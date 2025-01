Dramatyczne sceny na treningu Bayernu. Karetka zabrała zawodnika na sygnale

Sytuacja kadrowa nie rozpieszczała Bayernu Monachium oraz trenera Vincenta Kompany’ego w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach. Belgijski szkoleniowiec na zmianę był zmuszony radzić sobie momentami bez pięciu lub nawet sześciu zawodników pierwszego składu. Co prawda w trakcie przerwy zimowej do pełnej sprawności powróciło kilku graczy, ale sytuacja w dalszym ciągu nie rozpieszcza FCB. Tym razem po jednego z zawodników do ośrodka treningowego musiała przyjechać karetka…

Karetka zabrała Peretza

Jeśli mowa o obronie, to trenerzy oraz sztab szkoleniowy Bayernu mogą mówić, że sytuacja kadrowa nie rozpieszcza ich od początku sezonu. Od początku nieobecni są przede wszystkim: Josip Stanisic, Hiroki Ito oraz Tarek Buchmann, zaś pozyskany zimą 2024 roku Sacha Boey notorycznie wypada z kadry na wiele tygodni z racji na przeróżne problemy zdrowotne… Miał być następcą mającego kłopoty ze zdrowiem Mazraouiego, a gra jeszcze kilka razy mniej – to raptem 430 minut w całym 2024 roku, odkąd dołączył do klubu.

Ponadto w bramce Bayernu trener Vincent Kompany również musiał improwizować, bo kontuzji żeber nabawił się Manuel Neuer, zaś jego zastępca Sven Ulreich był niedostępny z powodu problemów osobistych. Tym samym w końcówce rundy jesiennej dostępu do bramki rekordowego mistrza Niemiec strzegł… numer trzy, czyli Daniel Peretz, który nie zjednał sobie raczej zbyt wielu fanów swoimi niepewnymi interwencjami.

Neuer odzyskał już pełną sprawność i niebawem wróci do gry, ale dotychczasowa „jedynka”, czyli Peretz, będzie zmuszony tym razem zająć miejsce Niemca w klubowym szpitalu, albowiem – jak poinformowali „Bawarczycy” za pośrednictwem swojego serwisu – Izraelczyk doznał stłuczenia nerki i czeka go dłuższa przerwa od gry w piłkę. Dramatyzmu całej sytuacji dodaje fakt, iż na środowym treningu kontuzjowanego golkipera zabrała na sygnale do szpitala karetka!

− Daniel Peretz doznał stłuczenia nerki podczas treningu. Dalsze badania lekarskie odbędą się już niebawem. FC Bayern będzie więc na razie musiał poradzić sobie bez 24-letniego bramkarza – czytamy na oficjalnej stronie bawarskiego klubu.

Jak informuje dziennik „Bild”, powołując się na swoje wewnętrzne źródła, kontuzja nerki zawodnika Bayernu wyglądała na tyle niebezpiecznie, że nikt nie chciał podejmować zbędnego ryzyka, dlatego też wezwano karetkę, która po krótkiej interwencji udała się z Danielem do placówki medycznej. Póki co nikt nie podejmuje się oceny daty powrotu 24-latka do gry, ale na ten moment wiadomo jedynie, że jego absencja potrwa co najmniej „kilka tygodni”.

Daniel Peretz wreszcie dostał szansę

24-letni golkiper do Bayernu Monachium trafił latem 2023 roku z izraelskiego Maccabi Tel Awiw – wówczas monachijczycy zapłacili za niego około pięciu milionów euro. Bramkarz został sprowadzony do bawarskiego klubu z myślą o zastąpieniu Manuela Neuera w przyszłości. Póki co Daniel Peretz miał okazję wystąpić w tym czasie w siedmiu meczach dla FCB, w których to stracił siedem bramek oraz zanotował dwa czyste konta. Skorzystał na nieobecności konkurentów. Bawarskie źródła donoszą, że w klubie zmieniła się hierarchia i to Peretz jest teraz numerem dwa przed Svenem Ulreichem.