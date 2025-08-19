Polonia Warszawa – Wieczysta – 19.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Polonia Warszawa – Wieczysta

Rozgrywki: Betclic 1. Liga

Data i godzina: 19 sierpnia, 18:00

Stadion: Stadion Polonii, Warszawa

We wtorkowy wieczór na stadionie przy Konwiktorskiej 6 dojdzie do jednego z najciekawiej zapowiadających się starć 6. kolejki 1. Ligi. Dla gospodarzy to spotkanie ma ogromne znaczenie, ponieważ mimo dobrej postawy w meczach wyjazdowych, Czarne Koszule mają problemy z grą przed własną publicznością. Z kolei goście z Krakowa to projekt, który odważnie puka do bram Ekstraklasy. Wieczysta, naszpikowana znanymi nazwiskami, rozpoczęła swój pierwszy w historii sezon na zapleczu Ekstraklasy w fenomenalnym stylu, nie ponosząc jeszcze porażki. To starcie będzie więc testem charakteru dla Polonii i kolejnym sprawdzianem siły dla niezwykle ambitnego beniaminka. Czy Wieczysta narzuci Polonii swoje warunki? Sprawdź typy na mecz Polonia Warszawa – Wieczysta.

Polonia Warszawa – Wieczysta – typy bukmacherskie

Polonia Warszawa – Wieczysta: BTTS

Spodziewam się otwartego spotkania, w którym obie drużyny będą miały swoje argumenty, co powinno przełożyć się na bramki. Moje typy na ten mecz to obie drużyny strzelą gola, powyżej 2,5 bramki oraz zwycięstwo Wieczystej w przynajmniej jednej połowie. Typy na bramki z obu stron i wysoką ich liczbę wynikają bezpośrednio z sytuacji obu klubów. Polonia nie wygrała w tym sezonie na własnym boisku, co oznacza, że będzie zdeterminowana, by w końcu przełamać złą passę. Taka postawa wymusi na niej otwartą i ofensywną grę od pierwszych minut. To z kolei stworzy idealne warunki dla Wieczystej, która jest nie tylko solidna w defensywie, ale przede wszystkim bardzo skuteczna w ataku. Biorąc pod uwagę, że Wieczysta nie przegrała póki co meczu w lidze, jej pewność siebie i jakość w ofensywie powinny pozwolić na wykorzystanie każdej wolnej przestrzeni pozostawionej przez gospodarzy.

Z kolei typ na to, że goście wygrają przynajmniej jedną połowę, jest poparty twardą statystyką. Wieczysta we wszystkich ligowych meczach w tym sezonie wygrała chociaż jedną część gry. W konfrontacji z niepewną u siebie Polonią, jest więcej niż prawdopodobne, że krakowski zespół ponownie zdoła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść przynajmniej w jednej z części meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na Polonia Warszawa – Wieczysta

BTTS @1.62

powyżej 2,5 bramki @1.73

Wieczysta wygra przynajmniej jedną połowę @1.64

Polonia Warszawa – Wieczysta – zapowiedź meczu

Forma Polonii

Polonia Warszawa na starcie sezonu prezentuje dwa oblicza, a jej największym problemem jest gra na własnym stadionie. Czarne Koszule imponują w meczach wyjazdowych, gdzie zdobyły siedem na dziewięć punktów. Efektownie pokonały Znicz Pruszków 4:1 i wygrały ze Stalą Mielec 3:1. Na Konwiktorskiej sytuacja wygląda trochę gorzej. Zespół nie zdobył jeszcze u siebie bramki, notując porażkę 1:2 GKS-em Tychy oraz remis 0:0 z Ruchem. Ten wyraźny kontrast pokazuje, że drużyna ma potencjał, ale nie może poradzić sobie z presją gry przed własną publicznością.