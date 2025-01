Przepadł w Ekstraklasie. Teraz odbuduje się w I Lidze?

Po nieudanej przygodzie we Włoszech miał odbudować się w Ekstraklasie, a został jednym z największym niewypałów rundy jesiennej. Krzysztof Kubica nie może mówić o udanym okresie w swojej karierze… Niemniej jednak na horyzoncie ponownie nadarzyła się wielka okazje, aby były piłkarz Górnika Zabrze i Benevento mógł uratować swoją karierę – jak donosi wiele źródeł, jest on bliski przenosin do drużyny Bruk-Bet Termaliki Niecieczy z Betclic 1. Ligi.

Nie udało się w Ekstraklasie. Uda się w pierwszej lidze?

Biorąc pod uwagę pierwszą część sezonu 2024/25, Bruk-Bet Termalica Nieciecza radzi sobie znakomicie w rozgrywkach pierwszej ligi – podopieczni Marcina Brosza w pełni zasłużenie zajmują pierwsze miejsce z przewagą pięciu oczek nad Arką Gdynia. Polski trener mając na uwadze długofalowy sukces klub oraz plan powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej, robi co tylko może, aby wzmocnić swój skład.

Jak poinformował dziennikarz Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl”, bliski przenosin jest Krzysztof Kubica, który ma mieć już za sobą badania medyczne. Przeprowadzka Polaka do nowego klubu jest już na ostatniej prostej, dlatego też 24-latek nie weźmie już udziału w przygotowaniach Motoru Lublin do drugiej części kampanii 2024/25 w Ekstraklasie.

Nieoficjalnie mówi się, że ogłoszenie tego transferu wydaje się być już tylko kwestią czasu, zwłaszcza, że Kubica rozwiązał też za porozumieniem stron umowę z Benevento. Zagrał tam 26 razy i zanotował jedno trafienie, ale „w nogach” nabył jedynie 670 minut.

− Krzysztof Kubica z Motoru Lublin przeszedł testy medyczne przed podpisaniem kontaktu z Termaliką. O możliwym transferze informował Szymon Janczyk . Kubica nie poleciał na obóz z Motorem i jest już po badaniach w nowym klubie – poinformował dziennikarz Samuel Szczygielski za pośrednictwem platformy X.

Warto odnotować, że Krzysztof Kubica przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu 2024/2025 został wypożyczony z Benevento do Motoru Lublin. Transfer ten miał sprawić, że Polak odbuduje się w Ekstraklasie, lecz rzeczywistość okazała się dla niego bolesna. Pomocnik rozegrał raptem pięć spotkań w Ekstraklasie, spędzając na boiskach 180 minut. 24-latek często był nawet pomijany przy ustalaniu kadry.

Teraz jednak, na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, Polak ma odbudować się w Termalice. Pomocny może okazać się trener Marcin Brosz, z którym były już gracz Benevento współpracował w Górniku Zabrze. Powodem transferu wydaje się też jeden konkretny powód – poważnej kontuzji doznał Andrij Dombrowski, ważny gracz układanki Brosza – ma on pauzować minimum cztery miesiące według informacji ww. Szczygielskiego.

Bruk-Bet działa intensywnie na rynku

Na przestrzeni ostatnich dni klub z pierwszej ligi był bardzo aktywny na rynku transferowym. Na samym początku nowym piłkarzem „Słoni” został ogłoszony stoper – Bartosz Kopacz. Polak w ostatnim czasie występował w Zagłębiu Lubin. Jak poinformował Bruk-Bet Termalica Nieciecza, doświadczony piłkarz, który grał wielokrotnie w Ekstraklasie, podpisał kontrakt na półtora roku.

To nie koniec, albowiem krótko po tym ruchu, obecny lider I Ligi potwierdził także wypożyczenie Wiktora Matyjewicza, który od 2023 roku występował w Grecji. Czterokrotny reprezentant Polski do lat 21. występuje na co dzień na pozycji środkowego obrońcy (może również grać po obu bokach obrony).

Fot. PressFocus