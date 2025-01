W rodzinie Red Bulla nie tak dawno bardzo dużo się działo. Austriacki gigant sektora napojów energetycznych nie dość, że stracił tytuł najlepszego konstruktora Formuły 1 to jeszcze wzbogacił swoje piłkarskie portfolio o japoński zespół Omiya Ardija, a także został udziałowcem w Paris FC wraz z czołową w rankingach Forbesa od lat rodziną Arnault. Wkrótce, wyląduje też z powrotem ex piłkarz jednego z klubów. Noah Okafor był już w Salzburgu, a zagra w Lipsku.

W rodzinie Red Bulla znów wyląduje reprezentant kraju

Noah Okafor jest doskonale znany rodzinie Red Bulla. W latach 2020-23 grał on już dla jednego z klubów koncernu – mowa o drużynie Red Bulla Salzburg, gdzie w 109 spotkaniach, trafił do siatki 34 razy i dołożył do tego 15 asyst. W fazie grupowej 2022/23 zanotował on trzy trafienia, w tym z Milanem oraz Chelsea w meczu wyjazdowym.

Los chciał, że sam reprezentant Szwajcarii po roku wylądował w Milanie i często okazywał się tam przydatnym zmiennikiem. Łącznie dla „Rossonerich” wystąpił 52 razy, a zanotował w nich siedem goli i pięć asyst.

Na czwartym piętrze w klubie z via Aldo Rossi doszli jednak do wniosku, że co prawda Okafor ma spore umiejętności, ale pojawiła się na rynku okazja w postaci Marcusa Rashforda i Milan chce z niej skorzystać. Dodatkowo, Anglika chciałby sam Sergio Conceicao, który dopiero co przejął schedę po Paulo Fonsece i już wywalczył Superpuchar Włoch. Nie tylko więc mentalna odmiana będzie mieć miejsce, ale także czysto kadrowa. Odejście (nawet tymczasowo) Szwajcara ma mocno pomóc w pozyskaniu piłkarza, którego fanem nie jest Ruben Amorim.

Milan dogadał się z RB Lipskiem na wypożyczenie z opcją wykupu. Przez większy czas mówiło się o kwotach w granicach 10-15 milionów euro, ale czołowe źródła informacji sugerują, że wykupienie skrzydłowego z przeszłością w FC Basel może kosztować klub z Saksonii nawet 28 milionów euro. Byłaby to wybitna sprzedaż dla Giorgio Furlaniego i spółki, zwłaszcza, że po wejściu w życie bonusów, Okafor kosztował Milan nie 13, a 15,5 miliona euro.

Klub z Niemiec ma też przejąć 100 procent wynagrodzenia Szwajcara do końca sezonu (według portalu Capology – jest to kwota 2,7 miliona euro netto rocznie). Okafor ma umowę w Milanie do czerwca 2024 roku. Skrzydłowy w swojej kadrze narodowej zagrał 24-krotnie i zanotował dwa trafienia. Był powołany na MŚ 2022 oraz EURO 2024. Łącznie na tych turniejach zagrał trzykrotnie (w Niemczech ani razu).

Milan aktualnie zajmuje ósmą lokatę w Serie A, z kolei niemiecki klub Red Bulla bardzo wcześnie odpadł z Ligi Mistrzów, bo już na dwa mecze do końca fazy ligowej ma zerowe szanse na wejście do top24. W Bundeslidze „Byki” są jednak na lokacie numer cztery, ze stratą pięciu oczek do wicelidera z Leverkusen.

Fot. PressFocus