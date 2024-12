Jhon Duran surowo ukarany po incydencie w meczu z Newcastle

Jhon Duran jest w tym sezonie jedną z ważniejszych postaci Aston Villi. Teraz jednak dla niego piłka odchodzi w zapomnienie, ponieważ musi stanąć przed obliczem sprawiedliwości. Wszystko przez incydent w Boxing Day, podczas którego jego drużyna mierzyła się z Newcastle. Napastnik jest oskarżony przez angielską federację po incydencie, na skutek którego zobaczył czerwoną kartkę.

Słuszna czerwona kartka?

Święta Bożego Narodzenia wyglądają zgoła inaczej w Anglii. W Polsce przez całe trzy dni nie odbywają się żadne wydarzenia sportowe. Natomiast w Wielkiej Brytanii, w drugi dzień świąt odbywa się tzw. Boxing Day. Tego dnia niemal cały region brytyjski rozgrywa swoje mecze piłkarskie. W Premier League jest to jeden z najważniejszych dni w roku.

Tego dnia Aston Villa mierzyła się na St. James Park z Newcastle. Spotkanie wygrali gospodarze dość gładko, bo 3:0. Świetną formą tego dnia popisywał się Joelinton, który zaliczył asystę przy bramce Anthony Gordona, a także sam wpakował piłkę do siatki. Ten mecz trochę przykrył to, czego dokonali podopieczni Unaia Emery’ego w poprzedniej kolejce z Manchesterem City, gdzie wygrali z aktualnym mistrzem Anglii 2:1.

Szerokim echem obiła się nie tylko dyspozycja Aston Villi w tym meczu, ale też czerwona kartka, jaką otrzymał Jhon Duran jeszcze w pierwszej połowie. Kolumbijczyk podczas walki o piłkę nadepnął na swojego przeciwnika. Arbiter momentalnie wyciągnął czerwoną kartkę. Wydawało się jednak, że pospieszył się ze swoją decyzją i w ocenieniu sytuacji pomógł mu VAR. Napastnik co prawda ewidentnie nadepnął na plecy Fabiana Schara, jednak nie wydawało się, że zrobił to z premedytacją. Sędzia otrzymał jednak sygnał, że kara jest jak najbardziej zasłużona i od 32. minuty „The Villans” musieli radzić sobie o jednego piłkarza mniej.

21-latek nie mógł się pogodzić z tą decyzją. Wściekłość wyładował na butelce z wodą, którą kopnął z całej siły schodząc z boiska. Jhon Duran po meczu został zawieszony na trzy najbliższe mecze Aston Villi. Jak się jednak okazuje, ta kara może być bardziej surowa.

Jhon Duran pod lupą angielskiej federacji

Incydent z udziałem piłkarza postanowiła zbadać angielska federacja. Po pierwsze, FA odrzuciła apelację klubu wobec zawieszenia. Teraz, jak informują lokalne media, kara nie tylko nie zostanie usunięta, ale może być bardziej surowa. Jak informowało choćby BBC, Jhon Duran ma teraz dodatkowy zarzut niewłaściwego zachowania za jego reakcję na wyrzucenie z boiska, ponieważ kopnął butelkę z wodą po zejściu z murawy i musiał zostać obezwładniony przez członka sztabu szkoleniowego Aston Villi.

Kolumbijczyk ma teraz czas do 3 stycznia, aby odpowiedzieć na zarzuty. Jeśli federacja uznano go za winnego niewłaściwego postępowania, to może stanąć przed koniecznością poniesienia dalszych kosztownych kar. ”Zarzuca się, że napastnik Aston Villi zachował się niewłaściwie w 32. minucie spotkania po tym, jak został wyrzucony z boiska” – tak czytamy w oficjalnym komunikacie FA opublikowanym na portalu X.

Z decyzją o kartce i zawieszeniu nie może też się pogodzić sztab zespołu z Unaiem Emerym na czele. Hiszpański menedżer nazwał tę karę „trudną do zaakceptowania”. Napięcie we wspomnianym meczu Aston Villi z Newcastle sięgnęło zenitu, gdy w przerwie meczu w tunelu doszło do przepychanki między sporą liczbą osób, która doprowadziła do wyrzucenia z boiska także analityka pierwszego składu Victora Manasa i asystenta trenera Newcastle Jasona Tindalla.

Jhon Duran na razie został zawieszony na mecze ligowe z Brighton i Leicester City oraz mecz FA Cup z West Hamem. Pierwotnie jego powrót jest przewidziany na 15 stycznia na starcie z Evertonem. Na razie jednak nie wiadomo, czy ten powrót będzie możliwy.

fot. PressFocus