicia w meczu z SSC Napoli w 16. kolejce ligowej, więc po raz pierwszy w sezonie.

Zapomniana gwiazda Serie A

Alexis Sanchez tego lata wrócił do Udinese, w którym grał 13 lat temu. Grał tam z takimi zawodnikami jak Antonio di Natale, Samir Handanović czy Medhi Benatia. Powędrował po pierwszym pobycie w regionie Friuli-Wenecja Julijska w świat lądując w Barcelonie, Arsenalu, Manchesterze United, Olympique Marsylii czy Interze.

Teraz, gdy trenerem jest dobrze znany kibicom Ekstraklasy Kosta Runjaic – dopiero teraz będzie on mógł skorzystać ze swojej gwiazdy. Do tej pory bowiem Chilijczyk mierzył się z kontuzją uda. Sanchez ostatni raz w karierze zagrał na Copa America w USA, gdzie 30 czerwca wystąpił dla swojej kadry.

Kosta Runjaic powiedział na konferencji prasowej przed meczem z mistrzem Włoch 2023. – W końcu będzie z nami Alexis Sanchez. To świetna wiadomość, zależy to od kilku czynników, ale może będzie mógł zagrać kilka minut. Nie jest jeszcze w szczytowej formie, ale wrócił do zespołu.

Alexis Sanchez na poziomie Serie A rozegrał 197 spotkań, najwięcej w danej lidze w swojej karierze. W 2022 roku zdobył na Półwyspie Apenińskim mistrzostwo Włoch z Interem. Swoje najlepsze lata miał jednak w Arsenalu, gdzie w szczycie formy był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Z kadrą Chile w 2015 i 2016 roku wygrał Copa America.

Do Udinese wrócił w sierpniu tego roku i podpisał z klubem z Bluenergy Stadion dwuletnią umowę – nie zagrał ani minuty. Przyda się on o tyle mocno, że bardzo brakuje na boisku postaci Gerarda Deulofeu, który był liderem drużyny, aż do feralnego odnowienia się urazu. Od stycznia 2023 roku leczy on swój uraz.

Udinese aktualnie zajmuje 9. miejsce w tabeli Serie A. Do szóstego Juventusu tracą jedynie siedem oczek. Nad strefą spadkową ligi klub z północnego wschodu kraju ma osiem punktów przewagi.

