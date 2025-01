Real Madryt vs FC Barcelona 12.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – FC Barcelona

Rozgrywki: Superpuchar Hiszpanii

Data i godzina: 12 stycznia, 20:00

Stadion: King Abdullah Sports City

Kibice nie musieli długo czekać na pierwsze w tym sezonie El Clasico. Dojdzie bowiem do niego już w niedzielę. Finał Superpucharu Hiszpanii, który zostanie rozegrany na stadionie King Abdullah Sports City w Jeddah zwróci uwagę kibiców z całego świata. To nie może dziwić. W tekście opublikowałem moje typy bukmacherskie na tą odwieczną rywalizację klubów z Madrytu i Barcelony.

Real Madryt vs FC Barcelona – typy bukmacherskie

Real Madryt vs FC Barcelona: powyżej 2,5 goli w meczu

Real Madryt i FC Barcelona zgodnie z oczekiwaniami awansowały do finału Superpucharu Hiszpanii. To trzeci taki finał z rzędu. W poprzednim roku wygrali „Królewscy”, ale dwa sezony temu to „Duma Katalonii” cieszyła się z triumfu nad odwiecznym rywalem. Jak będzie tym razem? Real Madryt w półfinale bardzo pewnie pokonał Mallorcę (3:0), a FC Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w składzie ograła Athletic Bilbao (2:0).

Ostatnie wyniki Realu Madryt i FC Barcelony dobrze wróżą przed nadchodzącym finałem Superpucharu Hiszpanii. „Królewscy” wygrali pięć ostatnich meczów, strzelając za każdym razem co najmniej dwa gole. „Duma Katalonii” ma na koncie dwa triumfy z rzędu – 4:0 nad Barbastro i 2:0 nad Athletic Bilbao. To oznacza, że kibice mogą zobaczyć kilka bramek. Podpowiada to też historia bezpośrednich pojedynków. Okazuje się bowiem, że over 2,5 gola padało w ośmiu ostatnich El Clasico. Stawiam więc typy na kolejne powyżej 2,5 bramki. Betfan proponuje kurs 1.48.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt vs FC Barcelona

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.48

Obie strzelą @1.44

Wygrana Realu Madryt (DNB) @1.75

Real Madryt vs FC Barcelona – zapowiedź meczu

Forma Realu Madryt

Real Madryt jest niepokonany od ośmiu meczów. „Królewscy” wygrali trzy ostatnie starcia, w tym 3:0 z półfinale Superpucharu Hiszpanii z Mallorcą. Wcześniej ogrywali 5:0 Deportivę Minera oraz 2:1 Valencię. To pokazuje, że podopieczni Carlo Ancelottiego mogą pochwalić się niezłą skutecznością. To sprawia, że kibice widzą w nich drużynę, która w niedzielę może obronić Superpuchar Hiszpanii.

Forma FC Barcelony

„Duma Katalonii” wróciła na właściwe tory po ostatnich perturbacjach (dwie porażki z rzędu). Barcelona najpierw ograła 4:0 Barbastro w Pucharze Króla, a następnie 2:0 Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. W meczu tym zagrali zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski. Polscy kibice liczą na ich grę także w wielkim finale.

Przewidywane składy Real Madryt – FC Barcelona

Real Madryt: Courtois – Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy – Valverde, Camavinga – Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior – Mbappe

Courtois – Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy – Valverde, Camavinga – Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior – Mbappe FC Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Pedri – Yamal, Gavi, Raphinia – Lewandowski

Sędzia w spotkaniu Real Madryt – FC Barcelona

Mecz Realu z Barceloną poprowadzi Jesus Gil Manzano. Hiszpan daje średnio 5,15 żółtej kartki na mecz. Niewykluczone, że nadchodzące El Clascio „polepszy” jego rekord.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – FC Barcelona?

Mecz będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1. Skomentuje go Mateusz Święcicki.

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – FC Barcelona

Real Madryt wygrał pięć ostatnich meczów

„Królewscy” strzelali minimum dwa gole w ośmiu ostatnich spotkaniach

Real Madryt zachował czyste konto w dwóch ostatnich meczach

Barcelona także nie straciła gola od dwóch spotkań

W ośmiu ostatnich El Clasico padło powyżej 2,5 bramki

FC Barcelona wygrała dwa ostatnie bezpośrednie mecze

Typowanie wyniku meczu Real Madryt vs FC Barcelona

Moim zdaniem istnieje spore prawdopodobieństwo, że Real Madryt wygra wreszcie po dwóch porażkach pod rząd z FC Barceloną. „Królewscy” grają ostatnio stabilniej, a zdemolowanie Majorki w półfinale powinno ich uskrzydlić. W razie czego proponuję zabezpieczyć się zakładem DNB czyli zwrot w razie remisu. Mój typ: wygrana Realu (DNB) po kursie 1.75 w Betfan.

