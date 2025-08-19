Real Madryt – Osasuna – 19.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Real Madryt – Osasuna

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 19 sierpnia, 21:00

Stadion: Santiago Bernabeu, Madryt

Swoje pierwsze spotkanie ligowe Real rozegra z Osasuną Pampeluna przed własną publicznością. Real wchodzi w sezon po nietypowym lecie, naznaczonym udziałem w Klubowych Mistrzostwach Świata i skróconym okresem przygotowawczym, który zamknął zaledwie jeden, za to wygrany aż 4:0, mecz towarzyski. Dla Osasuny, która ma za sobą trudny okres przygotowawczy, wyjazd do stolicy będzie trudnym testem na inaugurację rozgrywek i sprawdzianem ich odporności na tle najlepszej drużyny w kraju. Jak Real otworzy nowy sezon? Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Osasuna.

Real Madryt – Osasuna – typy bukmacherskie

Real Madryt – Osasuna: Real wygra z handicapem -1,5

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będziemy świadkami dominacji gospodarzy. Dlatego moje typy na ten mecz są mocno ofensywne i zakładają pełną kontrolę Realu Madryt nad przebiegiem spotkania. Stawiam na wygraną Realu przynajmniej dwoma bramkami. Można także pokusić się o typy prowadzenie Realu do przerwy oraz na trafienie Kyliana Mbappe.

Uzasadnienie tych typów opiera się na przewadze w jakości piłkarskiej Królewskich i statystykach, które nie pozostawiają złudzeń. Po pierwsze, historia bezpośrednich starć jasno mówi kto jest faworytem tego pojedynku. Real wygrał siedem z dziesięciu ostatnich meczów bezpośrednich, regularnie udowadniając swoją wyższość. Po drugie, defensywa Osasuny, szczególnie na wyjazdach, jest bardzo niepewna. Osasuna straciła aż dziewięć bramek w poprzednich pięciu meczach wyjazdowych. Taka niestabilność w obronie w konfrontacji z ofensywnym potencjałem Realu na Bernabeu zwiastuje szybkie i dotkliwe straty. Prowadzenie do przerwy i wysoka wygrana wydają się więc bardzo prawdopodobne, przez co warto te typy rozważyć.

Propozycje typów bukmacherskich na Real Madryt – Osasuna

Real wygra z handicapem -1,5 @1.66

Real będzie prowadził na koniec 1. połowy @1.59

Mbappe strzeli bramkę @1.70

Real Madryt – Osasuna – zapowiedź meczu

Forma Realu

Los Blancos mają za sobą intensywne i nietypowe lato, zdominowane przez udział w rozbudowanych Klubowych Mistrzostwach Świata w USA. Królewscy dotarli tam aż do półfinału, po drodze pokonując w fazie pucharowej Juventus 1:0 i po zaciętym boju Borussię Dortmund 3:2. Ich marsz po trofeum został jednak brutalnie przerwany przez PSG, któremu ulegli aż 0:4. Po powrocie do Europy, ze względu na krótki czas, zespół rozegrał tylko jeden sparing, ale za to bardzo udany, pewnie pokonał austriacki WSG Tirol 4:0.

Forma Osasuny

fot. Press Focus, Cordon Press