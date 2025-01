Kane uratował bezradny Bayern. Monachijczycy mistrzem jesieni

Bayern Monachium może mieć powody do zadowolenia – podopieczni Vincenta Kompany’ego sprostali zadaniu i pokonali na wyjeździe Borussię M’Gladbach 1:0. Mimo wszystko warto podkreślić, że „Bawarczycy” sporo się namęczyli, aby wywieźć trzy punkty z Moenchengladbach.

Bayern utrzymał przewagę w Bundeslidze

W ramach szesnastej kolejki niemieckiej pierwszej Bundesligi, Bayern Monachium mierzył się na wyjeździe z Borussią M’Gladbach, która od kilku ostatnich lat była prawdziwym koszmarem dla „Bawarczyków”. Mimo sporych problemów ze skutecznością, podopieczni Vincenta Kompany’ego odnieśli jednak zasłużone zwycięstwo i pokonali zespół „Źrebaków” 1:0. Golem na wagę jakże cennych trzech punktów popisał się Harry Kane, dla którego był to 15. gol sezonie ligowym 2024/2025. Należy podkreślić, że dzięki tej wygranej monachijczycy zdobyli nieoficjalny tytuł mistrza jesieni. W jakich składach zagrały z kolei obie ekipy?

Moritz Nicolas – Joe Scally (62′ Stefan Lainer), Nico Elvedi, Kou Itakura, Lukas Ullrich (90′ Shio Fukuda) – Philipp Sander (82′ Tomas Cvancara), Julian Weigl – Rocco Reitz, Alassane Plea (62′ Kevin Stoeger), Robin Hack (62′ Luca Netz) – Tim Kleindienst.

Manuel Neuer – Konrad Laimer, Kim Min-jae, Eric Dier, Alphonso Davies – Joshua Kimmich, Leon Goretzka – Michael Olise, Thomas Mueller (60′ Thomas Mueller), Leroy Sane (74′ Serge Gnabry) – Harry Kane.

Bayern bije głową w mur

Spotkanie w Moenchengladbach zaczęło się w miarę spokojnie, choć monachijczycy od samego początku starali się przejąć kontrolę i zdominować swoich przeciwników. Po kilku minutach gołym okiem można było zauważyć, kto będzie rozdawał karty w tym starciu. Bayern zdusił rywala i przyparł go do własnego pola karnego, jednakże klub ze stolicy Bawarii nie był w stanie przekuć swojej przewagi na dogodne okazje bramkowe.

W pierwszych kilkunastu minutach szczęścia próbowali przede wszystkim Kimmich, Olise oraz Kane, jednakże w decydujących momentach brakowało odpowiedniego wykończenia. W siedemnastej minucie goście przeprowadzili bardzo składną akcję, ale Leon Goretzka użył zbyt dużo siły, aby zaskoczyć Nicolasa. Nieco później Bayern znalazł się w najlepszej okazji bramkowej – Thomas Mueller wygrał piłkę w polu karnym, do której dopadł Goretzka. Pomocnik w pięknym stylu próbował pokonać bramkarza Gladbach, ale jego uderzenie przeleciało tuż obok słupka…

Po upływie 25 minut, Nicolas popisał się świetną interwencją broniąc stuprocentową szansę Muellera. Czas upływał, a „Bawarczycy” w dalszym ciągu nie byli w stanie znaleźć recepty na „Źrebaków”. Zespół Kompany’ego dwoił się i troił, aby zdobyć upragnionego gola, ale futbolówka w dalszym ciągu nie „słuchała” się graczy FCB, którzy byli momentami bezradni. Koniec końców fani zgromadzeni na Borussia-Park nie doczekali się żadnych bramek i pierwsze 45 minut zakończyło się bezbramkowym remisem.

Harry Kane ozłocił Bayern

Po zmianie stron „Bawarczycy” od samego początku starali się kontynuować to samo, co w pierwszych 45 minutach, jednakże podobnie jak wcześniej, brakowało nie tylko odpowiedniego wykończenia, ale i decyzyjności pod bramką Gladbach. W 52. minucie Bayern przeprowadził zabójczą kontrę – o krok od zdobycia bramki był Leroy Sane, ale skrzydłowy uderzył mocno w bramkarza. Goście byli jednak cierpliwi i mimo kolejnych zmarnowanych szans, nie poddawali się.

Koniec końców cierpliwość „Bawarczyków” została nagrodzona, po tym jak w 67. minucie rzut karny wywalczył Michael Olise. Do jedenastki podszedł nie kto inny, a Harry Kane, który nie miał najmniejszego problemu z wykończeniem jedenastki i zdobyciem swojego piętnastego gola w sezonie ligowym 2024/2025. Z kolei na dziewiętnaście minut przed końcem regulaminowego czasu gry mecz mógł zamknąć Leroy Sane, ale skrzydłowy fatalnie przestrzelił mając przed sobą pustą bramkę.

Gladbach co prawda w ostatnim kwadransie gry starało się doprowadzić do wyrównania, jednakże w 84. minucie to Leon Gorezka mógł postawić kropkę nad i, lecz Moritz Nicolas w genialnym stylu uratował kolegów przed stratą drugiego gola. Na trzy minuty przed końcem Bayern przeprowadził kontrę z czteroma zawodnikami, ale ekipa Kompany’ego po raz enty zmarnowała świetną okazję na bramkę. W 94. minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Serge Gnabry, ale i tym razem fenomenalną paradą popisał się Nicolas. Ostatecznie bój zakończył wynikiem 1:0 i zasłużonym, lecz wymęczonym zwycięstwem FCB.

Krótki czas na regenerację

Zarówno Bayern Monachium, jak i Borussia M’Gladbach będą mieli niewiele czasu na regenerację i przygotowania do kolejnego spotkania, albowiem już w najbliższy wtorek podopieczni Vincenta Kompany’ego zmierzą się w środę o 20:30 z ekipą TSG Hoffenheim, która nie wygrała już od ośmiu meczów… Co do drużyny „Źrebaków”, to dzień wcześniej (we wtorek) zmierzą się oni na wyjeździe z VfL Wolfsburgiem o 20:30.

Fot. Eleven Sports PL