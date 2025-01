Zwolnili go po latach. Wkrótce będzie z nimi rywalizował

Na początku listopada władze Coventry City podjęły szokującą decyzję o zwolnieniu Marka Robinsa po niemal ośmiu latach. 55-latek na nową pracę długo nie musiał czekać. Wkrótce przejmie ligowego rywala Coventry – Stoke City. Przed kilkoma dniami ”The Potters” zwolnili Narcisa Pelacha po serii dziewięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa.

Coventry zwolniło go po latach

Po porażce 1:2 z Derby County władze Coventry podjęły szokującą decyzję o zwolnieniu po 7,5 roku trenera Marka Robinsa. Decyzja była o tyle niezrozumiała, że Coventry nie znajdowało się wówczas w złej sytuacji. Władze klubu zachowały się tak, jakby zapomniały, że z Robinsem ”The Sky Blues” przebyli drogę z League Two do finału baraży o awans do Premier League czy dopiero co dotarły do półfinału Pucharu Anglii. W momencie zwolnienia Robins był trzecim najdłużej pracującym szkoleniowcem na profesjonalnym poziomie w Anglii.

Na nową pracę 55-latek długo nie będzie musiał narzekać, bowiem kwestią czasu jest oficjalne zaprezentowanie go przez Stoke City. John Percy z ”The Telegraph” poinformował, że doszło już do ustnego porozumienia pomiędzy szkoleniowcem a władzami klubu. Robins będzie więc rywalizował na poziomie Championship ze swoim byłym klubem. Do starcia ”The Potters” z Coventry dojdzie w 36. kolejce, czyli na początku marca. Robins wróci na ”stare śmieci”, bowiem ten mecz rozegrany zostanie w Coventry.

Nastąpi odrodzenie Stoke?

Domowa porażka 0:2 z Leeds w Boxing Day spowodowała, że już po trzech miesiącach Stoke zwolniło Narcisa Pelacha. Pod wodzą 36-latka Stoke wygrało zaledwie trzy z 19 meczów, a aż dziewięć przegrało. Zwolnienie Hiszpana nastąpiło po dziewiątym kolejnym meczu ”The Potters” bez zwycięstwa (cztery remisy, pięć porażek). Po 24 kolejkach Championship Stoke ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, a dodatkowo wszystkie drużyny znajdujące się w niej mają jeden lub nawet dwa mecze rozegrane mniej.

Ten sezon jest dla Stoke już szóstym po spadku do Championship. Wcześniej na poziomie Premier League ”The Potters” zaliczyli aż dziesięć sezonów z rzędu. W tym czasie awansowali do finału Pucharu Anglii w 2011 roku czy dotarły do 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2011/12. Od czasu spadku Stoke ani razu nie było zamieszane w walkę o powrót do Premier League. Dwa razy zakończyli sezon na 14. miejscu, dwa razy na 16. miejscu oraz po razie na 15. i 17. miejscu.

Mark Robins po raz pierwszy poprowadzi Stoke w domowym meczu z Plymouth, który odbędzie się w sobotę 4 stycznia o godzinie 13:30. Wcześniej ”The Potters” w Nowy Rok zmierzą się na wyjeździe z Burnley. W tym meczu zespół poprowadzi legenda Stoke – Ryan Shawcross, który od kilkunastu miesięcy pracuje z drużynami młodzieżowymi tego klubu. W miniony weekend ”The Potters” wygrali pod jego wodzą 1:0 z Sunderlandem i przerwali serię dziewięciu meczów z rzędu bez zwycięstwa.

