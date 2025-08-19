Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Real Madryt – Osasuna – 19.08 – typy i zapowiedź

Real Madryt – Osasuna – 19.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 19 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – Osasuna

  • Rozgrywki: La Liga
  • Data i godzina: 19 sierpnia, 21:00
  • Stadion: Santiago Bernabeu, Madryt

Swoje pierwsze spotkanie ligowe Real rozegra z Osasuną Pampeluna przed własną publicznością. Real wchodzi w sezon po nietypowym lecie, naznaczonym udziałem w Klubowych Mistrzostwach Świata i skróconym okresem przygotowawczym, który zamknął zaledwie jeden, za to wygrany aż 4:0, mecz towarzyski. Dla Osasuny, która ma za sobą trudny okres przygotowawczy, wyjazd do stolicy będzie trudnym testem na inaugurację rozgrywek i sprawdzianem ich odporności na tle najlepszej drużyny w kraju. Jak Real otworzy nowy sezon? Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Osasuna.

Odbierz bonus 200%! Wpłać 200 zł i graj za 600 zł w Betfan!

BETFAN kod promocyjny bonus 200% do 400 PLN nowy baner

Real Madryt – Osasuna – typy bukmacherskie

Real Madryt – Osasuna: Real wygra z handicapem -1,5

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będziemy świadkami dominacji gospodarzy. Dlatego moje typy na ten mecz są mocno ofensywne i zakładają pełną kontrolę Realu Madryt nad przebiegiem spotkania. Stawiam na wygraną Realu przynajmniej dwoma bramkami. Można także pokusić się o typy prowadzenie Realu do przerwy oraz na trafienie Kyliana Mbappe.

Uzasadnienie tych typów opiera się na przewadze w jakości piłkarskiej Królewskich i statystykach, które nie pozostawiają złudzeń. Po pierwsze, historia bezpośrednich starć jasno mówi kto jest faworytem tego pojedynku. Real wygrał siedem z dziesięciu ostatnich meczów bezpośrednich, regularnie udowadniając swoją wyższość. Po drugie, defensywa Osasuny, szczególnie na wyjazdach, jest bardzo niepewna. Osasuna straciła aż dziewięć bramek w poprzednich pięciu meczach wyjazdowych. Taka niestabilność w obronie w konfrontacji z ofensywnym potencjałem Realu na Bernabeu zwiastuje szybkie i dotkliwe straty. Prowadzenie do przerwy i wysoka wygrana wydają się więc bardzo prawdopodobne, przez co warto te typy rozważyć.

Najmocniejszym argumentem jest fenomenalna dyspozycja Kyliana Mbappe. Francuz jest po fantastycznym sezonie w barwach Królewskich, w którym z dorobkiem 31 goli został królem strzelców La Liga. Jego znakomita forma z końcówki poprzedniej kampanii płynnie przeszła na okres przygotowawczy, co pokazał w ostatnim sparingu, gdzie zdobył dwa gole i zaliczył asystę. Mbappe zdobył 12 goli w swoich ostatnich dziesięciu meczach, co jest najlepszym dowodem jego świetnej formy. Rozpoczęcie nowego sezonu na Bernabeu przeciwko Osasunie to dla niego idealna okazja, by od razu zaznaczyć swoją obecność i rozpocząć walkę o kolejny tytuł króla strzelców.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt – Osasuna

  • Real wygra z handicapem -1,5 @1.66
  • Real będzie prowadził na koniec 1. połowy @1.59
  • Mbappe strzeli bramkę @1.70

Real Madryt – Osasuna – zapowiedź meczu

  • Forma Realu

Los Blancos mają za sobą intensywne i nietypowe lato, zdominowane przez udział w rozbudowanych Klubowych Mistrzostwach Świata w USA. Królewscy dotarli tam aż do półfinału, po drodze pokonując w fazie pucharowej Juventus 1:0 i po zaciętym boju Borussię Dortmund 3:2. Ich marsz po trofeum został jednak brutalnie przerwany przez PSG, któremu ulegli aż 0:4. Po powrocie do Europy, ze względu na krótki czas, zespół rozegrał tylko jeden sparing, ale za to bardzo udany, pewnie pokonał austriacki WSG Tirol 4:0.

  • Forma Osasuny

Okres przygotowawczy w wykonaniu Osasuny był bardzo nierówny i może budzić niepokój wśród kibiców przed startem sezonu. Zespół z Pampeluny miał duże wahania formy, a jego największym problemem była gra w defensywie i regularność. Drużyna potrafiła pewnie pokonać Mirandes 3:0, by następnie przegrać z niżej notowanymi Huescą czy Racingiem Santander. Przygotowania zakończyli remisem 2:2 z niemieckim Freiburgiem. Brak stabilizacji i tracone bramki to zły prognostyk przed wyjazdem na Santiago Bernabeu i starciem z wicemistrzem.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Osasuna

Mecz Real Madryt – Osasuna będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – Osasuna

  • Real: Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras – Guler, Tchouameni, Valverde – Brahim, Mbappe, Vinicius
  • Osasuna: Herrera – Rosier, Catena, Boyomo, Bretones – Torro, Moncayola, Oroz – Barja, Budimir, Gomez

Statystyki na typy bukmacherskie Real Madryt – Osasuna

  • Real wygrał siedem z dziesięciu ostatnich meczów bezpośrednich.
  • Osasuna straciła dziewięć bramek w poprzednich pięciu meczach wyjazdowych.
  • Kyllian Mbappe zdobył 12 goli w ostatnich dziesięciu meczach.

fot. Press Focus, Cordon Press

TypyTypy bukmacherskietypy piłkarskie La LigaosasunaPrimera DivisionReal Madryttypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 200% od wpłaty
do 400 zł!
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Leeds - Everton
Poniżej 2.5 goli
kurs
1.77
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.