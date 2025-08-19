Tryb ciemny

Strona Główna / Typy / Polonia Warszawa – Wieczysta – 19.08 – typy i zapowiedź

Polonia Warszawa – Wieczysta – 19.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 19 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Polonia Warszawa – Wieczysta

  • Rozgrywki: Betclic 1. Liga
  • Data i godzina: 19 sierpnia, 18:00
  • Stadion: Stadion Polonii, Warszawa

We wtorkowy wieczór na stadionie przy Konwiktorskiej 6 dojdzie do jednego z najciekawiej zapowiadających się starć 6. kolejki 1. Ligi. Dla gospodarzy to spotkanie ma ogromne znaczenie, ponieważ mimo dobrej postawy w meczach wyjazdowych, Czarne Koszule mają problemy z grą przed własną publicznością. Z kolei goście z Krakowa to projekt, który odważnie puka do bram Ekstraklasy. Wieczysta, naszpikowana znanymi nazwiskami, rozpoczęła swój pierwszy w historii sezon na zapleczu Ekstraklasy w fenomenalnym stylu, nie ponosząc jeszcze porażki. To starcie będzie więc testem charakteru dla Polonii i kolejnym sprawdzianem siły dla niezwykle ambitnego beniaminka. Czy Wieczysta narzuci Polonii swoje warunki? Sprawdź typy na mecz Polonia Warszawa – Wieczysta.

Odbierz bonusy od TOTALbet!

TotalBet z zakładami bez ryzyka na typy bukmacherskie

Polonia Warszawa – Wieczysta – typy bukmacherskie

Polonia Warszawa – Wieczysta: BTTS

Spodziewam się otwartego spotkania, w którym obie drużyny będą miały swoje argumenty, co powinno przełożyć się na bramki. Moje typy na ten mecz to obie drużyny strzelą gola, powyżej 2,5 bramki oraz zwycięstwo Wieczystej w przynajmniej jednej połowie. Typy na bramki z obu stron i wysoką ich liczbę wynikają bezpośrednio z sytuacji obu klubów. Polonia nie wygrała w tym sezonie na własnym boisku, co oznacza, że będzie zdeterminowana, by w końcu przełamać złą passę. Taka postawa wymusi na niej otwartą i ofensywną grę od pierwszych minut. To z kolei stworzy idealne warunki dla Wieczystej, która jest nie tylko solidna w defensywie, ale przede wszystkim bardzo skuteczna w ataku. Biorąc pod uwagę, że Wieczysta nie przegrała póki co meczu w lidze, jej pewność siebie i jakość w ofensywie powinny pozwolić na wykorzystanie każdej wolnej przestrzeni pozostawionej przez gospodarzy.

Z kolei typ na to, że goście wygrają przynajmniej jedną połowę, jest poparty twardą statystyką. Wieczysta we wszystkich ligowych meczach w tym sezonie wygrała chociaż jedną część gry. W konfrontacji z niepewną u siebie Polonią, jest więcej niż prawdopodobne, że krakowski zespół ponownie zdoła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść przynajmniej w jednej z części meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na Polonia Warszawa – Wieczysta

  • BTTS @1.62
  • powyżej 2,5 bramki @1.73
  • Wieczysta wygra przynajmniej jedną połowę @1.64

Polonia Warszawa – Wieczysta – zapowiedź meczu

  • Forma Polonii

Polonia Warszawa na starcie sezonu prezentuje dwa oblicza, a jej największym problemem jest gra na własnym stadionie. Czarne Koszule imponują w meczach wyjazdowych, gdzie zdobyły siedem na dziewięć punktów. Efektownie pokonały Znicz Pruszków 4:1 i wygrały ze Stalą Mielec 3:1. Na Konwiktorskiej sytuacja wygląda trochę gorzej. Zespół nie zdobył jeszcze u siebie bramki, notując porażkę 1:2 GKS-em Tychy oraz remis 0:0 z Ruchem. Ten wyraźny kontrast pokazuje, że drużyna ma potencjał, ale nie może poradzić sobie z presją gry przed własną publicznością.

  • Forma Wieczystej

Wieczysta Kraków, jako beniaminek, weszła do 1. Ligi z ogromnym impetem, potwierdzając swoje wielkie aspiracje. Zespół jest niepokonany i od początku sezonu plasuje się w ścisłej czołówce tabeli. Krakowianie rozpoczęli od cennego remisu 1:1 na trudnym terenie spadkowicza, Śląska Wrocław. Następnie odnieśli serię zwycięstw: 2:1 z Pogonią Siedlce, efektowne 4:0 ze Zniczem Pruszków oraz 1:0 z Puszczą Niepołomice. Jedyną wpadką było odpadnięcie z Pucharu Polski w meczu przeciwko Olimpii Grudziądz.

Gdzie oglądać mecz Polonia Warszawa – Wieczysta

Mecz Polonia Warszawa – Wieczysta będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Polonia Warszawa – Wieczysta

  • Polonia: Kuchta – Cisse, Grudniewski, Salihu, Durmus – Dadok, Gnasse, Poczobut, Wojciechowski, Vega – Zjawiński
  • Wieczysta: – Mikułko – Pestka, Pazdan, Mikołajewski, Dankowski – Trąbka, Swędrowski – Semedo, Carlitos, Donkor – Chuma

Statystyki na typy bukmacherskie Polonia Warszawa – Wieczysta

  • Wieczysta nie przegrała jeszcze meczu w lidze.
  • Polonia nie wygrała w tym sezonie na własnym boisku.
  • Wieczysta we wszystkich ligowych meczach sezonu wygrała chociaż jedną połowę.
TypyTypy bukmacherskietypy piłkarskie 1. ligaPolonia Warszawatypy bukmacherskieWieczystaZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 200% od wpłaty
do 400 zł!
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Leeds - Everton
Poniżej 2.5 goli
kurs
1.77
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.