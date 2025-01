Wybrał Anderlecht, był łączony z Liverpoolem. Ciekawy transfer Meksykanina do Europy

Anderlecht to świetny kierunek na swój pierwszy europejski transfer. Ruchy międzykontynentalne, jak poniekąd ten Jamesa Rodrigueza do Club Leon (pozostały szczegóły) często wywołują duże poruszenie wśród kibiców z całego świata. Nie inaczej dzieje się w tym przypadku, ponieważ – jak poinformował oficjalnie belgijski klub – Cesar Huerta podpisał z drużyną kontrakt. Reprezentant Meksyku wcześniej był nawet bliski dołączenia do angielskiego Liverpoolu.

Anderlecht jako pierwszy europejski krok

Do tej pory Huerta występował tylko w klubach ze swojego rodzinnego kraju. Od 2022 roku Meksykanin był częścią jednego z najbardziej utytułowanych klubów w tej części kontynentu – UNAM Pumas. Co jednak ciekawe, w barwach tejże ekipy, El Chino nie zdołał sięgnąć po żadne trofeum. Ze sportowym szczytem Universitarios mieliśmy bowiem do czynienia we wczesnych latach dwutysięcznych.

Wcześniej Huerta reprezentował interesy takich zespołów jak chociażby Chivas czy Mazatlan FC. Dla meksykańskiego zawodnika występującego najczęściej na pozycji napastnika Anderlecht będzie więc pierwszą europejską przygodą. Kilka tygodni temu w mediach mówiło się jednak o transferze do nieporównywalnie większego klubu, czyli Liverpoolu. „The Reds” na ten moment zajmują pierwsze miejsce w tabeli angielskiej Premier League pod wodzą następcy Jurgena Kloppa, Arne Slota.

Ostatecznie zrezygnowano z transakcji, a 15-krotny reprezentant Meksyku postawił na ekipę z Beneluksu. 24-latek związał się z nowym pracodawcą umową do 30 czerwca 2029 roku.

Powitany z otwartymi ramionami

W zespole z Belgii został przywitany niczym piłkarz klasy światowej. Transakcji towarzyszyło bowiem wiele postów na oficjalnych mediach społecznościowych klubu, na których nie zabrakło między innymi wzruszających postów, z rodziną Huerty w roli głównej.

Nie ma co się jednak dziwić, ponieważ w kontekście omawiania postaci meksykańskiego zawodnika nie można pominąć sporego potencjału, który niewątpliwie w nim drzemie. I choć liczby (w całym zeszłym sezonie Ligi MX pięć goli) póki co nie stawiają Huerty w najlepszym świetle, to nie można ów zawodnika od razu skreślić.

Dużą zaletą Meksykanina z pewnością może być wszechstronność, gdyż według ekspertów (potwierdził to także portal Transfermarkt) może on grać w zasadzie na każdej ofensywnej pozycji. Na wyróżnienie u nowego atakującego Anderlechtu zasługuje także drybling, w trakcie którego Huerta często zwodzi rywali balansem ciała.

Na ten moment sytuacja w zespole Anderlechtu nie wygląda najlepiej. Celem Paarswit na ten sezon było oczywiście mistrzostwo Belgii, natomiast póki co zrealizowanie owego planu zdaje się być mission impossible. Po 20 kolejkach zespół występujący na co dzień na Lotto Park zajmuje trzecie miejsce – kolejno za Genk i Club Brugge, tracąc do lidera rozgrywek aż jedenaście punktów.

