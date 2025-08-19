Real Madryt – Osasuna – 19.08 – typy i zapowiedź
Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – Osasuna
- Rozgrywki: La Liga
- Data i godzina: 19 sierpnia, 21:00
- Stadion: Santiago Bernabeu, Madryt
Swoje pierwsze spotkanie ligowe Real rozegra z Osasuną Pampeluna przed własną publicznością. Real wchodzi w sezon po nietypowym lecie, naznaczonym udziałem w Klubowych Mistrzostwach Świata i skróconym okresem przygotowawczym, który zamknął zaledwie jeden, za to wygrany aż 4:0, mecz towarzyski. Dla Osasuny, która ma za sobą trudny okres przygotowawczy, wyjazd do stolicy będzie trudnym testem na inaugurację rozgrywek i sprawdzianem ich odporności na tle najlepszej drużyny w kraju. Jak Real otworzy nowy sezon? Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Osasuna.
Real Madryt – Osasuna – typy bukmacherskie
Real Madryt – Osasuna: Real wygra z handicapem -1,5
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będziemy świadkami dominacji gospodarzy. Dlatego moje typy na ten mecz są mocno ofensywne i zakładają pełną kontrolę Realu Madryt nad przebiegiem spotkania. Stawiam na wygraną Realu przynajmniej dwoma bramkami. Można także pokusić się o typy prowadzenie Realu do przerwy oraz na trafienie Kyliana Mbappe.
Uzasadnienie tych typów opiera się na przewadze w jakości piłkarskiej Królewskich i statystykach, które nie pozostawiają złudzeń. Po pierwsze, historia bezpośrednich starć jasno mówi kto jest faworytem tego pojedynku. Real wygrał siedem z dziesięciu ostatnich meczów bezpośrednich, regularnie udowadniając swoją wyższość. Po drugie, defensywa Osasuny, szczególnie na wyjazdach, jest bardzo niepewna. Osasuna straciła aż dziewięć bramek w poprzednich pięciu meczach wyjazdowych. Taka niestabilność w obronie w konfrontacji z ofensywnym potencjałem Realu na Bernabeu zwiastuje szybkie i dotkliwe straty. Prowadzenie do przerwy i wysoka wygrana wydają się więc bardzo prawdopodobne, przez co warto te typy rozważyć.
Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt – Osasuna
- Real wygra z handicapem -1,5 @1.66
- Real będzie prowadził na koniec 1. połowy @1.59
- Mbappe strzeli bramkę @1.70
Real Madryt – Osasuna – zapowiedź meczu
- Forma Realu
Los Blancos mają za sobą intensywne i nietypowe lato, zdominowane przez udział w rozbudowanych Klubowych Mistrzostwach Świata w USA. Królewscy dotarli tam aż do półfinału, po drodze pokonując w fazie pucharowej Juventus 1:0 i po zaciętym boju Borussię Dortmund 3:2. Ich marsz po trofeum został jednak brutalnie przerwany przez PSG, któremu ulegli aż 0:4. Po powrocie do Europy, ze względu na krótki czas, zespół rozegrał tylko jeden sparing, ale za to bardzo udany, pewnie pokonał austriacki WSG Tirol 4:0.
- Forma Osasuny
fot. Press Focus, Cordon Press